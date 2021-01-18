О реализации отраслевого проекта «Общественное питание»

Целью реализации отраслевого проекта в отношении субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги общественного питания, является побуждение повсеместного применения ими в установленных законом случаях контрольно-кассовой техники, увеличение выручки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники, и как следствие, повышение роста доходов бюджета за счёт сокращения теневого оборота рынка общественного питания и создания равных, конкурентных условий ведения бизнеса.

В рамках реализации отраслевого проекта «Общественное питание» налоговая инспекция проводит семинар 27 января 2021 года в 11.00 по теме «Основные изменения в налоговом законодательстве. Применение контрольно-кассовой техники при оказании услуг общественного питания» по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 28а, пом. 8, МСП Фонд МКК МО «Город Гатчина».

В настоящий момент ФНС России проводятся мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, которые нарушают требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе посредством постоянного мониторинга расчетов для включения в планы проверок и проведения соответствующих контрольных мероприятий. В случае если налогоплательщики сферы общепита продолжают не применять контрольно-кассовую технику и, соответственно, не фиксировать выручку через контрольно-кассовую технику в полном объеме, то такие налогоплательщики попадают в план проверок.

Дополнительно сообщаем, через мобильное приложение ФНС России «Проверка чеков» реализована возможность осуществления проверки чеков гражданами, пользователями услуг общепита, и направления жалоб в случае установления нарушений законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.