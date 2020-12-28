Адаму Сойту — 140 лет

Адам Петрович Сойту родился в октябре 1880 года. Рабочий, слесарь Гатчинского железнодорожного узла на станции Гатчина-Товарная, Сойту стал организатором первой в Гатчине нелегальной большевистской организации «Искра». Позднее был членом Гатчинского комитета РСДРП(б), комиссаром красногвардейского отряда, заместителем комиссара Гатчинского железнодорожного узла, членом Гатчинского городского Совета народных депутатов.

Адам Сойту жил в Гатчине, в Сергеевской слободе, которая после Октябрьской революции была переименована в Трудовую слободу. Трагически погиб в 1927 году, был похоронен на городском кладбище на улице Солодухина. На его могиле установлен памятник, который имеет статус памятника истории регионального значения. В 1967 году улица Трудовая слобода была переименована в улицу им. А.П. Сойту.

В 2020-м году Сойту исполнилось бы 140 лет, и Центр ингерманландских финнов «Hatsina» решил отметить его юбилей рядом памятных мероприятий.

Как рассказала руководитель центра «Hatsina» Нина Андреевна Аниконова, администрация Гатчинского района поддержала разработанный центром социальный проект «Праздник финской культуры «Инкерин Пяйвя». 140-летие Сойту Адама Петровича». В рамках этого проекта был снят документальный фильм, посвящённый Адаму Сойту (режиссёр и видеооператор Александр Маврин). Съёмки фильма проходили в нескольких памятных местах Гатчины — в деревне Загвоздка, где родился Адам Петрович, на железнодорожной станции Гатчина – Товарная – Балтийская, где он работал, на улице, названной его именем.

Информационную поддержку этого фильма обеспечивала библиотека им. А.И. Куприна.

- Нам очень приятно, что наша работа получила такое практическое воплощение, - подчеркнула библиограф «Купринки» Наталья Викторовна Юронен. - Об Адаме Петровиче Сойту, как ни странно, информации очень мало. Вот эта тоненькая папочка — это всё, что нам удалось собрать. В основном это небольшие мимолётные упоминания в книгах, статьи в газете «Гатчинская правда». Есть общая фотография из книги 1959 года Л. Рузова и Ю. Яблочкина «Гатчина»... Уже когда фильм был снят, нам удалось найти очень интересные материалы из старого журнала «Красная летопись» 1928 года, посвящённые истории партии большевиков нашего края. В подборке материалов была небольшая статья, подписанная А. Сойту и А. Лакком - своеобразная партийная автобиография этих людей. Этот материал, по всей видимости, и стал основой всех последующих публикаций об Адаме Сойту.

Отснятый фильм показали в рамках мероприятия в «Купринке». Посмотреть его также можно на сайтах администрации Гатчинского района, газеты «Гатчинская правда», Дома национальностей Санкт-Петербурга.

Проект памятного знака, посвящённого А.П. Сойту, представил краевед, представитель Гатчинского общества ВООПиК Валерий Алексеевич Мачульский.

В основе памятного знака с мемориальной табличкой - металлическая конструкция, установленная на шпалах и рельсах и условно изображающая железнодорожную стрелку. Памятный знак планируется установить на улице Сойту. По словам Валерия Алексеевича, символичность знака в том, что, будучи железнодорожником по профессии, Адам Сойту в годы самых суровых для нашей страны испытаний вместе со своими соратниками по партийной организации выбрал другой, новый путь.

На встрече в «Купринке» присутствовали и жители современной улицы Сойту. Один из них, заместитель председателя татарско-башкирского общества «Юлдаш» Руслан Касимов рассказал, что предполагаемое место для установки памятного знака находится совсем недалеко от его дома по улице Сойту. Он пообещал оказать содействие в установке этого знака и в уходе за ним.

Гостей библиотеки в этот день ждал приятный рождественский сюрприз — маленькая концертная программа. Ингерманландские народные песни исполнила артистка Петрозаводского государственного ансамбля песни и танца Республики Карелия «Кантеле» Галина Бабушкина.

В этот же вечер «Купринку» посетил совсем уж неожиданный персонаж — главный герой древнего финского праздника Йоулу (Йоль) Рождественский дед Йоулупукки собственной персоной. Добрый старичок произвёл незабываемое впечатление своим необычным нарядом, в который вошла берестяная маска козла. Постукивая посохом, Йоулупукки обошёл всех гостей с берестяной корзинкой, раздавая традиционные финские сувениры и сладости.



