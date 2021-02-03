Управление ФНС России по Ленинградской области приглашает

Управление ФНС России по Ленинградской области приглашает

Уважаемые налогоплательщики! Управление ФНС России по Ленинградской области приглашает вас и (или) ваших представителей принять участие в публичном обсуждении следующей темы: «Судебная практика по привлечению к административной ответственности за нарушения законодательства о применении ККТ».

Рубрики : Право     03 Feb 2021

Данное мероприятие проводится в режиме онлайн в рамках реализации приоритетной программы Правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Проведение указанного мероприятия запланировано на 10 февраля 2021 года в 15:00.

Ссылка для регистрации: https://w.sbis.ru/webinar/UFNS47_1002

Вопросы для проведения публичного обсуждения направлять по адресу электронной почты: a.vinokurova.r4700@nalog.ru не позднее  5 февраля 2021 года.

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