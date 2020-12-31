2020 – красивые, но коварные цифры. Калейдоскоп событий Гатчинского района

Нас порадовало:

- Первым малышом, родившимся в 2020 году, стал мальчик. Владимир Владимирович Дерягин нарушил семилетнюю традицию, когда первыми в новом году в Гатчинском районе появлялись девочки.

- В Гатчинском районе открылось движение по реконструированному участку федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь в обход города Гатчины.

- В 2020 году в микрорайоне Аэродром города Гатчины началась реализация масштабного проекта по благоустройству «Аэропарк». Сегодня уже открыты детская площадка и скейтпарк, отремонтированы парковки у рынка, почти готов ролледром у нового бассейна.

- Полярники на антарктической станции «Восток» будут жить в новом зимовочном комплексе, собранном в Гатчине.

- В Гатчине начал работу цифровой ресурс «Активный горожанин» - платформа для оперативного общения горожан, местных органов власти и городских служб.

- Гатчинская станция скорой медицинской помощи получила 19 новых машин класса Б и два реанимобиля класса С.

- Новые современные низкопольные автобусы вышли на линию в Гатчине и Гатчинском районе.

- Неравнодушные жители Гатчины и района собрали недостающую сумму в размере 1 850 000 рублей для оплаты эндопротеза для учащегося школы № 7 Антона Скороходова, которому был поставлен диагноз «остеогенная саркома проксимального отдела большеберцовой кости».

- По итогам IV Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в число победителей и призеров вошли 25 гатчинских студентов и школьников.

- Команда Гатчинского района завоевала почетную бронзу на XV Слёте молодежного актива Ленинградской области.

- Команда учителей гимназии им. К.Д. Ушинского представила Ленинградскую область в финале Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего».

- Коллекция музея военной авиации, создающегося в микрорайоне Аэродром на месте первого военного аэродрома царской России, пополнилась ценнейшими экспонатами: аэропланом «Фарман-4» и двигателем бомбардировщика Пе-2 – сердцем самолета, погибшего во время Великой Отечественной войны.

- Гатчину и Семрино соединил маршрут автобуса № 538. Этого события 2,5 тысячи жителей поселка ждали восемь лет.

- Городская баня № 1 на улице Леонова в Гатчине открылась после капитального ремонта.

- В Ленинградской области начали вручать «Подарок новорожденному».

- Многодетная семья Синевых из Гатчинского района удостоена звания «Почетная семья Ленинградской области».

- По итогам заседания экспертной комиссии Центрального музея Великой Отечественной войны в Москве школьный историко-краеведческий музей «Наследие» Гатчинской школы № 7 стал участником программы «Школьный Музей Победы». А заместитель директора по воспитательной работе школы Светлана Максимова вошла в число победителей Всероссийского конкурса проектов педагогов по сохранению культурной и исторической памяти.

- В этом году Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского выпустила рекордное количество золотых медалистов – 16 человек. Гатчинский педколледж может похвастаться 17 «красными» дипломами.

- По итогам Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2019-2020» в 1000 лучших детских садов России вошел Центр развития ребёнка – детский сад № 26, став победителем конкурса.

- В деревне Малое Верево завершилось строительство жилого комплекса «Яблоневый цвет» – долгостроя для 96 обманутых дольщиков. Здесь же продолжается строительство нового детского сада на 220 мест.

- В Гатчине началась реконструкция стадиона «Спартак».

- На перекрестке улиц Урицкого и Достоевского в Гатчине восстановили бывший железнодорожный детский сад.

- 250 литров супа, 180 литров каши, а также 600 литров чая и компота – именно столько ежедневно готовят повара в школе № 5 города Гатчины для 1080 учащихся, не говоря уже о макаронах и котлетах, после принятия федерального закона об организации бесплатного горячего питания для всех учащихся начальной школы.

- Накануне Дня учителя Лукашевская средняя школа получила долгожданный подарок – свой собственный новый автобус.

- В торжественной обстановке в Коммунаре открыли новое общественное пространство – набережную реки Ижора. Новая благоустроенная территория «Яблоневый сад» была создана в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Детский сад № 35 города Коммунара первым в Гатчинском районе попал в новую региональную программу по реновации дошкольных учреждений.

- Военно-патриотический клуб «Отчий край» ЦТЮ города Гатчины победил в конкурсе Почетных караулов Ленинградской области в молодежном формате.

- В микрорайоне Мариенбург города Гатчины возобновил свою работу клуб дополнительного образования «Чайка».

- По итогам VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» золотые медали завоевали воспитанники Сиверской школы-интерната Леонид Шестоперов («Лозоплетение») и Мария Шестоперова («Швея»).

- В Гатчинский дворец вернулась «свинка» времён империи. Стеклянный графин в форме свиньи в дар ГМЗ «Гатчина» преподнесла жительница Гатчины Людмила Васильевна Чуринова.

- Во дворе отреставрированного Арсенального каре Гатчинского дворца прошло открытие закладного камня в основание будущего памятника императору Александру III.

- По итогам учебного года Гатчинский район признан победителем Лиги школьного спорта Ленинградской области.

- Педагоги Детской художественной школы Гатчины украсили стены педиатрического отделения городской поликлиники микрорайона «Аэродром» пейзажами и героями повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» на радость маленьким пациентам и врачам.

- Гатчинская детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова под руководством Андрея Церра вошла в десятку лучших детских школ искусств России по итогам общероссийского конкурса Минкульта РФ.

- Первое место в номинации «Экспортер года в сфере АПК» среди крупного бизнеса конкурса «Экспортер года» в Северо-Западном федеральном округе занял гатчинский завод по производству различных молочных продуктов ООО «Галактика».

- Гатчина впервые принимала открытый музыкальный фестиваль «Дым над водой. От классики до рока».

- Завершился ремонт Войсковицкого центра культуры и спорта и культурно-досугового центра «Лидер» в поселке Новый Свет.

- В Гатчинском районе продолжается строительство двух общежитий - для студентов агропромышленного факультета ГИЭФПТ и Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.

- В Гатчине открылся «дворец МФЦ». В новое здание на улице Карла Маркса, 16А переехали отделения «Мои документы» для физических и юридических лиц.

Удивило:

- Необычное бракосочетание состоялось в Гатчинском ЗАГСе – молодоженами стали подопечные стационара сестринского ухода «Родные люди» Павел Борисович Красавцев и Ирина Тимофеевна Николаева, которым на двоих 146 лет.

- Единственная в Гатчинском районе и Ленинградской области сертифицированная собака-проводник живёт в поселке Семрино и помогает девочке Полине.

- Снимок Борницкого карьера попал в «десятку» лучших фотографий недели, составленную РИА Новости.

Факты:

- Звание «Почетный гражданин города Гатчины» присвоено депутату Законодательного собрания Ленинградской области, главному врачу многопрофильного медицинского центра «Стомамедсервис», Заслуженному врачу РФ Людмиле Тептиной.

- Звание «Почетный гражданин Гатчинского района» присуждено президенту вырицкой фабрики «Узор» Ивану Козлову.

- Почетным знаком «Гатчина – город воинской славы» наградили руководителя приемной губернатора Ленинградской области по Гатчинскому району Людмилу Сенькину, экс-главу администрации города Александра Калугина, заместителя председателя Совета депутатов города Гатчины Александра Федорова.

- Знаком отличия «За вклад в развитие Гатчинского района» наградили депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ларису Пункину и Евгению Васильеву, которая много лет возглавляла комитет финансов Гатчинского района.

- В Гатчине открыли мемориальную доску в честь физика-экспериментатора, члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук, профессора Олега Сумбаева - первого директора Ленинградского (ныне Петербургского) института ядерной физики им. Б.П. Константинова. Открытие памятного знака было приурочено к 90-летию со дня рождения выдающегося ученого.

- В Гатчине увековечили имена работников прокуратуры, участвовавших в Великой Отечественной войне: на здании Гатчинской городской прокуратуры в честь 75-летия Победы установили мемориальную доску.

- Директор музея истории города Гатчины Екатерина Потоцкая выступила инициатором нового издательского проекта «Архитектурный атлас Гатчины до 1917 года», куда вошли чертежи фасадов домов XIX и начала XX века. Уже вышло две его части, которые знакомят с улицами Соборной, Красной, Горького и Чкалова.

- В Гатчине появился новый путеводитель «Культурный фитнес. Детективный путеводитель по Гатчине» для знакомства с городскими достопримечательностями. Авторы идеи – воспитанники детской арт-студии «Ступеньки» при Гатчинском Доме культуры, которой руководит Дарья Ступенькина-Клочкова.

- Победителем муниципального этапа конкурса «Педагог-психолог 2020» стала Александра Александрова из детского сада № 50. Победителем конкурса «Воспитатель года-2020» стала воспитатель детского сада № 24 Кристина Сметанникова. Звания победитель конкурса «Учитель года -2020» удостоена учитель английского языка Гатчинской начальной школы № 5 Екатерина Дергунова.

- Победителем конкурса «Человек слова и дела-2019» стал директор Молодежного центра поселка Тайцы, депутат Таицкого поселения, заслуженный тренер боевых искусств, руководитель Федерации Киокусинкай карате-до Ленинградской области Александр Нестеров. Победителем конкурса «Женщина года-2019» стала директор музея города Гатчины Екатерина Потоцкая.

- Краевед, историк, член Союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков выпустил книгу «История Ленинградской области газетно-журнальной строкой».

- Почетным знаком «Слава Матери» наградили многодетную маму Наталью Голикову. Знак отличия «Отцовская доблесть» получил отец семерых детей Александр Пеус.

- В Гатчине появились новые географические названия. Проезд между Пушкинским шоссе и улицей Чехова вдоль жилого квартала IQ Гатчина и ТРК «Кубус» стал Ингербургским. Проезд между Пушкинским и Ленинградским шоссе у автозаправки назвали Митрофановским, так как по соседству расположен храм святителя Митрофана Воронежского. Проезд от Старой дороги к микрорайону «Речной» было решено назвать Речным. Проезд от Пушкинского шоссе до территории МУП «Водоканал» назвали Родниковым. Проезд от Ингербургского проезда параллельно Пушкинскому шоссе между жилыми домами в ЖК «IQ Гатчина» и новым детским садом № 52 получил название Шведским. Проезд от улицы Слепнева до проезда вдоль Гатчинской школы № 5 получил наименование проезд Чухновского. Улица Генерала Батлука – так теперь называется участок дороги от улицы Новоселов до улицы Генерала Кныша между Гатчинской школы № 5 и домом № 7 по улице Генерала Кныша.

- 75,7 % гатчинцев приняли участие в голосовании за внесение поправок в Конституцию РФ. На выборах губернатора Ленинградской области уверенную победу одержал действующий глава региона Александр Дрозденко, заручившись поддержкой 83,61 % избирателей.

- Шесть гатчинских школ вошли в рейтинг образовательных учреждений Ленинградской области, имеющих стабильно высокие образовательные результаты.

- Гатчинская библиотека № 2 отметила юбилей – 40 ярких творческих лет.

- Официальная делегация Чеченской республики забрала останки и личные вещи красноармейца Узхажи Пашаева, погибшего в наших краях в 1941 году, для захоронения со всеми положенными почестями на родной земле.

75 лет Победы

- В Гатчинском районе прошло вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Их получили более двух с половиной тысяч ветеранов.

- К Дню Победы были обновлены памятники, благоустроены места братских захоронений во всех поселениях Гатчинского района.

- К юбилею Победы у кинотеатра «Победа» появилось продолжение панно «Бессмертный полк», а также были открыты интерактивные стенды в рамках проекта «Ожившие фотографии».

- 13 сентября в Гатчине на улице Максимкова у ДОТа торжественно открыли мемориальную доску одному из гатчинских комсомольцев-подпольщиков - Ивану Максимкову.

- 24 июня в городе воинской славы Гатчине состоялось торжественное прохождение войск, приуроченное 75-летию Победы в Великой Отечественной войны.

- 1 августа состоялась презентация уникальной краеведческой книги «Опаленные войной» известного гатчинского журналиста и краеведа, Почётного гражданина города Гатчины Владимира Николаева. Книга была переиздана в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- «Гатчинская правда» совместно с Ленинградским областным архивом реализовала медиапроект «Хранители исторической правды», в рамках которого рассказала о вкладе каждого района Ленинградской области в победу в Великой Отечественной войне. Все публикации собраны на нашем сайте в разделе спецпроектов. Знакомьтесь с историей нашего региона!

Коронавирус

- С 15 марта в Ленинградской области отменили все массовые мероприятия численностью более 300 человек после появления первого случая подтвержденной коронавирусной инфекции.

- 25 марта подписан указ Президента России, согласно которому рабочие дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими. Школьники были отправлены на дистанционное обучение, с которого так и не вернулись до конца учебного года.

- С 31 марта в Ленинградской области передвижение жителей ограничили рамками своего муниципального образования. Исключения сделали лишь для работников предприятий, не приостанавливающих деятельность. Пенсионеров старше 65 лет отправили на самоизоляцию.

- С 31 марта медицинские учреждения Ленинградской области прекратили плановую госпитализацию, диспансеризацию и вакцинацию.

- В режим онлайн свою работу перевели сотрудники учреждений культуры Гатчины и района. Даже «Ночь музеев-2020» впервые прошла онлайн.

- В Гатчине начали дезинфицировать автобусы, детские площадки и подъезды многоквартирных домов.

- 8 апреля 24 сотрудника Гатчинской КМБ начали работу в Сиверской районной больнице, часть которой была перепрофилирована под ковидный госпиталь.

- Вырицкая фабрика «Узор» и Гатчинская студия «Шито да крыто» освоили выпуск масок.

- Гатчинский спиртовой завод выразил готовность в кратчайшие сроки наладить производство необходимых дезинфицирующих средств для населения.

- Члены благотворительных фондов «Благо Дари», «Счастливое будущее», «Теплый дом», а также волонтеры «Единой России» помогали, как могли: раздавали маски, разносили продуктовые наборы, подключали спонсоров к своей волонтерской деятельности. И продолжают помогать сегодня!

- С 12 мая в Гатчине и районе начали вновь открываться предприятия сферы потребительского рынка. Началось постепенное снятие ограничений.

- В ноябре 10 сотрудников Гатчинской КМБ начали вакцинацию от COVID-19 отечественной вакциной «Спутник V».

- За этот год все мы научились носить маски, часто мыть руки и пользоваться антисептиками и беречь свое здоровье. Сегодня Гатчинский район находится в «красной» зоне, но мы верим в окончание пандемии.

Утраты

Ушли из жизни видные жители Гатчины и района:

- заслуженный работник культуры РФ Лазарь Куляхтин, много лет возглавлявший коллектив газеты «Гатчинская правда»,

- почетный житель города Гатчины, историк, краевед, много лет проработавший в газете «Гатчинская правда» Владимир Николаев,

- глава администрации Рождественского поселения Сергей Букашкин,

- основатель и преподаватель автошкол ДОСААФ и ВДОАМ (ВОА) Виталий Турапин,

- известный в Гатчине футболист, волейболист, легкоатлет, выпускник института физической культуры и спорта имени П.Ф. Лесгафта Эдуард Венславович,

- председатель Совета ветеранов войны и труда Гатчинского района, депутат городского совета Александр Резвый,

- заведующий лабораторией релятивисткой ядерной физики отделения физики высоких энергий ПИЯФ - НИЦ «Курчатовский институт», доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники Владимир Самсонов.

К сожалению, это далеко не полный скорбный список. Ушло много людей, имена которых так много значат – и для близких, и для коллег.

Успехи «Гатчинской правды»

- Газета «Гатчинская правда» получила Знак отличия первой степени по итогам Всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы-2020».

- Журналист газеты «Гатчинская правда» Юлия Лысанюк стала дипломантом Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг-2019».

- Корреспондент газеты «Гатчинская правда» Ирина Хрусталёва вошла в число лауреатов VI Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» Общероссийского Народного Фронта.

- Главный редактор газеты «Гатчинская правда» Елена Суралёва стала победителем конкурса «Дела и лица» Законодательного собрания Ленинградской области в номинации «Лучшая печатная публикация». Корреспондент газеты Ирина Хрусталёва заняла третье место в номинации «Лучшая публикация в интернете».

- «Гатчинская правда» реализовала информационный проект «Люби! Оберегай! Не бросай!», посвященный судьбе бездомных животных. Мы рады новым знакомствам с волонтерами и желаем каждой брошенной кошке и собаке найти свой новый дом. Кстати, благодаря нашему проекту, несколько животных нашли своих новых хозяев.

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