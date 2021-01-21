Школьников и педагогов Петербурга и Ленобласти приглашают поучаствовать в почтовом конкурсе «Лучший урок письма – 2021»

Участниками конкурса могут
стать учащиеся средних школ, вузов, колледжей, кадетских корпусов, суворовских
училищ, художественных студий, которые подготовили свои конкурсные работы по
одной из номинаций, а также директора, преподаватели школ и вузов, руководители
детских творческих объединений, молодежных общественных организаций – авторы
методики организации и проведения урока создания письма.
Школьники из Петербурга и
Ленобласти ежегодно становятся лауреатами и призерами конкурса эпистолярного
жанра. В 2020 году ученица Новоладожской школы №1 Арина Гришихина заняла второе место в номинации «Из глубины веков. Истории и
легенды моей семьи».
Номинации конкурса 2021 г.:
«Мой любимый литературный
герой», номинация проводится при поддержке МГУ им. М.В. Ломоносова.
«Рецепты счастливой семьи»
(при поддержке Фонда социально-культурных инициатив).
«Есть такая профессия –
Родину защищать…» (при поддержке Министерства обороны РФ и совместно с ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»).
«Из глубины веков. Истории
и легенды моей семьи» (при поддержке Союза писателей России).
«Классная история. Истории
случаются с теми, кто умеет их рассказывать…» (совместно с Классным журналом).
«Тот, кто с детства дружит
с небом. Расскажу о своем самом увлекательном путешествии: настоящем или
придуманном». Проводится совместно с Авиакомпанией «Россия».
«У меня дома живёт амурский
тигр», номинация ориентирована для учащихся средних и младших классов.
Проводится при поддержке Центра по изучению и сохранению популяции амурского
тигра.
«Твоя первая банковская
карта. Какой она должна быть?» (совместно с АО «Почта Банк»).
«Я из династии почтовиков»
(при поддержке Профсоюза работников связи России).
«Напишите письмо члену
семьи о вашем опыте борьбы с пандемией COVID-19» (номинация объявлена Всемирным
почтовым союзом в рамках Международного молодежного конкурса сочинений
эпистолярного жанра. Работы по данной номинации должны быть направлены в
оргкомитет не позднее 15 марта 2021 года)
Лучшая методическая
разработка проведения урока письма.
Конкурсные работы можно
направить в оргкомитет следующими способами:
- в бумажном или печатном
виде по адресам:
131000, Москва, Варшавское
ш., д.37, в строке получателя необходимо указать «На конкурс «Лучший урок
письма»;
- в электронном виде на
адрес konkurs@russianpost.ru.
Конкурс продлится с 01
января до 9 октября 2021 года. Подробности в Положении о конкурсе на сайте
Почты России.