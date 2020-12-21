Правительство компенсирует хлебопекам часть затрат

Размер компенсации составит 2 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). Для небольших пекарен, которые производят около 15 т хлеба в сутки, сумма поддержки составит около 1 млн рублей за месяц работы, для крупных (от 60 т продукции в сутки) - более 3,6 млн рублей. При этом предприятие, получившее компенсацию, должно зафиксировать цены на свою продукцию.

Такие меры поддержки позволят уменьшить себестоимость и отпускные цены муки, а основным региональным хлебопекарным предприятиям региона - повысить выпуск продукции, скорректировать цены на нее, что, безусловно, будет иметь положительный эффект для потребителей, уверен генеральный директор "Рыбинскхлебопродукта" (Ярославская область) Николай Горбачев.

Компенсация части затрат хлебопекам должна позволить избежать роста цен на хлеб, согласен руководитель "Буинского хлебозавода" (Республика Татарстан) Ленар Камалов. Он отметил, что в Татарстане уже действует компенсация Минсельхозпрода РТ за реализацию "Социальных хлебов": сельского, белого и Дарницкого, которая помогает сдерживать цены и оставаться производству рентабельным. Поддержка и на другие виды хлебов существенным образом поддержит производителей, считает хлебопек.

"В связи с ростом на расходную часть и необходимость сдерживания цен сейчас мы особо нуждаемся в поддержке государства. Субсидии позволят снизить себестоимость и поддержать рентабельность", - добавил директор предприятия "Хлебная усадьба" Хачатур Сугян из Ленинградской области.

Напомним, за последние несколько дней правительство разработало и утвердило целый пакет мер по снижению цен на продовольствие. В частности, были повышены пошлины на ряд сельхозтоваров, в том числе на пшеницу, подсолнечник, рапс, предусмотрена поддержка для мукомолов, заключены специальные соглашения о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами.

«Российская газета» https://rg.ru/2020/12/18/pravitelstvo-kompensiruet-hlebopekam-chast-zatrat.html



