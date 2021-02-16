Районный центр детского творчества: открыты для всех!

На любой вкус и возраст

В 2018 году в Районный центр детского творчества вошли два структурных подразделения: центр «Созвездие» и Дом детского творчества «Журавушка». Центр «Созвездие» располагается в Гатчине на ул. Карла Маркса, 22, также в него входят два клуба: «Чайка» (ул. Заводская, 3) и «Волна» (ул. Карла Маркса, 14). Дом детского творчества «Журавушка» расположен в микрорайоне Аэродром (ул. Авиатриссы Зверевой, 20), а также принимает детей в двух филиалах: «Огонёк» (ул. Чехова, 14) и «Пламя» (пр. 25 Октября, 56). Таким образом, в Гатчине функционируют семь образовательных площадок, включая непосредственно сам Районный центр детского творчества, расположенный на улице Школьной, д.1.

Все кабинеты в центре оснащены необходимыми инструментами и оборудованием: специализированные парты, 3d принтер и 3d ручки, печь для обжига глиняных изделий, современные наборы по робототехнике, лингафонный класс для обучения иностранным языкам, профессиональная швейная машина, богатая костюмерная и многое другое.

Также педагоги центра проводят дополнительные занятия в 26 школах и 14 детских садах города и района.

Сегодня в центре занимаются 7711 детей, с ними работают более 100 педагогов, причем половина из них имеют высшую квалификационную категорию. Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации, чтобы занятия для ребят были всегда интересными и насыщенными. Они предлагают своим воспитанникам развивающие программы социально-гуманитарной, художественной, спортивной, технической, туристcко-краеведческой и естественнонаучной направленности.

- В центре нет конкурсного отбора, мы принимаем всех желающих ребят и предлагаем им широкий набор развивающих программ, - рассказала Оксана Пугачева.

Занятие во всех отделениях центра – бесплатные, но и есть и платные услуги. Это некоторые программы по подготовке к школе, индивидуальные занятия по речевому развитию и развивающие занятия с малышами.

Помимо образовательного процесса Районный центр детского творчества занимается проведением большого количества конкурсов вне учебного процесса на муниципальном уровне. Так, в прошлом году таких конкурсов по разным направлениям прошло около 30. В одном из них принимал участие учащиеся 9-ого класса Елизаветинской школы Самир Магеррамов, который вошел в число финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена» и отправился в международный лагерь «Артек» с другими победителями.

Программы для особых детей

В Районном центре детского творчества также открыты развивающие группы для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Адаптационные программы оказались настолько востребованными среди детей Гатчинского района, что с сентября 2020 года их количество было увеличено. В настоящее время центр готов принимать на обучение по адаптированным программам дополнительного образования детей с ОВЗ с 5 до 16 лет.

Это занятия по социально-бытовой адаптации, лего-конструирование, рисование, адаптивная физкультура, которую дети могут посещать при необходимости в сопровождении родителей, а также вокально-инструментальные занятия. Для них в центре закупили барабанную установку, планируют приобрести гитару и синтезатор. Ребята из вокальной студии «Рост» уже выступали на региональном конкурсе и стали лауреатами II степени. В текущем учебном году для деток с ОВЗ открылась группа по подготовке к школе. В следующем году планируется открыть обучающие группу по шитью и деревообработке.

- Таких деток в центре занимается мало, но мы рады, что они есть, что родители заинтересованы в их развитии, а мы в этом им помогаем, - отметила Оксана Пугачева.

«Навигатор» поможет с выбором

Районный центр детского творчества работает через информационную систему дополнительного образования «Навигатор». Это большая база данных Ленинградской области, с помощью которой легко выбрать дополнительные занятия для своих детей. Для этого необходимо зарегистрировать, добавить информацию о детях в личный кабинет и выбрать нужные секции и кружки.

В системе «Навигатор» можно фильтровать дополнительные занятия по нужной направленности, возрасту детей, выбирать учреждения дополнительного образования. Каждая программа содержит информацию о педагогах, занятиях и навыках, которые получит ребенок.

«Навигатор» на каждого ребенка оформляет именной сертификат персонифицированного финансирования, который дает родителю возможность самостоятельно выбирать понравившуюся секцию для ребенка и оплачивать ее посещение с помощью виртуальных денег.

- Сертификат – это персональная гарантия государства перед ребенком в том, что он может посещать любой лицензированный кружок или секцию за счет бюджета. Это не документ, который нужно носить с собой, а электронная запись в информационной системе. Сертификат присваивается каждому ребенку от 5 до 18 лет. У сертификата есть номинал – бюджетные деньги, которые можно потратить только на оплату кружка или секции. Введение сертификатов позволит улучшить качество образовательных программ. Бюджетные деньги получат только интересные программы, а невостребованные будут вынуждены или меняться, или закрыться, - пояснила Оксана Пугачёва.

Достижения воспитанников Районного центра детского творчества

По итогам 2020 года воспитанники и педагоги Районного центра детского творчества могут похвастаться большим количеством заслуженных наград.

Так, воспитанница творческого объединения «АРТ-студия» Дома творчества «Журавушка» Мария Березоруцкая под руководством педагога Елены Самусевой заняла третье место на XIV Всероссийском детском фестивале-конкурсе народных промыслов и ремесел «Данилушка» и на V Всероссийском детском фестивале народной культуры «Наследники традиций».

Участники объединения «Россия в песне» под руководством педагога Татьяны Марковой стали финалистами областного фольклорного фестиваля конкурса народного творчества «Ладожка».

Воспитанница РЦДТ Софья Родинонова заняла второе место под руководством педагога Елены Гринкявичене на региональном этапе XVII Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина».

На XXV Международном Биос-форуме и молодежной Биос-олимпиады дипломы призеров получили Екатерина Михайлова и Полина Ульянова, еще трое воспитанников РЦДТ получили сертификаты участников. Ребята проходят обучение на курсе Натальи Калмыковой.

Вероника Калалб стала победителем в номинации «Мир человека и природы в моем объективе» под руководством педагога Валентины Калалб.

На областном фестивале-конкурсе по изобразительному искусству «От истоков к современности» победителями стали сразу трое воспитанников центра. Это Софья Черноротова (первое место в номинации «Живопись») под руководством педагога Елены Гринкявичене, Ксения Онучина (первое место в номинации «Живопись») под руководством педагога Янины Решетниковой и Полина Спичак (первое место в номинации «Смешанная техника») под руководством педагога Ольги Краевой.

Воспитанник авиамодельного кружка «Взлет» Антон Сушицкий занял первое место на Открытых международных соревнованиях «Championship of aviation imdustry in aircraft modeling – 2020» среди юниоров и восьмое место в общем зачете под руководством педагога Игоря Демьянова.

В октябре были подведены итоги Всероссийского конкурса научно-технического творчества «Юные техники XXI века». Воспитанник секции «Авиаконструирование» Егор Щекотов стал победителем областного этапа конкурса проектной деятельности технического творчества в 2019 году, а в 2020 году – получил диплом лауреата 2 степени на всероссийском конкурсе. Под руководством Виталия Анохина. Также ребята из РЦДТ стали победителями областного конкурса проектной деятельности технического творчества (в заочном формате). Егор Щекотов снова занял первое место в возрастной категории 14-18 лет, Дмитрий Швецов стал лучшим среди ребят 11-13 лет, а Савва Трояновский занял третье место в этой же категории.

Команда творческого объединения «Школа безопасности» Дома творчества «Журавушка» под руководством педагога Григория Дудка стали победителями региональных соревнований «Школа безопасности».

Отряд Юнармейцев центра под руководством Александра Орлова занял второе место на областном турнире по лазертагу среди юнармейских отрядов Ленинградской области.

Команда РЦДТ под руководством педагога Оксаны Леоновой стала победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса Учебных судов. Участники команды Николай Котков и Ирина Милица были отмечены в номинации «Лучший спикер». По итогам областного этапа команда РЦДТ заняла второе место и получила право представлять Ленинградскую область на Всероссийском конкурсе Учебных судов.

Ульяна Белова из творческого объединения «Студия журналистики» заняла второе место на областном конкурсе «Спортивный журналист» под руководством педагога Оксаны Леоновой.

Воспитанница курса «Воспитатель детей дошкольного возраста», который РЦДТ реализует совместно с Гатчинским педагогическим колледжем им. К.Д. Ушинского в рамках ранней профориентации, Анна Тиханова успешно прошла Отборочные соревнования и стала участницей Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Коллектив Дома творчества «Журавушка» (руководитель Юлия Микулина) награжден Благодарственным письмом депутатов Законодательного собрания Ленинградской области за многолетнее активное участие в реализации программы «Школьная экологическая инициатива».

Более подробную информацию вы можете найти на нашем сайте и на официальном сайте Районного центра детского творчества https://rcdt47.ru/, телефон: 8 (81371) 2-09-11.

Районный центр детского творчества: отделение «Радуга» (ул. Школьная, 1)

Педагоги центра проводят занятия на базе школ и детских садов Гатчины и района: Елизаветино, Пудость, Тайцы, Торфяное, Войсковицы, Коммунар, Белогорка, Большие Колпаны, Кобралово, Лукаши, Никольское, Новый свет, Рождествено, Сиверский, Терволово. Всего в отделении занимается 2378 детей, в возрасте от 5 до 18 лет.

На базе РЦДТ проводятся занятия в творческих объединениях: «Малышкина школа» (6-7 лет), «Студия раннего развития» (5-6 лет), «ИЗО» (5-11 лет), «Лепка» (5-11 лет), «Рисуем песком» (5-7 лет), «Авиаконструирование» (8-15 лет), «Театральная студия» (5-16 лет), «Юный художник» (5-15 лет), «Декоративно-прикладное творчество» (5-15 лет), «Лего-конструирование» (6-10 лет), «Художественная обработка древесины» (12-14 лет).

Программы для детей с ОВЗ: «Юный художник «Солнышко», «Конструирование», «Социально-бытовая адаптация», «Адаптивная физкультура», «Малышкина школа», «Эстрадный ансамбль».

Клуб «Огонёк» (ул. Чехова, 14)

В клубе занимаются 278 детей от 6 до 13 лет. Для них открыты занятия по направлениям:

- социально-гуманитарное (творческие объединения: «Огоньки», «Happy English», «Играем и учим английский», «Интеллектуальные игры», «Умники и умницы»);

- художественное (творческие объединения: «Азбука ИЗО», «Азбука рисования», «Палитра», «Вдохновение», «Изостудия», «Бусинка», «Бисерная азбука»).

Клуб «Пламя» (проспект 25 Октября, 56)

В клубе занимаются 215 воспитанников от 6 до 13 лет по направлениям:

- социально-гуманитарное («Ступеньки», English Club, Step by step, «Играем и учим английский»);

- художественное («Азбука ИЗО», «Азбука рисования», «Творческая мастерская», «Золотые ручки», «Аквагрим»).

Дом творчества «Журавушка» (улица Авиатриссы Зверевой, 20)

- социально-гуманитарная направленность («Грамотейка» (6-7 лет), «Умники» (6-7 лет), «Дошколенок» (6-7 лет), English Club (7 - 11 лет), «Английский для детей» (6-9 лет, 7-11 лет), «Практическое обществознание» (15-18 лет), «Азбука общения» (11-12 лет), «Я выбираю профессию» (11-12 лет), «Мои ровесники» (13-15 лет), «Школа безопасности» (13-17 лет);

- художественная направленность («Изобразительное искусство» (7-9 лет), «Азбука ИЗО» (7-13 лет), «Азбука рисования» (6 - 7 лет), «Калейдоскоп красок» (7-14 лет), «Мастерская Самоделкина» (7-10 лет), «Ритмика» (7-10 лет), «Игровая ритмика» (6-7 лет), «Танцующий мир» (8-12 лет), «Хореография» (7-8 лет), «Цветная Ниточка» (7-14 лет), «Творческая мастерская» (7 - 13 лет), «Волшебный клубок» (7 - 12 лет), «Акварелька» (7-9 лет), «Я – художник» (9-14 лет), «Арт-студия» (11 -16 лет), «Мастерская бисера» (8-11 лет), «Бусинка» (7-10 лет), «Музыкальная сказка» (6-7 лет), «Искорки» (11-15 лет), «Радуга» (7-15 лет), «Тоника» (7-12 лет), «Весёлые нотки», «Мечта» (12-16 лет), «Рукодельница» (11-15 лет ), «Золотые ручки» (7-14 лет), «Белошвейка» (11-15 лет), «Мастерская чудес» (7-11 лет), «Мягкая игрушка» (7-14 лет ), «Творческая мастерская» (7-12 лет);

- туристско-краеведческая направленность («Наш край»);

- естественнонаучная направленность («Экологическое краеведение» (8-12 лет), «Эковояж плюс» (11-16 лет), «Экологический календарь» (11-16 лет), «Юные биологи» (11-14 лет), «Избранные вопросы биологии» (12-18 лет), «Вопросы химии в экологии» (11-18 лет);

- техническая направленность («Занимательная информатика» (7-10 лет), «Лего-конструирование» (7-10 лет);

- физкультурно-спортивная направленность («Спортивный рок-н-ролл» (7-10 лет), «Спортивные танцы Тутти – Фрутти» (7-10 лет), «Подвижные игры» (7-10 лет), «Веселые подвижные игры» (6-7 лет).

Занятия проходят на базе Дома творчества «Журавушка», гимназии им. К.Д. Ушинского, Гатчинского лицея № 3, а также школы № 2, начальной школы № 5, детского сада № 10 и детского сада № 46.

Центр «Созвездие» (улица Карла Маркса, 22)

- социально-гуманитарная направленность («Я в мире профессий» (14-17 лет), «Школа лидера» (12-17 лет), «Литературная гостиная» (12-17 лет), «Разговорный английский» (7-16 лет), «Весёлый английский для малышей» (6 лет), «Риторика и этикет» (7-10 лет), «Психология для маленьких» (7-10 лет), «Морской пехотинец» (11-14 лет), «Шахматы» (5-10 лет), «Литературная гостиная «Золотое пёрышко» (8-9 лет), «Что? Где? Когда? (мои первые проекты)» (9-11 лет);

- художественная направленность («Дошколенок» (6 лет), «Школьные годы» (7-10 лет), «Ритмопластика» (5- 6 лет), «Школьные годы» (11-14 лет), «Колибри» (5-6 лет), «Мир глазами художника» (7-17 лет), «Творческая мастерская» (5-14 лет), «Мастера и мастерицы (адаптированная)» (7-10 лет), «Роспись по дереву» (7-10 лет), «Народное пение «Жаворонки» (5-6 лет), «Народное пение «Соловушки» (7-17 лет), «Театральная студия «Балаганчик» (5-16 лет), «Театр на английском» (9 -12 лет);

- туристско-краеведческая направленность («Люби и знай свой край» (7-10 лет), «Юный экскурсовод» (11-14 лет);

- естественно-научная направленность («Математическая шкатулка» (11-17 лет), «Юные исследователи» (14-16 лет);

- техническая направленность («Авиамоделирование» (10-16 лет), «Инфознайка» (7-11 лет), «Мультстудия «Сад идей» (10-16 лет), «Лего-конструирование», «Первые механизмы» (5 -6 лет), «Лего-конструирование» (7-10 лет);

- физкультурно-спортивная направленность («Зарница» (11-12 лет), «Юнармия» (14-16 лет).

Клуб «Чайка» (Мариенбург, улица Заводская, 3)

- социально-гуманитарная направленность («Дошколенок» (6 лет), «Разговорный английский» (7-16 лет), «Шахматы» (5-10 лет)

- художественная направленность («Творческая мастерская» (5-14 лет), «Роспись по дереву» (7-10 лет), «Мир глазами художника» (7-17 лет), «Колибри» (5-6 лет), «Юный экскурсовод» (11-14 лет)

- техническая направленность («Мультстудия «Сад идей» (10-16 лет), «Лего-конструирование «Первые механизмы» (5 -6 лет), «Лего-конструирование» (7-10 лет).

Клуб «Волна» (улица Карла Маркса, 14)

«Весёлый английский для малышей» (6 лет), «Разговорный английский» (7-16 лет), «Люби и знай свой край» (7-10 лет)

Также занятия проходят на базе дошкольных учреждений и школ. Так, в Сиверской гимназии и школе № 3 открыта «Школа лидера», в Гатчинской школе № 8 – клуб «Что? Где? Когда?», в детском саду № 22 – занятия «Дошколёнок», «Ритмопластика», «Колибри», в детском саду № 7 и детском саду № 52 – «Шахматы», в детском саду № 8 – «Колибри», «Ритмопластика». В Гатчинской школе № 7 проходят тематические занятия «Математическая шкатулка», «Инфознайка», «Театральная студия «Балаганчик», «Люби и знай свой край», «Творческая мастерская», «Юный экскурсовод», в Доме культуры поселка Большие Колпаны и в поселке Сиверский работает кружок авиамоделирования. В Гатчинской школе № 9 – «Зарница», «Школа безопасности», «Математическая шкатулка», в Гатчинской школе № 11 – «Ритмопластика», «Школа лидера», «Литературная гостиная», «Я в мире профессией», «Люби и знай свой край», «Психология для маленьких», «Соловушки», «Мастера и мастерицы», «Авиамоделирование», «Риторика», «Разговорный английский».

Более подробную информацию вы можете найти на официальном сайте Районного центра детского творчества https://rcdt47.ru/, телефон: 8 (81371) 2-09-11.





Фото Районного центра детского творчества