Марихуана в бане

10-го февраля сотрудники Вырицкого отдела полиции
получили оперативную информацию о том, что в Вырице в доме на улице Л. Толстого
что-то выращивают в горшках. Опергруппа осмотрела жилище и обнаружила
прозрачный пакет с желтовато-зеленым веществом растительного происхождения.
Согласно справке экспертов, вещество является наркотически средством –
каннабисом (марихуаной) массой более 100 граммов.
При осмотре бани полицейские обнаружили 17 кустов
растений – предположительно, марихуаны – в цветочных горшках. Кроме того, было
изъято еще несколько пакетов с оранжевыми таблетками, с коричневым и зеленым
веществом, пакет с сушеными листьями, со стеблями и корневищем, пластиковые
контейнеры с семенами и прочее, а также электронные мини-весы и сборный
измельчитель для растений.
Работая по горячим следам, оперативники задержали и
полностью изобличили 23-летнего Андрея А., зарегистрированного в Петербурге и
проживающего в Вырице – в доме, где нашли наркотики. Работает он поваром в
петербургском баре.
По факту незаконного хранения наркотического средства,
а также растений, содержащих наркотик, в крупном размере возбуждено уголовное дело.
Гражданин А. помещен в изолятор временного содержания.