Голосуем за представителя России на международном конкурсе «Европейское дерево года 2021» - древний платан из Дербента!

Россия принимает участие в конкурсе в четвертый раз. Первое участие в 2018 году сразу ознаменовалось попаданием нашего номинанта, могучего дуба из Белгородской области в число призеров. Мы заняли почетное третье место. В 2019 году «Абрамцевский дуб» из подмосковного музея-усадьбы Абрамцево занял второе место. В 2020 году «Одинокий тополь» и степей Калмыкии снова оказался в тройке лидеров, став бронзовым призером.

Конкурс «Европейское дерево года» проходит с 2011 года во всех европейских странах и с каждым годом становится все популярнее. В 2020 году в нем приняли участие около 350 000 человек. Важно отметить, что данный конкурс фокусируется не на красоте, размере или возрасте дерева, а прежде всего на его истории и его связи с людьми. Главная цель - подчеркнуть значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии.

- Старовозрастные деревья России – уникальные представители растительного мира, живые свидетели исторических событий, связующее звено ушедших и будущих поколений, наше национальное достояние. Мы по справедливости гордимся ими и о них должен узнать весь мир! Трижды занимая в этом конкурсе призовые места, мы и на этот раз, безусловно, будем стремиться к главной победе! – подчеркнул председатель сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы» Сергей Пальчиков.

Призываем всех истинных любителей деревьев и родной природы принять участие в выборе Европейского дерева года и отдать свой голос за номинанта от России!

Проголосуем за «Древний платан» - проголосуем за Россию!

с 1 по 28 февраля вы можете принять участие в голосовании на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» www.rosdrevo.ru (есть подробная инструкция по голосованию) или на сайте организаторов конкурса www.treeoftheyear.org.