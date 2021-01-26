«Воинская слава нашего края»

В прошлом году в День знаний эту книжку-раскраску получили в подарок от администрации Гатчинского муниципального района все первоклассники. Оставшийся тираж был передан в Музей города Гатчины. В эти январские дни в Музее города Гатчины ее получат в дар все участники детских программ и экскурсий, приуроченных к Дню освобождения Гатчины от фашистских захватчиков.

На страницах книги рассказ о городе воинской славы Гатчине. Юные читатели, которым она в первую очередь адресована, узнают о воинах, защитниках и освободителях нашего города с древних времен до XX века – новгородских дружинниках, гвардейцах Петра I и Павла I, Гатчинских кирасирах и авиаторах, красноармейцах и военлетах, ополченцах и бойцах Красной армии, а также поймут, чем отличается орден от медали и почему у наград ленточки разного цвета. В книге представлена информация о музеях, которые хранят память о боевых подвигах, и карта воинских памятников Гатчины и района.

Эту книгу можно не только читать. В конце книги размещен QR-код фильма про легендарный бой Зиновия Колобанова. На каждой странице - замечательные рисунки, которые предлагается раскрасить. Чтобы узнать, каким цветом раскрасить, например, шинель или папаху артиллериста Русской Императорской армии, можно заглянуть в другую книжку или в интернет, кроме того, ответы на некоторые вопросы по обмундированию можно найти в тексте подаренной книги.

Книга издана Информационно-туристским центром «Гатчина» и комитетом по культуре и туризму Гатчинского района. Работу над книгой проводили краевед Константин Иванов, петербургский художник Дмитрий Другаков и гатчинская художница Дарья Клочкова.



