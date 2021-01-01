Новогоднее чтение: увлекательно, глубоко, познавательно!

Национальная литературная премия «Большая книга-2020»
Первая премия «Большой книги» в этом году
присуждена роману «Чертеж Ньютона» Александра Иличевского, лауреата премий
«Русский Букер» («Матисс») и «Большая книга» («Перс»).
Главный герой книги «Чертеж Ньютона» - физик,
занимающийся «проблемой темной материи». Он ищет пропавшего отца, поэта, мечтателя,
бродягу и знатока древней истории Святой Земли. Герой совершает большое
путешествие: пересекает пустыню Невада, ночует в захолустных городках;
разбирает наследие заброшенной советской лаборатории на Памире...
Вторую премию получил роман Тимура Кибирова «Генерал и
его семья», третью премию - роман Шамиля Идиатуллина «Бывшая Ленина».
Наряду с голосованием членов Литературной академии
(официального жюри премии) «Большая книга» проводит и голосование читателей.
Первое место читатели присудили
философскому роману «Земля» Михаила Елизарова. Кстати, эта же
книга стала абсолютным победителем Всероссийской литературной премии
«Национальный бестселлер-2020».
Новый роман Михаила Елизарова критики уже назвали
первым масштабным осмыслением «русского танатоса». Злой рок или судьба приводит
главного героя к работе в похоронном бюро, где он знакомится с порядками
кладбищенского мира, замешанного на духе земли и криминале...
На втором месте премии «Большая книга» - трилогия
«Наполеонов обоз» Дины Рубиной, на третьем — «Предместья мысли» Алексея
Макушинского.
Литературная премия «Ясная Поляна-2020»
Победителем в номинации «Современная
русская проза» в 2020 году был признан роман Евгения Чижова «Собиратель рая».
Новая книга финалиста премий «Большая книга» и «Ясная
Поляна» Евгения Чижова - о ностальгии, о неодолимой тяге, овладевающей
человеком, когда ничто человеческое над ним более не властно, и ни реальность,
ни собственный разум его уже не удерживают. Это книга о людях, чья молодость
пришлась на девяностые; о тех, кто разошелся со своим временем и заблудился в
чужом; о сыне, ищущем мать, ушедшую от него в прошлое.
В номинации «Иностранная литература» лучшей признана
книга «Джеймс Миранда Барри» Патрисии Данкер.
Национальный конкурс «Книга года-2020»
Победа в главной номинации «Книга года» в
2020 году была присуждена завершающему, двадцатому тому «Библиотеки литературы
Древней Руси». В
20-м томе представлены произведения, создававшиеся на протяжении ХVIII-ХХ веков
в разных слоях русского общества. Это памятники житийного жанра, паломнические
путешествия в Святую землю, написанные в традиции древнерусских «хожений»,
популярные произведения, создававшиеся в рамках жанра видений. Издание включает
обширный научный комментарий.
В номинации «Проза года» жюри отметило психологический
роман Максима Замшева «Концертмейстер». Премию в номинации «Humanitas» получила
книга «Есенин. Обещая встречу впереди» Захара Прилепина (из серии ЖЗЛ). В
номинации «Поэзия года» лучшим признали сборник стихотворений Олега Чухонцева
«И звук и отзвук: из разных книг».
В номинации «Детям XXI века» лидировала
книга «Транссиб. Поезд отправляется» Александры Литвиной и Ани Десницкой.
Мы помним этих авторов по замечательной книге для
детей «Истории старой квартиры». Во второй книге Десницкой и Литвиной рассказывается
история Транссибирской магистрали. С одной стороны, эта история подаётся через
детали — основные факты о городах, которые проезжает поезд по пути, заметки
жителей городов — реальных детей, приметы поездной жизни.
В новой номинации «Поколение Z» лучшей признана серия
книг для подростков «Рассказы Волчка».
Всероссийский детский конкурс «Книгуру»
«Книгуру» — единственный российский литературный
конкурс, в котором победителей выбирают подростки от десяти до семнадцати лет.
Первое место в этом конкурсе юные читатели
присудили книге «Восьмерка» Марии Якуниной. Это история о пока не рожденных
детях. Оказывается, родителей выбирают, хотя это не так-то и просто. Девочка по
прозвищу Восьмерка сталкивается со всеми сложностями, которые могут возникнуть
на пути домой. Ни рождение в выбранной семье другой девочки, ни открывшиеся
тайны взрослой земной жизни не могут изменить твердое решение бороться за своих
родителей…
Второе место заняла книга «Субтитры» Евы Немеш, третье
- «Театр «Хамелеон» Лилии Волковой.
Премия «Выбор читателей»
«Выбор читателей» — ежегодная премия, организованная
книжным рекомендательным сервисом Лайвлиб. В этой премии нет экспертного жюри:
победителей определяют только голоса реальных читателей.
Лучшим романом на русском языке в 2020
году признана «Земля» Михаила Елизарова. Лучший зарубежный роман - «Там, где
раки поют» Делии Оуэнс.
В романе знаменитого биолога Делии Оуэнс
рассказывается о юной отшельнице, живущей на болотах с раннего детства.
Чувствительная и умная Киа называет своим домом болото, а друзьями – болотных
птиц, рыб, зверей. Но когда наступает пора взросления, Киа открывает для себя
совсем иную сторону жизни, в ней просыпается желание любить и быть любимой. И
Киа с радостью погружается в этот неведомый новый мир – пока не происходит
немыслимое.... Эта книга – настоящая ода природе, нежная история о взрослении,
роман об одиночестве, о связи людей, о том, нужны ли люди вообще друг другу, и
в то же время это темная, загадочная история с убийством, которое то ли было,
то ли нет...
Одной из лучших в жанре нон-фикшн была
признана дебютная книга Евгения Пинелиса «Всё ничего».
Автор книги — врач-реаниматолог, который родился и
вырос в Москве, и уже много лет работает в США. Очерки Пинелиса об эпидемии
коронавируса в Нью-Йорке весной этого года приобрели огромную популярность
среди пользователей фейсбука. Автор работает в отделении интенсивной терапии, и
был одним из первых, кто принял на себя удар первой волны коронавируса. Но,
несмотря на это, книга отнюдь не оставляет ощущение безысходности. Случаи из
практики, фрагменты истории города, забавные моменты с участием пациентов и
коллег и внезапно шокирующие мысли — всё это переплелось в книге в единый
отличный текст.
Самой ожидаемой книжной новинкой признан
роман «Оправдание Острова» Евгения Водолазкина, автора бестселлеров «Лавр» и
«Авиатор».
Действие романа разворачивается на Острове, которого
нет на карте. Однако происходящие на нём события узнаваемы до боли.
Средневековье переплетается с современностью, всеобщее — с личным, трагизм — с
гротеском. Здесь легко соседствуют светлейшие князья и председатели Острова,
хронисты и пророки, повелитель пчел и говорящий кот. Согласно древнему
предсказанию, Остров ждут большие испытания. Сможет ли он пройти их, когда
земля начинает уходить из-под ног?
«Премия читателя-2020»
«Премия читателя» - первая в России литературная
награда, вручаемая библиотечным сообществом при поддержке Министерства культуры
России, Российской библиотечной ассоциации, Союза литераторов России, Русского
ПЕН-центра и Литературного института им. М. Горького.
Самой востребованной русскоязычной книгой
среди молодых читателей в 2020 году был признан роман Андрея Рубанова «Финист —
ясный сокол».
Лидерами шорт-листа «Премии читателя-2020» стали также Евгений Водолазкин с
романом «Брисбен» и Виктор Пелевин с книгой «Искусство лёгких касаний».
Обзор книжных новинок подготовила Юлия Лысанюк