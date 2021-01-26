Ленинградская область организует общественные работы

Ленинградская область организует общественные работы

Стартовал прием заявок на субсидии от работодателей региона для организации общественных работ. Продолжить практику временного трудоустройства в первой половине 2021 года предложил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ноябре прошлого года.

Рубрики : Общество     26 Jan 2021

В 2021 году работодатели Ленинградской области, организующие общественные работы, будут выплачивать работникам не менее двукратного минимального размера заработной платы в месяц, установленной региональным соглашением о минимальной зарплате в Ленинградской области. Часть этой суммы компенсирует регион с помощью субсидий.

Отметим, что размер минимальной заработной платы в Ленинградской области в 2021 году будет повышаться поэтапно. Сегодня это 12800 рублей, с 1 апреля – 13000 рублей, с 1 сентября — 13315 рублей, с 1 декабря — 14250 рублей.

Конкурсный отбор проводится Центром занятости населения Ленинградской области. Заявки принимаются до 20 февраля 2021 года. Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области. 

Напомним, что оплачиваемые общественные работы в Ленинградской области стартовали в июне 2020 года как одна из мер для стабилизации ситуации на рынке труда в связи с ростом безработицы в период пандемии. Всего в них поучаствовали более 1,6 тысяч человек, при этом треть из них впоследствии трудоустроились, в том числе в тех организациях, где они были задействованы на общественных работах. Из бюджета Ленинградской области на организацию общественных работ в 2020 году было выделено более 40 миллионов рублей.

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