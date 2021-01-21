Школьников и педагогов Петербурга и Ленобласти приглашают поучаствовать в почтовом конкурсе «Лучший урок письма – 2021»

Участниками конкурса могут стать учащиеся средних школ, вузов, колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, художественных студий, которые подготовили свои конкурсные работы по одной из номинаций, а также директора, преподаватели школ и вузов, руководители детских творческих объединений, молодежных общественных организаций – авторы методики организации и проведения урока создания письма.

Школьники из Петербурга и Ленобласти ежегодно становятся лауреатами и призерами конкурса эпистолярного жанра. В 2020 году ученица Новоладожской школы №1 Арина Гришихина заняла второе место в номинации «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи».

Номинации конкурса 2021 г.:

«Мой любимый литературный герой», номинация проводится при поддержке МГУ им. М.В. Ломоносова.

«Рецепты счастливой семьи» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив).

«Есть такая профессия – Родину защищать…» (при поддержке Министерства обороны РФ и совместно с ВВПОД «ЮНАРМИЯ»).

«Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» (при поддержке Союза писателей России).

«Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…» (совместно с Классным журналом).

«Тот, кто с детства дружит с небом. Расскажу о своем самом увлекательном путешествии: настоящем или придуманном». Проводится совместно с Авиакомпанией «Россия».

«У меня дома живёт амурский тигр», номинация ориентирована для учащихся средних и младших классов. Проводится при поддержке Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

«Твоя первая банковская карта. Какой она должна быть?» (совместно с АО «Почта Банк»).

«Я из династии почтовиков» (при поддержке Профсоюза работников связи России).

«Напишите письмо члену семьи о вашем опыте борьбы с пандемией COVID-19» (номинация объявлена Всемирным почтовым союзом в рамках Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. Работы по данной номинации должны быть направлены в оргкомитет не позднее 15 марта 2021 года)

Лучшая методическая разработка проведения урока письма.

Конкурсные работы можно направить в оргкомитет следующими способами:

- в бумажном или печатном виде по адресам:

131000, Москва, Варшавское ш., д.37, в строке получателя необходимо указать «На конкурс «Лучший урок письма»;

- в электронном виде на адрес konkurs@russianpost.ru.

Конкурс продлится с 01 января до 9 октября 2021 года. Подробности в Положении о конкурсе на сайте Почты России.