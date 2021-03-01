Гатчинцы вошли в число победителей ЮниорПрофи

Напомним, чемпионат ЮниорПрофи проходил с 27 января по 17 февраля на базе областного центра развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» и центров подготовки компетенций, в том числе в информационно-методическом центре в поселке Новый Свет. По итогам чемпионата, школьники Гатчинского района стали победителями и призерами в различных компетенциях.

Победителем компетенции «Электроника» в возрастной категории 14+ стал воспитанник ИМЦ Тимофей Власов под руководством своего педагога Евгения Рогачева.

В компетенции «Инженерный дизайн CAD» в возрастной категории 10+ второе место заняла команда Никиты Кильдеева и Алексея Серебрякова из Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского (руководитель Юлия Сергеева). В возрастной категории 14+ победителями стали Анастасия Кучер и Василий Бойцов (руководитель Светлана Кучер).

В компетенции «Промышленный дизайн» в возрастной категории 14+ второе место заняли Олег Ефремов и София Домченкова из Гатчинской школы № 9 (руководитель Светлана Кучер) и Мария Данилова и Милана Ширяева из Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского (руководитель Юлия Сергеева).

В компетенции «Интернет вещей» отличились воспитанники ИМЦ под руководством Евгения Рогачева. В возрастной категории 10+ второе место заняли воспитанники Георгий Варфоломеев и Тимур Сюняев. Аналогичных результатов добились в возрастной категории 14+ Тимофей Власов и Андрей Васильев.

В компетенции «Прототипирование» в возрастной категории 10 + второе место заняли воспитанники Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Даниил Фролов и Алексей Храпов (руководитель Юлия Сергеева).





Фото: ИМЦ Гатчинского района