Спортклуб «Новый Свет» завершил год победами

В поселке Новый Свет
прошла церемония награждения призеров и победителей 11-го этапа WAKSC Online
World Cup 2020 («Онлайн Кубок мира Всемирной Ассоциации клубов гиревого спорта
2020 г») и международного турнира «Kettlebell Wars 2020» («Гиревые войны
2020»). Спортсменов поздравили президент клуба, ветеран гиревого спорта Андрей
Шарапов и наставник команды – тренер секции гиревого спорта Районной ДЮСШ, в
прошлом ее воспитанник Виталий Логинов.
В 2020 году двадцать
спортсменов клуба «Новый свет» Гатчинского района стали победителями и
призерами в онлайн соревнованиях по гиревому спорту, организаторами которых
являются «Всемирная ассоциация клубов гиревого спорта» (WAKSC), «Российский союз
гиревого спорта» (РСГС), «Федерация гиревого марафона».
В командном зачете
спортивный клуб «Новый Свет» завоевал второе место среди 29 команд в
соревновании «Гиревые войны», проходившем 15 ноября – 15 декабря; третье место
из 23 команд в соревновании «Гиревой спринт» («Sprint Trial»), проходившем 15
сентября – 15 октября; 9 место из 87 команд в соревнованиях Кубка мира после
зачета результатов 11-го этапа.
По данным на 21 декабря,
в индивидуальном зачете спортсменами занято: 31 - первое место; 15 - вторых
мест и 8 - третьих мест. Всего 54 призовых результата!
Победителями и призерами
11-го этапа онлайн Кубка мира по гиревому спорту в дисциплине «толчок двух гирь
по длинному циклу 3 минуты в разных весовых категориях среди девушек стали: 1
место – Яна Домбровская и Дарья Иванова, 2 место – Ксения Егорова, Елена
Коновалова. Среди женщин победила Даяна Кулакова. Среди юношей - Павел Лопаков,
2 место – Иван Иванов и Владимир Порфирьев. Среди мужчин победу одержал Руслан
Никазаров.
В онлайн-турнире «Гиревые
войны» в дисциплине «толчок гири 30 минут» победили: 1 место – Яна Домбровская,
Ярослав Киулпекидис, Даниил Евсюткин. В дисциплине «толчок гири по длинному
циклу» 1 место - Дарья Иванова, 2 место – Елена Коновалова, 3 место – Ксения
Егорова. В «толчке двух гирь по длинному циклу 5 минут» победил Даниил
Аброщенко. В «толчке двух гирь одна минута» 1 место – Владимир Порфирьев. В
«армейском рывке гири 12 минут» победу одержал президент клуба Андрей Шарапов.
В «двоеборье 5 минут» он же занял второе место.
Также свои звезды есть и
в соревновании «Гиревой спринт» («Kettlebell sprint»), который проходил онлайн
в рамках Кубка мира по гиревому спорту. В трех дисциплинах – «толчок
классический двух гирь две минуты», «толчок двух гирь по длинному циклу 3
минуты» и «рывок гири одной рукой 5 минут» 13 участников команды «Новый Свет»
завоевали 13 золотых медалей, 6 серебряных и 2 бронзовых.
Те, кто участвовал в
«Гиревом спринте» во всех трех дисциплинах, также удостоены медалей. В клубе
«Новый Свет» таких двое - Даниил Евсюткин и Федор Хямялайнен.