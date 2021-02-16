По тропинкам Монрепо со знатоком

Скульптуры Владимира ЧАНТУРИЯ уникальны тем, что вырезает он их прямо на скале, точнее на глыбах льда (это вода из естественных наскальных водоемов, которая из-за перемены погодных температур, постепенно намерзает). Работает мастер бензопилой.

– В своей жизни мне приходилось колоть лед для дальнейшей работы с ним. Увидев здесь такие глыбы, вспомнил прошлый опыт. Задумал цветок – получилось, – рассказывает Владимир. – Радует, что гости парка не наносят ущерба композиции, как это нередко бывает, им, похоже, нравится, а меня положительные отклики вдохновляют на новые идеи.

Резьба по льду – зимнее увлечение Владимира, а работает он в Монрепо лесничим, в его обязанности входят ежедневные обходы природной территории парка. Он осматривает деревья, выявляет больные, собирает сухостой, следит за тем, чтобы не было возгораний (в жаркую погоду). Мой собеседник отмечает, что количество нарушений противопожарного режима в парке в последнее время снизилось – к счастью, у туристов не поднимается рука жечь костры на заповедной территории. Тем более что на экомаршрутах установлены предупреждающие аншлаги. Вместе с Владимиром Чантурия следят за сохранением заповедника еще два мастера.

Кстати, связать свою будущую профессию с лесом он хотел с детства, это у них семейное. Вместе с отцом регулярно бывал в лесу, помогал ему, а также изучал деревья, траву, птиц, следы животных. В шестом классе (учился в Приморской школе) записался в школьное лесничество и вместе с такими же юными энтузиастами под руководством профессионалов мастерил кормушки, вязал веники, убирал спиленные деревья с делянок. Позже окончил лесохозяйственный техникум и лесотехническую академию. В свое время трудился в Выборгском лесхозе, в Монрепо работает лишь полтора года, но за это время изучил каждое дерево:

– В парке много уникальных деревьев, например, дубы и сосны, которым более 250 лет. Не исключено, что они застали владельца имения – барона Николаи. Или елка, растущая прямо на скале у «Грота желаний»… Между прочим, деревья в парке отличаются от тех, что растут в лесу: они выше, шире в диаметре и у них более раскидистые ветви. Оттого, что наши деревья растут на скалах, они более крепкие. В Монрепо также есть редко встречающиеся в диком лесу липы, ясени – обычно их высаживают люди.

Наблюдает он и за фауной парка: подкармливает синиц, которых здесь очень много, на макушках деревьев не раз видел дятлов. Частенько заходят лисы, причем, облюбовали домик, где размещается администрация музея-заповедника. Работники разглядели двух особей: одна с пушистым хвостом, вторая – повредила свой, видимо, в какой-то драке. Сравнительно недавно в Монрепо приходила косуля – застряла в заборе, а сотрудники парка ее спасли. Сейчас, когда залив покрылся льдом, лесничие опять обнаружили следы косули, похоже, снова гуляла, или еще кто-то из этого семейства. А еще в нынешнем году в парке часто встречаются белки.

Из спиленных аварийных деревьев Владимир тоже мастерит скульптуры животных, которых можно увидеть на экологической тропе. Среди корней и травы здесь притаились медведь, заяц, совы, еноты и даже дракон... Здесь же сделаны и удобные, устойчивые скамьи, на которых можно отдохнуть на протяжении всего туристического маршрута.

– Резьбой по дереву я занялся по совету заместителя директора парка Михаила ПЛАТОНОВА, решив дать вторую жизнь спиленному дереву. Первой работой стал гриб, потом скамейки, звери, различные указатели. Однажды даже в старом спиленном дереве обнаружил осколок времен войны. (Надо сказать, что на территории парка встречаются осколки снарядов, фрагменты мин.)

По словам Владимира, для резьбы по дереву больше подходят дуб, ясень, липа, но в парке они «живые», а он мастерит свои поделки из старых сосен и елей.

– Конечно, дерево более прочный материал в отличие ото льда, с которым приходится работать очень осторожно. Правда, ледяные детали в случае поломки можно «склеить», намочив их водой, но лишь на сильном морозе. К тому же со льдом работать интересно, потому что одномоментно: сегодня есть глыба – можно вырезать, а чуть затянешь, и температура воздуха изменится – материал растает…

Свободного времени у лесничего практически нет, много хлопот и по дому. У них с женой кавказские овчарки и корги. Живет семья в частном доме с большим двором, а потому места хватает всем. Есть даже козы…

– Моя жена еще в юности завела себе первую собаку, дрессировала ее, а позже увлечение переросло в профессиональный интерес. Сейчас у нас 8 «кавказцев» – неоднократные чемпионы России. С первой было сложно, приходилось добиваться, чтобы собака понимала: ты – хозяин, она должна подчиняться. А потом и опыт появился… У каждого пса свой нрав, но опытный заводчик к каждому найдёт подход. Мы с женой воспитали вожака стаи, который теперь помогает справляться с молодняком. Овчарки, конечно, сторожевые собаки, живут в вольерах, а четыре корги – для души, они домашние. А в целом они все дружно сосуществуют.

Владимир Чантурия утверждает (и многие, наверняка, с ним согласятся): природа – везде хороша, но, по его мнению, в Монрепо – она особенная. Выйдешь в парк – всё нравится: и воздух, и лес, и вода. Жить хочется…

Автор фото Маргарита Захарова