Проблемные вопросы здравоохранения региона обсудили депутаты Законодательного собрания

Говоря о реализации мероприятий по привлечению кадров в государственную систему здравоохранения, Сергей Вылегжанин отметил, что, несмотря на высокие показатели (здравоохранение Ленобласти в общероссийском рейтинге занимает третье место), в этой сфере наблюдается дефицит кадров. Впрочем, как и по всей России.

- С 2012 по 2020 годы численность населения региона выросла на 200 тысяч человек, то есть на 8%. При этом количество врачей увеличилось на тысячу, что составляет 21%, - привел статистические данные председатель комитета по здравоохранению. - Несмотря на эти цифры, сегодня региону не достает около 500 медработников.

Среди путей решения проблемы Вылегжанин назвал предусмотренную новым региональным законом о соцгарантиях возможность коммерческого найма жилплощади для специалистов, а также целевое обучение молодежи, которое гарантирует приток молодых специалистов на места.

Депутат Арчил Лобжанидзе («Единая Россия») обратился с просьбой к председателю комитета предоставить расширенный отчет с данными по медучреждениям Ленинградской области по укомплектованности специалистами, чтобы у парламентариев было понимание, какие проблемы необходимо решать в здравоохранении каждого муниципального района.

Второй вопрос повестки касался проблемы записи граждан на прием к врачам узкого профиля. Сергей Вылегжанин признал, что в регионе существует нехватка узкопрофильных специалистов, но, кроме того, существует федеральная норма, регламентирующая количество населения на одного врача. Например, ставка кардиолога предполагается на 20 тысяч человек. Таким образом, в маленьких населенных пунктах существование такого врача невозможно.

Зашла речь и о распространении положительного опыта использования труда врачей общей практики. Глава областного здравоохранения заметил, что регион является одним из передовых субъектов по развитию семейной медицины. Тем не менее чем дальше, тем больше становится разрыв между врачом общей практики и узким специалистом в части технической оснащенности. И тут выигрывает второй.

На вопрос о целесообразности дальнейшего строительства фельдшерско-акушерских пунктов в регионе Сергей Вылегжанин ответил, что формально регион ими укомплектован, все недостающие запланированные ФАПы были достроены в 2019 году. Фактически же необходимость в новых ФАПах существует, но проблема заключается в том, что полномочия по их возведению переданы комитету по строительству, что на деле затягивает процесс.

- Комитет по здравоохранению запланировал строительство 43 фельдшерско-акушерских пунктов, на 4 из них документы уже готовы. Теперь дело за строительным комитетом, - подытожил выступление по этому вопросу Вылегжанин.

Последний вопрос повестки касался использования в коммерческих целях медицинского оборудования, приобретенного на бюджетные средства. Как пояснил председатель комитета по здравоохранению, в решении этой проблемы не стоит рубить с плеча, необходимо в нее погрузиться глубже.

- Нам бы не хотелось быть передовиками в части запрета коммерческого использования медицинского оборудования. Безусловно, такой подход в экономике абсолютно правильный. Но еще с советских времен повелось, что в условиях дефицита бюджетного финансирования медицинские организации имеют в своей финансово-хозяйственной деятельности примерно 10% внебюджетных доходов. Разумеется, не должно быть перекосов и случаев, когда пациенту предлагается платить там, где он может получить бесплатную услугу. Нельзя забывать также и о том, что в платных услугах нуждаются иностранные граждане.

Сергей Валентинович Вылегжанин заметил, что для того, чтобы полностью отказаться от коммерческого использования медицинского оборудования, финансирование регионального здравоохранения должно быть на гораздо более высоком уровне.

- Пандемия коронавируса бросила здравоохранению всей Российской Федерации серьезный вызов, - произнес в завершении выступления председатель комитета. - И сейчас я могу с уверенностью сказать, что Ленинградская область стала одним из регионов, которые лучше всех справились с этой напастью. Но, несмотря на то, что пик пройден, не будем забывать о необходимости мер предосторожности.



