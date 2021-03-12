Садоводам готовы помочь обустроить инфраструктуру

В бюджете региона на 2021 год на поддержку садоводческих товариществ выделено 50 млн рублей. Средства из областного бюджета можно направить на строительство или реконструкцию линий электро-, водо-, газоснабжения, подъездных дорог, систем мелиорации. Область компенсирует дачникам 90% этих работ.

В 2020 году средства на инженерную инфраструктуру получили 25 садоводческих товариществ на сумму порядка 50 млн рублей. На эти средства обустроено 11 линий электропередач, 9 систем автоматизированного учета электроэнергии, один объект водоснабжения и четыре подъездные дороги.

Заявки на получение субсидии с 11 марта по 15 апреля принимает комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

В конкурсном отборе принимают участие садоводческие товарищества, где не менее 50% участников — жители Ленинградской области.