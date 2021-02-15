Голосуем за представителя России на международном конкурсе «Европейское дерево года 2021» - древний платан из Дербента!

Россия принимает участие
в конкурсе в четвертый раз. Первое участие в 2018 году сразу ознаменовалось
попаданием нашего номинанта, могучего дуба из Белгородской области в число
призеров. Мы заняли почетное третье место. В 2019 году «Абрамцевский дуб» из
подмосковного музея-усадьбы Абрамцево занял второе место. В 2020 году «Одинокий
тополь» и степей Калмыкии снова оказался в тройке лидеров, став бронзовым
призером.
Конкурс «Европейское
дерево года» проходит с 2011 года во всех европейских странах и с каждым годом
становится все популярнее. В 2020 году в нем приняли участие около 350 000
человек. Важно отметить, что данный конкурс фокусируется не на красоте, размере
или возрасте дерева, а прежде всего на его истории и его связи с людьми.
Главная цель - подчеркнуть значение старовозрастных деревьев в природном и
культурном наследии.
- Старовозрастные деревья России – уникальные
представители растительного мира, живые свидетели исторических событий,
связующее звено ушедших и будущих поколений, наше национальное достояние. Мы по
справедливости гордимся ими и о них должен узнать весь мир! Трижды занимая в
этом конкурсе призовые места, мы и на этот раз, безусловно, будем стремиться к
главной победе! – подчеркнул председатель сертификационной комиссии
Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы» Сергей Пальчиков.
Призываем всех истинных
любителей деревьев и родной природы принять участие в выборе Европейского
дерева года и отдать свой голос за номинанта от России!
Проголосуем за «Древний
платан» - проголосуем за Россию!
с 1 по 28 февраля вы можете принять участие в голосовании на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» www.rosdrevo.ru (есть подробная инструкция по голосованию) или на сайте организаторов конкурса www.treeoftheyear.org.