О реализации отраслевого проекта «Общественное питание»

Целью
реализации отраслевого проекта в отношении субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги
общественного питания, является побуждение повсеместного применения ими в
установленных законом случаях контрольно-кассовой техники, увеличение выручки, фиксируемой с
применением контрольно-кассовой техники, и как следствие, повышение роста
доходов бюджета за счёт сокращения теневого оборота рынка общественного питания
и создания равных, конкурентных условий ведения бизнеса.
В рамках реализации отраслевого проекта
«Общественное питание» налоговая инспекция проводит семинар 27 января 2021 года в 11.00 по
теме «Основные изменения в налоговом законодательстве. Применение
контрольно-кассовой техники при оказании услуг общественного питания» по
адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 28а, пом. 8, МСП
Фонд МКК МО «Город Гатчина».
В
настоящий момент ФНС России проводятся мероприятия по выявлению
налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, которые нарушают
требования законодательства Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники, в том числе посредством постоянного мониторинга
расчетов для включения в планы проверок и проведения соответствующих
контрольных мероприятий. В случае если налогоплательщики сферы общепита
продолжают не применять контрольно-кассовую технику и, соответственно, не
фиксировать выручку через контрольно-кассовую технику в полном объеме, то такие
налогоплательщики попадают в план проверок.
Дополнительно сообщаем, через мобильное
приложение ФНС России «Проверка чеков» реализована возможность осуществления
проверки чеков гражданами, пользователями услуг общепита, и направления жалоб в
случае установления нарушений законодательства Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники.