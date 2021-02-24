«Сиреневые сны» Ольги Корельской

Ольга Корельская —
известный в Гатчине художник и педагог, руководитель образцовой изостудии
«Рябинка» Центра творчества юных. В этой студии маленькие гатчинцы делают свои
первые шаги в творчестве, занимаясь по методикам, разработанным Ольгой
Васильевной. И именно отсюда многие из них, подрастая, устремляются дальше — в
художественные школы, училища или вузы. Работы юных студийцев постоянно
участвуют в городских, районных и областных выставках, экспозициях гатчинских
музеев и фестивалей. Но Ольга Корельская не оставляет и собственного
творчества: в Гатчине прошло уже несколько персональных выставок художницы.
Выставка живописи Ольги
Корельской «Сиреневые сны» необыкновенно соответствует своему названию,
настолько она воздушная, нежная и романтичная. Несмотря на то, что в ней
собрались все четыре времени года, нетрудно заметить, что объединяющим моментом
стал именно сиреневый цвет, точнее, его разнообразные оттенки.
Действительно, сиреневый
— традиционный цвет Гатчины. Как говорит Ольга Корельская, в нашем городе очень
много этой естественной «сиреневости», воздуха и прохладной прозрачности.
Кстати, часть экспозиции посвящена гатчинским паркам и домикам старой Гатчины,
и в этих пейзажа очень хорошо отражена эта сиреневая воздушность.
Как говорит Ольга
Васильевна, ближе всего для неё именно прохладный спектр цветовой палитры, с
переходом от зелёного, через голубой и синий цвета, к сиреневым оттенкам. К
тому же сиреневый - это цвет спокойной радости и умиротворения. Именно такое
состояние — спокойствия и внутреннего баланса - художница ищет в творчестве. И
ощущение гармонии приходит как раз в момент написания картины.
Но, как и любой художник,
Ольга Корельская любит экспериментировать, иногда сталкивая на одном полотне
противоположные цвета. Так, например, в некоторых работах она смело сочетает
красный и синий, которые поддерживают и способствуют самовыражению друг друга.
Одна из работ - «Птичник» - выполнена в манере старых голландских мастеров,
изображающих живописные руины. Но это именно гатчинский пейзаж, в котором синий
холод нашей зимы подчёркнут багровыми отблесками заката, подсвечивающими белый
пудостьский камень развалин дворцового Птичника.
Выставка «Сиреневые сны»
получилась радостной, светлой и очень тёплой, возможно ещё и потому, что на ней
представлены натюрморты и картины с букетами, созданные яркими сочными мазками.
Нежные ландыши и незабудки, роскошные пионы и алые маки — естественная роскошь
природы не утомляет глаз, а напротив, радует душу и сердце.
Как считает Ольга
Корельская, неважно, какими средствами человек передает красоту - с помощью
музыки, танца, стихов или живописи. Важно её видеть и передавать эмоционально.
И цвет — один из важных способов такой передачи чувств и глубинных ощущений.
Выставка живописи Ольги
Корельской «Сиреневые сны» проходит в музее города Гатчины до 4 апреля.