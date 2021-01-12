Семён Павличенко в составе сборной России выиграл чемпионат Европы

По
информации Федерации санного спорта России, в воскресенье, 10 января, Семен
Павличенко завоевал золотую медаль в командной эстафете на чемпионате Европы,
который прошел в Сигулде (Латвия). Кроме него, выступавшего на одноместных
санях, в состав команды вошли Татьяна Иванова, а также экипаж Всеволода Кашкина
и Константина Коршунова. Наши спортсмены показали результат 2 минуты 12,8
секунды. Вторыми стали представители сборной Латвии. Хозяева трассы уступили
лидерам +0.167 секунды. Замкнула тройку лидеров команда Германии (2:13.022).
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