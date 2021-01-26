Ленинградская область организует общественные работы

В 2021 году работодатели
Ленинградской области, организующие общественные работы, будут выплачивать
работникам не менее двукратного минимального размера заработной платы в месяц,
установленной региональным соглашением о минимальной зарплате в Ленинградской
области. Часть этой суммы компенсирует регион с помощью субсидий.
Отметим, что размер
минимальной заработной платы в Ленинградской области в 2021 году будет
повышаться поэтапно. Сегодня это 12800 рублей, с 1 апреля – 13000 рублей, с 1
сентября — 13315 рублей, с 1 декабря — 14250 рублей.
Конкурсный отбор
проводится Центром занятости населения Ленинградской области. Заявки
принимаются до 20 февраля 2021 года. Подробная информация о конкурсе
опубликована на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской
области.
Напомним, что оплачиваемые
общественные работы в Ленинградской области стартовали в июне 2020 года как
одна из мер для стабилизации ситуации на рынке труда в связи с ростом
безработицы в период пандемии. Всего в них поучаствовали более 1,6 тысяч
человек, при этом треть из них впоследствии трудоустроились, в том числе в тех
организациях, где они были задействованы на общественных работах. Из бюджета
Ленинградской области на организацию общественных работ в 2020 году было
выделено более 40 миллионов рублей.