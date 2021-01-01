Новогоднее чтение: увлекательно, глубоко, познавательно!

Национальная литературная премия «Большая книга-2020»

Первая премия «Большой книги» в этом году присуждена роману «Чертеж Ньютона» Александра Иличевского, лауреата премий «Русский Букер» («Матисс») и «Большая книга» («Перс»).

Главный герой книги «Чертеж Ньютона» - физик, занимающийся «проблемой темной материи». Он ищет пропавшего отца, поэта, мечтателя, бродягу и знатока древней истории Святой Земли. Герой совершает большое путешествие: пересекает пустыню Невада, ночует в захолустных городках; разбирает наследие заброшенной советской лаборатории на Памире...

Вторую премию получил роман Тимура Кибирова «Генерал и его семья», третью премию - роман Шамиля Идиатуллина «Бывшая Ленина».

Наряду с голосованием членов Литературной академии (официального жюри премии) «Большая книга» проводит и голосование читателей.

Первое место читатели присудили философскому роману «Земля» Михаила Елизарова. Кстати, эта же книга стала абсолютным победителем Всероссийской литературной премии «Национальный бестселлер-2020».

Новый роман Михаила Елизарова критики уже назвали первым масштабным осмыслением «русского танатоса». Злой рок или судьба приводит главного героя к работе в похоронном бюро, где он знакомится с порядками кладбищенского мира, замешанного на духе земли и криминале...

На втором месте премии «Большая книга» - трилогия «Наполеонов обоз» Дины Рубиной, на третьем — «Предместья мысли» Алексея Макушинского.

Литературная премия «Ясная Поляна-2020»

Победителем в номинации «Современная русская проза» в 2020 году был признан роман Евгения Чижова «Собиратель рая».

Новая книга финалиста премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» Евгения Чижова - о ностальгии, о неодолимой тяге, овладевающей человеком, когда ничто человеческое над ним более не властно, и ни реальность, ни собственный разум его уже не удерживают. Это книга о людях, чья молодость пришлась на девяностые; о тех, кто разошелся со своим временем и заблудился в чужом; о сыне, ищущем мать, ушедшую от него в прошлое.

В номинации «Иностранная литература» лучшей признана книга «Джеймс Миранда Барри» Патрисии Данкер.

Национальный конкурс «Книга года-2020»

Победа в главной номинации «Книга года» в 2020 году была присуждена завершающему, двадцатому тому «Библиотеки литературы Древней Руси». В 20-м томе представлены произведения, создававшиеся на протяжении ХVIII-ХХ веков в разных слоях русского общества. Это памятники житийного жанра, паломнические путешествия в Святую землю, написанные в традиции древнерусских «хожений», популярные произведения, создававшиеся в рамках жанра видений. Издание включает обширный научный комментарий.

В номинации «Проза года» жюри отметило психологический роман Максима Замшева «Концертмейстер». Премию в номинации «Humanitas» получила книга «Есенин. Обещая встречу впереди» Захара Прилепина (из серии ЖЗЛ). В номинации «Поэзия года» лучшим признали сборник стихотворений Олега Чухонцева «И звук и отзвук: из разных книг».

В номинации «Детям XXI века» лидировала книга «Транссиб. Поезд отправляется» Александры Литвиной и Ани Десницкой.

Мы помним этих авторов по замечательной книге для детей «Истории старой квартиры». Во второй книге Десницкой и Литвиной рассказывается история Транссибирской магистрали. С одной стороны, эта история подаётся через детали — основные факты о городах, которые проезжает поезд по пути, заметки жителей городов — реальных детей, приметы поездной жизни.

В новой номинации «Поколение Z» лучшей признана серия книг для подростков «Рассказы Волчка».

Всероссийский детский конкурс «Книгуру»

«Книгуру» — единственный российский литературный конкурс, в котором победителей выбирают подростки от десяти до семнадцати лет.

Первое место в этом конкурсе юные читатели присудили книге «Восьмерка» Марии Якуниной. Это история о пока не рожденных детях. Оказывается, родителей выбирают, хотя это не так-то и просто. Девочка по прозвищу Восьмерка сталкивается со всеми сложностями, которые могут возникнуть на пути домой. Ни рождение в выбранной семье другой девочки, ни открывшиеся тайны взрослой земной жизни не могут изменить твердое решение бороться за своих родителей…

Второе место заняла книга «Субтитры» Евы Немеш, третье - «Театр «Хамелеон» Лилии Волковой.

Премия «Выбор читателей»

«Выбор читателей» — ежегодная премия, организованная книжным рекомендательным сервисом Лайвлиб. В этой премии нет экспертного жюри: победителей определяют только голоса реальных читателей.

Лучшим романом на русском языке в 2020 году признана «Земля» Михаила Елизарова. Лучший зарубежный роман - «Там, где раки поют» Делии Оуэнс.

В романе знаменитого биолога Делии Оуэнс рассказывается о юной отшельнице, живущей на болотах с раннего детства. Чувствительная и умная Киа называет своим домом болото, а друзьями – болотных птиц, рыб, зверей. Но когда наступает пора взросления, Киа открывает для себя совсем иную сторону жизни, в ней просыпается желание любить и быть любимой. И Киа с радостью погружается в этот неведомый новый мир – пока не происходит немыслимое.... Эта книга – настоящая ода природе, нежная история о взрослении, роман об одиночестве, о связи людей, о том, нужны ли люди вообще друг другу, и в то же время это темная, загадочная история с убийством, которое то ли было, то ли нет...

Одной из лучших в жанре нон-фикшн была признана дебютная книга Евгения Пинелиса «Всё ничего».

Автор книги — врач-реаниматолог, который родился и вырос в Москве, и уже много лет работает в США. Очерки Пинелиса об эпидемии коронавируса в Нью-Йорке весной этого года приобрели огромную популярность среди пользователей фейсбука. Автор работает в отделении интенсивной терапии, и был одним из первых, кто принял на себя удар первой волны коронавируса. Но, несмотря на это, книга отнюдь не оставляет ощущение безысходности. Случаи из практики, фрагменты истории города, забавные моменты с участием пациентов и коллег и внезапно шокирующие мысли — всё это переплелось в книге в единый отличный текст.

Самой ожидаемой книжной новинкой признан роман «Оправдание Острова» Евгения Водолазкина, автора бестселлеров «Лавр» и «Авиатор».

Действие романа разворачивается на Острове, которого нет на карте. Однако происходящие на нём события узнаваемы до боли. Средневековье переплетается с современностью, всеобщее — с личным, трагизм — с гротеском. Здесь легко соседствуют светлейшие князья и председатели Острова, хронисты и пророки, повелитель пчел и говорящий кот. Согласно древнему предсказанию, Остров ждут большие испытания. Сможет ли он пройти их, когда земля начинает уходить из-под ног?

«Премия читателя-2020»

«Премия читателя» - первая в России литературная награда, вручаемая библиотечным сообществом при поддержке Министерства культуры России, Российской библиотечной ассоциации, Союза литераторов России, Русского ПЕН-центра и Литературного института им. М. Горького.

Самой востребованной русскоязычной книгой среди молодых читателей в 2020 году был признан роман Андрея Рубанова «Финист — ясный сокол». Лидерами шорт-листа «Премии читателя-2020» стали также Евгений Водолазкин с романом «Брисбен» и Виктор Пелевин с книгой «Искусство лёгких касаний».

Обзор книжных новинок подготовила Юлия Лысанюк