«Сиреневые сны» Ольги Корельской

Ольга Корельская — известный в Гатчине художник и педагог, руководитель образцовой изостудии «Рябинка» Центра творчества юных. В этой студии маленькие гатчинцы делают свои первые шаги в творчестве, занимаясь по методикам, разработанным Ольгой Васильевной. И именно отсюда многие из них, подрастая, устремляются дальше — в художественные школы, училища или вузы. Работы юных студийцев постоянно участвуют в городских, районных и областных выставках, экспозициях гатчинских музеев и фестивалей. Но Ольга Корельская не оставляет и собственного творчества: в Гатчине прошло уже несколько персональных выставок художницы.

Выставка живописи Ольги Корельской «Сиреневые сны» необыкновенно соответствует своему названию, настолько она воздушная, нежная и романтичная. Несмотря на то, что в ней собрались все четыре времени года, нетрудно заметить, что объединяющим моментом стал именно сиреневый цвет, точнее, его разнообразные оттенки.

Действительно, сиреневый — традиционный цвет Гатчины. Как говорит Ольга Корельская, в нашем городе очень много этой естественной «сиреневости», воздуха и прохладной прозрачности. Кстати, часть экспозиции посвящена гатчинским паркам и домикам старой Гатчины, и в этих пейзажа очень хорошо отражена эта сиреневая воздушность.

Как говорит Ольга Васильевна, ближе всего для неё именно прохладный спектр цветовой палитры, с переходом от зелёного, через голубой и синий цвета, к сиреневым оттенкам. К тому же сиреневый - это цвет спокойной радости и умиротворения. Именно такое состояние — спокойствия и внутреннего баланса - художница ищет в творчестве. И ощущение гармонии приходит как раз в момент написания картины.

Но, как и любой художник, Ольга Корельская любит экспериментировать, иногда сталкивая на одном полотне противоположные цвета. Так, например, в некоторых работах она смело сочетает красный и синий, которые поддерживают и способствуют самовыражению друг друга. Одна из работ - «Птичник» - выполнена в манере старых голландских мастеров, изображающих живописные руины. Но это именно гатчинский пейзаж, в котором синий холод нашей зимы подчёркнут багровыми отблесками заката, подсвечивающими белый пудостьский камень развалин дворцового Птичника.

Выставка «Сиреневые сны» получилась радостной, светлой и очень тёплой, возможно ещё и потому, что на ней представлены натюрморты и картины с букетами, созданные яркими сочными мазками. Нежные ландыши и незабудки, роскошные пионы и алые маки — естественная роскошь природы не утомляет глаз, а напротив, радует душу и сердце.

Как считает Ольга Корельская, неважно, какими средствами человек передает красоту - с помощью музыки, танца, стихов или живописи. Важно её видеть и передавать эмоционально. И цвет — один из важных способов такой передачи чувств и глубинных ощущений.

Выставка живописи Ольги Корельской «Сиреневые сны» проходит в музее города Гатчины до 4 апреля.



