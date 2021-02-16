Марихуана в бане

Марихуана в бане

В Вырице накрыли подпольную плантацию конопли – в бане. Выращиванием каннабиса в цветочных горшках занимался повар из Петербурга, ранее судимый.

Рубрики : Криминал     16 Feb 2021

10-го февраля сотрудники Вырицкого отдела полиции получили оперативную информацию о том, что в Вырице в доме на улице Л. Толстого что-то выращивают в горшках. Опергруппа осмотрела жилище и обнаружила прозрачный пакет с желтовато-зеленым веществом растительного происхождения. Согласно справке экспертов, вещество является наркотически средством – каннабисом (марихуаной) массой более 100 граммов.

При осмотре бани полицейские обнаружили 17 кустов растений – предположительно, марихуаны – в цветочных горшках. Кроме того, было изъято еще несколько пакетов с оранжевыми таблетками, с коричневым и зеленым веществом, пакет с сушеными листьями, со стеблями и корневищем, пластиковые контейнеры с семенами и прочее, а также электронные мини-весы и сборный измельчитель для растений.

Работая по горячим следам, оперативники задержали и полностью изобличили 23-летнего Андрея А., зарегистрированного в Петербурге и проживающего в Вырице – в доме, где нашли наркотики. Работает он поваром в петербургском баре.

По факту незаконного хранения наркотического средства, а также растений, содержащих наркотик, в крупном размере возбуждено уголовное дело. Гражданин А. помещен в изолятор временного содержания.

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