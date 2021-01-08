Спортклуб «Новый Свет» завершил год победами

В поселке Новый Свет прошла церемония награждения призеров и победителей 11-го этапа WAKSC Online World Cup 2020 («Онлайн Кубок мира Всемирной Ассоциации клубов гиревого спорта 2020 г») и международного турнира «Kettlebell Wars 2020» («Гиревые войны 2020»). Спортсменов поздравили президент клуба, ветеран гиревого спорта Андрей Шарапов и наставник команды – тренер секции гиревого спорта Районной ДЮСШ, в прошлом ее воспитанник Виталий Логинов.

В 2020 году двадцать спортсменов клуба «Новый свет» Гатчинского района стали победителями и призерами в онлайн соревнованиях по гиревому спорту, организаторами которых являются «Всемирная ассоциация клубов гиревого спорта» (WAKSC), «Российский союз гиревого спорта» (РСГС), «Федерация гиревого марафона».

В командном зачете спортивный клуб «Новый Свет» завоевал второе место среди 29 команд в соревновании «Гиревые войны», проходившем 15 ноября – 15 декабря; третье место из 23 команд в соревновании «Гиревой спринт» («Sprint Trial»), проходившем 15 сентября – 15 октября; 9 место из 87 команд в соревнованиях Кубка мира после зачета результатов 11-го этапа.

По данным на 21 декабря, в индивидуальном зачете спортсменами занято: 31 - первое место; 15 - вторых мест и 8 - третьих мест. Всего 54 призовых результата!

Победителями и призерами 11-го этапа онлайн Кубка мира по гиревому спорту в дисциплине «толчок двух гирь по длинному циклу 3 минуты в разных весовых категориях среди девушек стали: 1 место – Яна Домбровская и Дарья Иванова, 2 место – Ксения Егорова, Елена Коновалова. Среди женщин победила Даяна Кулакова. Среди юношей - Павел Лопаков, 2 место – Иван Иванов и Владимир Порфирьев. Среди мужчин победу одержал Руслан Никазаров.

В онлайн-турнире «Гиревые войны» в дисциплине «толчок гири 30 минут» победили: 1 место – Яна Домбровская, Ярослав Киулпекидис, Даниил Евсюткин. В дисциплине «толчок гири по длинному циклу» 1 место - Дарья Иванова, 2 место – Елена Коновалова, 3 место – Ксения Егорова. В «толчке двух гирь по длинному циклу 5 минут» победил Даниил Аброщенко. В «толчке двух гирь одна минута» 1 место – Владимир Порфирьев. В «армейском рывке гири 12 минут» победу одержал президент клуба Андрей Шарапов. В «двоеборье 5 минут» он же занял второе место.

Также свои звезды есть и в соревновании «Гиревой спринт» («Kettlebell sprint»), который проходил онлайн в рамках Кубка мира по гиревому спорту. В трех дисциплинах – «толчок классический двух гирь две минуты», «толчок двух гирь по длинному циклу 3 минуты» и «рывок гири одной рукой 5 минут» 13 участников команды «Новый Свет» завоевали 13 золотых медалей, 6 серебряных и 2 бронзовых.

Те, кто участвовал в «Гиревом спринте» во всех трех дисциплинах, также удостоены медалей. В клубе «Новый Свет» таких двое - Даниил Евсюткин и Федор Хямялайнен.



