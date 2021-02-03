Управление ФНС России по Ленинградской области приглашает

Данное мероприятие проводится в режиме онлайн в рамках реализации приоритетной программы Правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Проведение указанного мероприятия запланировано на 10 февраля 2021 года в 15:00.

Ссылка для регистрации: https://w.sbis.ru/webinar/UFNS47_1002

Вопросы для проведения публичного обсуждения направлять по адресу электронной почты: a.vinokurova.r4700@nalog.ru не позднее 5 февраля 2021 года.