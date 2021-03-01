Гатчинцы вошли в число победителей ЮниорПрофи

Напомним, чемпионат
ЮниорПрофи проходил с 27 января по 17 февраля на базе областного центра
развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» и центров
подготовки компетенций, в том числе в информационно-методическом центре в
поселке Новый Свет. По итогам чемпионата, школьники Гатчинского района стали
победителями и призерами в различных компетенциях.
Победителем компетенции
«Электроника» в возрастной категории 14+ стал воспитанник ИМЦ Тимофей Власов
под руководством своего педагога Евгения Рогачева.
В компетенции «Инженерный
дизайн CAD» в возрастной категории 10+ второе место заняла команда Никиты
Кильдеева и Алексея Серебрякова из Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского
(руководитель Юлия Сергеева). В возрастной категории 14+ победителями стали
Анастасия Кучер и Василий Бойцов (руководитель Светлана Кучер).
В компетенции
«Промышленный дизайн» в возрастной категории 14+ второе место заняли Олег
Ефремов и София Домченкова из Гатчинской школы № 9 (руководитель Светлана
Кучер) и Мария Данилова и Милана Ширяева из Гатчинской гимназии им. К.Д.
Ушинского (руководитель Юлия Сергеева).
В компетенции «Интернет
вещей» отличились воспитанники ИМЦ под руководством Евгения Рогачева. В
возрастной категории 10+ второе место заняли воспитанники Георгий Варфоломеев и
Тимур Сюняев. Аналогичных результатов добились в возрастной категории 14+
Тимофей Власов и Андрей Васильев.
В компетенции
«Прототипирование» в возрастной категории 10 + второе место заняли воспитанники
Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Даниил Фролов и Алексей Храпов
(руководитель Юлия Сергеева).
Фото: ИМЦ Гатчинского
района