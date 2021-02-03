Уважаемые налогоплательщики!
Управление ФНС России по Ленинградской области приглашает вас и (или) ваших представителей принять участие в публичном обсуждении следующей темы: «Судебная практика по привлечению к административной ответственности за нарушения законодательства о применении ККТ».
Рубрики :
Право
03 Feb 2021
Данное мероприятие
проводится в режиме онлайн в рамках реализации приоритетной программы
Правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной
деятельности».
Проведение указанного
мероприятия запланировано на 10 февраля 2021 года в 15:00.
Ссылка для регистрации: https://w.sbis.ru/webinar/UFNS47_1002
Вопросы для проведения
публичного обсуждения направлять по адресу электронной почты:
a.vinokurova.r4700@nalog.ru не позднее 5
февраля 2021 года.
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