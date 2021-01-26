«Воинская слава нашего края»

В прошлом году в День
знаний эту книжку-раскраску получили в подарок от администрации Гатчинского
муниципального района все первоклассники. Оставшийся тираж был передан в Музей
города Гатчины. В эти январские дни в Музее города Гатчины ее получат в дар все
участники детских программ и экскурсий, приуроченных к Дню освобождения Гатчины
от фашистских захватчиков.
На страницах книги
рассказ о городе воинской славы Гатчине. Юные читатели, которым она в первую
очередь адресована, узнают о воинах, защитниках и освободителях нашего города с
древних времен до XX
века – новгородских дружинниках, гвардейцах Петра I и Павла I, Гатчинских кирасирах и авиаторах,
красноармейцах и военлетах, ополченцах и бойцах Красной армии, а также поймут,
чем отличается орден от медали и почему у наград ленточки разного цвета. В
книге представлена информация о музеях, которые хранят память о боевых
подвигах, и карта воинских памятников Гатчины и района.
Эту книгу можно не только
читать. В конце книги размещен QR-код
фильма про легендарный бой Зиновия Колобанова. На каждой странице - замечательные
рисунки, которые предлагается раскрасить. Чтобы узнать, каким цветом
раскрасить, например, шинель или папаху артиллериста Русской Императорской
армии, можно заглянуть в другую книжку или в интернет, кроме того, ответы на
некоторые вопросы по обмундированию можно найти в тексте подаренной книги.
Книга издана
Информационно-туристским центром «Гатчина» и комитетом по культуре и туризму
Гатчинского района. Работу над книгой проводили краевед Константин Иванов,
петербургский художник Дмитрий Другаков и гатчинская художница Дарья Клочкова.