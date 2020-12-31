2020 – красивые, но коварные цифры. Калейдоскоп событий Гатчинского района

Нас порадовало:
-
Первым малышом, родившимся в 2020 году, стал мальчик. Владимир Владимирович
Дерягин нарушил семилетнюю традицию, когда первыми в новом году в Гатчинском
районе появлялись девочки.
- В
Гатчинском районе открылось движение по реконструированному участку федеральной
трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с
Республикой Беларусь в обход города Гатчины.
- В
2020 году в микрорайоне Аэродром города Гатчины началась реализация масштабного
проекта по благоустройству «Аэропарк». Сегодня уже открыты детская площадка и
скейтпарк, отремонтированы парковки у рынка, почти готов ролледром у нового
бассейна.
-
Полярники на антарктической станции «Восток» будут жить в новом зимовочном
комплексе, собранном в Гатчине.
- В
Гатчине начал работу цифровой ресурс «Активный горожанин» - платформа для
оперативного общения горожан, местных органов власти и городских служб.
-
Гатчинская станция скорой медицинской помощи получила 19 новых машин класса Б и
два реанимобиля класса С.
-
Новые современные низкопольные автобусы вышли на линию в Гатчине и Гатчинском
районе.
-
Неравнодушные жители Гатчины и района собрали недостающую сумму в размере 1 850
000 рублей для оплаты эндопротеза для учащегося школы № 7 Антона Скороходова,
которому был поставлен диагноз «остеогенная саркома проксимального отдела
большеберцовой кости».
-
По итогам IV Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в число победителей и призеров вошли 25 гатчинских
студентов и школьников.
-
Команда Гатчинского района завоевала почетную бронзу на XV Слёте молодежного
актива Ленинградской области.
-
Команда учителей гимназии им. К.Д. Ушинского представила Ленинградскую область
в финале Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего».
-
Коллекция музея военной авиации, создающегося в микрорайоне Аэродром на месте
первого военного аэродрома царской России, пополнилась ценнейшими экспонатами:
аэропланом «Фарман-4» и двигателем бомбардировщика Пе-2 – сердцем самолета,
погибшего во время Великой Отечественной войны.
-
Гатчину и Семрино соединил маршрут автобуса № 538. Этого события 2,5 тысячи
жителей поселка ждали восемь лет.
-
Городская баня № 1 на улице Леонова в Гатчине открылась после капитального
ремонта.
- В
Ленинградской области начали вручать «Подарок новорожденному».
-
Многодетная семья Синевых из Гатчинского района удостоена звания «Почетная
семья Ленинградской области».
-
По итогам заседания экспертной комиссии Центрального музея Великой
Отечественной войны
в Москве школьный историко-краеведческий музей «Наследие» Гатчинской школы № 7
стал участником программы «Школьный Музей Победы». А заместитель директора по
воспитательной работе школы Светлана Максимова вошла в число победителей
Всероссийского конкурса проектов педагогов по сохранению культурной и исторической
памяти.
- В
этом году Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского выпустила рекордное количество
золотых медалистов – 16 человек. Гатчинский педколледж может похвастаться 17
«красными» дипломами.
-
По итогам Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2019-2020» в
1000 лучших детских садов России вошел Центр развития ребёнка – детский сад №
26, став победителем
конкурса.
- В
деревне Малое Верево завершилось строительство жилого комплекса «Яблоневый
цвет» – долгостроя для 96 обманутых дольщиков. Здесь же продолжается
строительство нового детского сада на 220 мест.
- В
Гатчине началась реконструкция стадиона «Спартак».
-
На перекрестке улиц Урицкого и Достоевского в Гатчине восстановили бывший
железнодорожный детский сад.
-
250 литров супа, 180 литров каши, а также 600 литров чая и компота – именно
столько ежедневно готовят повара в школе № 5 города Гатчины для 1080 учащихся,
не говоря уже о макаронах и котлетах, после принятия федерального закона об
организации бесплатного горячего питания для всех учащихся начальной школы.
-
Накануне Дня учителя Лукашевская средняя школа получила долгожданный подарок –
свой собственный новый автобус.
- В
торжественной обстановке в Коммунаре открыли новое общественное пространство –
набережную реки Ижора. Новая благоустроенная территория «Яблоневый сад» была
создана в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды».
-
Детский сад № 35 города Коммунара первым в Гатчинском районе попал в новую
региональную программу по реновации дошкольных учреждений.
-
Военно-патриотический клуб «Отчий край» ЦТЮ города Гатчины победил в конкурсе
Почетных караулов Ленинградской области в молодежном формате.
- В
микрорайоне Мариенбург города Гатчины возобновил свою работу клуб
дополнительного образования «Чайка».
-
По итогам VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» золотые медали завоевали воспитанники
Сиверской школы-интерната Леонид Шестоперов («Лозоплетение») и Мария
Шестоперова («Швея»).
- В
Гатчинский дворец вернулась «свинка» времён империи. Стеклянный графин в форме
свиньи в дар ГМЗ «Гатчина» преподнесла жительница Гатчины Людмила Васильевна
Чуринова.
-
Во дворе отреставрированного Арсенального каре Гатчинского дворца прошло открытие
закладного камня в основание будущего памятника императору Александру III.
-
По итогам учебного года Гатчинский район признан победителем Лиги школьного
спорта Ленинградской области.
-
Педагоги Детской художественной школы Гатчины украсили стены педиатрического
отделения городской поликлиники микрорайона «Аэродром» пейзажами и героями
повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» на радость маленьким
пациентам и врачам.
-
Гатчинская детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова под руководством
Андрея Церра вошла в десятку лучших детских школ искусств России по итогам
общероссийского конкурса Минкульта РФ.
-
Первое место в номинации «Экспортер года в сфере АПК» среди крупного бизнеса
конкурса «Экспортер года» в Северо-Западном федеральном округе занял гатчинский
завод по производству различных молочных продуктов ООО «Галактика».
-
Гатчина впервые принимала открытый музыкальный фестиваль «Дым над водой. От
классики до рока».
-
Завершился ремонт Войсковицкого центра культуры и спорта и культурно-досугового
центра «Лидер» в поселке Новый Свет.
- В
Гатчинском районе продолжается строительство двух общежитий - для студентов
агропромышленного факультета ГИЭФПТ и Гатчинского педагогического колледжа им.
К.Д. Ушинского.
- В
Гатчине открылся «дворец МФЦ». В новое здание на улице Карла Маркса, 16А
переехали отделения «Мои документы» для физических и юридических лиц.
Удивило:
-
Необычное бракосочетание состоялось в Гатчинском ЗАГСе – молодоженами стали
подопечные стационара сестринского ухода «Родные люди» Павел Борисович
Красавцев и Ирина Тимофеевна Николаева, которым на двоих 146 лет.
-
Единственная в Гатчинском районе и Ленинградской области сертифицированная
собака-проводник живёт в поселке Семрино и помогает девочке Полине.
-
Снимок Борницкого карьера попал в «десятку» лучших фотографий недели,
составленную РИА Новости.
Факты:
-
Звание «Почетный гражданин города Гатчины» присвоено депутату Законодательного
собрания Ленинградской области, главному врачу многопрофильного медицинского
центра «Стомамедсервис», Заслуженному врачу РФ Людмиле Тептиной.
-
Звание «Почетный гражданин Гатчинского района» присуждено президенту вырицкой
фабрики «Узор» Ивану Козлову.
-
Почетным знаком «Гатчина – город воинской славы» наградили руководителя
приемной губернатора Ленинградской области по Гатчинскому району Людмилу
Сенькину, экс-главу администрации города Александра Калугина, заместителя
председателя Совета депутатов города Гатчины Александра Федорова.
-
Знаком отличия «За вклад в развитие Гатчинского района» наградили депутата
Законодательного собрания Ленинградской области Ларису Пункину и Евгению
Васильеву, которая много лет возглавляла комитет финансов Гатчинского района.
- В
Гатчине открыли мемориальную доску в честь физика-экспериментатора,
члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук, профессора Олега
Сумбаева - первого директора Ленинградского (ныне Петербургского) института
ядерной физики им. Б.П. Константинова. Открытие памятного знака было приурочено
к 90-летию со дня рождения выдающегося ученого.
- В
Гатчине увековечили имена работников прокуратуры, участвовавших в Великой
Отечественной войне: на здании Гатчинской городской прокуратуры в честь
75-летия Победы установили мемориальную доску.
-
Директор музея истории города Гатчины Екатерина Потоцкая выступила инициатором
нового издательского проекта «Архитектурный атлас Гатчины до 1917 года», куда
вошли чертежи фасадов домов XIX и начала XX века. Уже вышло две его части,
которые знакомят с улицами Соборной, Красной, Горького и Чкалова.
- В
Гатчине появился новый путеводитель «Культурный фитнес. Детективный
путеводитель по Гатчине» для знакомства с городскими достопримечательностями.
Авторы идеи – воспитанники детской арт-студии «Ступеньки» при Гатчинском Доме
культуры, которой руководит Дарья Ступенькина-Клочкова.
-
Победителем муниципального этапа конкурса «Педагог-психолог 2020» стала
Александра Александрова из детского сада № 50. Победителем конкурса
«Воспитатель года-2020» стала воспитатель детского сада №
24 Кристина Сметанникова. Звания победитель конкурса «Учитель года -2020»
удостоена учитель английского языка Гатчинской начальной школы № 5 Екатерина
Дергунова.
-
Победителем конкурса «Человек слова и дела-2019» стал директор Молодежного
центра поселка Тайцы, депутат Таицкого поселения, заслуженный тренер боевых
искусств, руководитель Федерации Киокусинкай карате-до Ленинградской области
Александр Нестеров. Победителем конкурса «Женщина года-2019» стала директор
музея города Гатчины Екатерина Потоцкая.
-
Краевед, историк, член Союза музейных работников Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков
выпустил книгу «История Ленинградской области газетно-журнальной строкой».
-
Почетным знаком «Слава Матери» наградили многодетную маму Наталью Голикову.
Знак отличия «Отцовская доблесть» получил отец семерых детей Александр Пеус.
- В
Гатчине появились новые географические названия. Проезд между Пушкинским шоссе
и улицей Чехова вдоль жилого квартала IQ Гатчина и ТРК «Кубус» стал
Ингербургским. Проезд между Пушкинским и Ленинградским шоссе у автозаправки
назвали Митрофановским, так как по соседству расположен храм святителя
Митрофана Воронежского. Проезд от Старой дороги к микрорайону «Речной» было
решено назвать Речным. Проезд от Пушкинского шоссе до территории МУП «Водоканал»
назвали Родниковым. Проезд от Ингербургского проезда параллельно Пушкинскому
шоссе между жилыми домами в ЖК «IQ Гатчина» и новым детским садом № 52 получил
название Шведским. Проезд от улицы Слепнева до проезда вдоль Гатчинской школы №
5 получил наименование проезд Чухновского. Улица Генерала Батлука – так теперь
называется участок дороги от улицы Новоселов до улицы Генерала Кныша между
Гатчинской школы № 5 и домом № 7 по улице Генерала Кныша.
-
75,7 % гатчинцев приняли участие в голосовании за внесение поправок в
Конституцию РФ. На выборах губернатора Ленинградской области уверенную победу
одержал действующий глава региона Александр Дрозденко, заручившись поддержкой
83,61 % избирателей.
-
Шесть гатчинских школ вошли в рейтинг образовательных учреждений Ленинградской
области, имеющих стабильно высокие образовательные результаты.
-
Гатчинская библиотека № 2 отметила юбилей – 40 ярких творческих лет.
-
Официальная делегация Чеченской республики забрала останки и личные вещи
красноармейца Узхажи Пашаева, погибшего в наших краях в 1941 году, для
захоронения со всеми положенными почестями на родной земле.
75 лет Победы
- В
Гатчинском районе прошло вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов». Их получили более двух с половиной тысяч
ветеранов.
- К
Дню Победы были обновлены памятники, благоустроены места братских захоронений
во всех поселениях Гатчинского района.
- К
юбилею Победы у кинотеатра «Победа» появилось продолжение панно «Бессмертный
полк», а также были открыты интерактивные стенды в рамках проекта «Ожившие
фотографии».
-
13 сентября в Гатчине на улице Максимкова у ДОТа торжественно открыли
мемориальную доску одному из гатчинских комсомольцев-подпольщиков - Ивану
Максимкову.
-
24 июня в городе воинской славы Гатчине состоялось торжественное прохождение
войск, приуроченное 75-летию Победы в Великой Отечественной войны.
- 1
августа состоялась презентация уникальной краеведческой книги «Опаленные
войной» известного гатчинского журналиста и краеведа, Почётного гражданина
города Гатчины Владимира Николаева. Книга была переиздана в год 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
-
«Гатчинская правда» совместно с Ленинградским областным архивом реализовала
медиапроект «Хранители исторической правды», в рамках которого рассказала о
вкладе каждого района Ленинградской области в победу в Великой Отечественной
войне. Все публикации собраны на нашем сайте в разделе спецпроектов.
Знакомьтесь с историей нашего региона!
Коронавирус
- С
15 марта в Ленинградской области отменили все массовые мероприятия численностью
более 300 человек после появления первого случая подтвержденной коронавирусной
инфекции.
-
25 марта подписан указ Президента России, согласно которому рабочие дни с 30
марта по 3 апреля объявлены нерабочими. Школьники были отправлены на
дистанционное обучение, с которого так и не вернулись до конца учебного года.
- С
31 марта в Ленинградской области передвижение жителей ограничили рамками своего
муниципального образования. Исключения сделали лишь для работников предприятий,
не приостанавливающих деятельность. Пенсионеров старше 65 лет отправили на
самоизоляцию.
- С
31 марта медицинские учреждения Ленинградской области прекратили плановую
госпитализацию, диспансеризацию и вакцинацию.
- В
режим онлайн свою работу перевели сотрудники учреждений культуры Гатчины и
района. Даже «Ночь музеев-2020» впервые прошла онлайн.
- В
Гатчине начали дезинфицировать автобусы, детские площадки и подъезды
многоквартирных домов.
- 8
апреля 24 сотрудника Гатчинской КМБ начали работу в Сиверской районной
больнице, часть которой была перепрофилирована под ковидный госпиталь.
-
Вырицкая фабрика «Узор» и Гатчинская студия «Шито да крыто» освоили выпуск
масок.
-
Гатчинский спиртовой завод выразил готовность в кратчайшие сроки наладить
производство необходимых дезинфицирующих средств для населения.
-
Члены благотворительных фондов «Благо Дари», «Счастливое будущее», «Теплый
дом», а также волонтеры «Единой России» помогали, как могли: раздавали маски,
разносили продуктовые наборы, подключали спонсоров к своей волонтерской
деятельности. И продолжают помогать сегодня!
- С
12 мая в Гатчине и районе начали вновь открываться предприятия сферы
потребительского рынка. Началось постепенное снятие ограничений.
- В
ноябре 10 сотрудников Гатчинской КМБ начали вакцинацию от COVID-19
отечественной вакциной «Спутник V».
-
За этот год все мы научились носить маски, часто мыть руки и пользоваться
антисептиками и беречь свое здоровье. Сегодня Гатчинский район находится в «красной»
зоне, но мы верим в окончание пандемии.
Утраты
Ушли
из жизни видные жители Гатчины и района:
-
заслуженный работник культуры РФ Лазарь Куляхтин, много лет возглавлявший
коллектив газеты «Гатчинская правда»,
-
почетный житель города Гатчины, историк, краевед, много лет проработавший в
газете «Гатчинская правда» Владимир Николаев,
-
глава администрации Рождественского поселения Сергей Букашкин,
-
основатель и преподаватель автошкол ДОСААФ и ВДОАМ (ВОА) Виталий Турапин,
-
известный в Гатчине футболист, волейболист, легкоатлет, выпускник института
физической культуры и спорта имени П.Ф. Лесгафта Эдуард Венславович,
-
председатель Совета ветеранов войны и труда Гатчинского района, депутат
городского совета Александр Резвый,
-
заведующий лабораторией релятивисткой ядерной физики отделения физики высоких
энергий ПИЯФ - НИЦ «Курчатовский институт», доктор физико-математических наук,
профессор, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники Владимир
Самсонов.
К
сожалению, это далеко не полный скорбный список. Ушло много людей, имена
которых так много значат – и для близких, и для коллег.
Успехи «Гатчинской
правды»
-
Газета «Гатчинская правда» получила Знак отличия первой степени по итогам
Всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы-2020».
-
Журналист газеты «Гатчинская правда» Юлия Лысанюк стала дипломантом
Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг-2019».
-
Корреспондент газеты «Гатчинская правда» Ирина Хрусталёва вошла в число
лауреатов VI Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и
справедливость» Общероссийского Народного Фронта.
-
Главный редактор газеты «Гатчинская правда» Елена Суралёва стала победителем
конкурса «Дела и лица» Законодательного собрания Ленинградской области в
номинации «Лучшая печатная публикация». Корреспондент газеты Ирина Хрусталёва
заняла третье место в номинации «Лучшая публикация в интернете».
-
«Гатчинская правда» реализовала информационный проект «Люби! Оберегай! Не
бросай!», посвященный судьбе бездомных животных. Мы рады новым знакомствам с
волонтерами и желаем каждой брошенной кошке и собаке найти свой новый дом.
Кстати, благодаря нашему проекту, несколько животных нашли своих новых хозяев.
Мы
ждем вас в нашей группе ВКонтакте! Пишите в комментариях, чем вам запомнился
уходящий год!