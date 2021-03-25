Книжкины именины в Пушкинской библиотеке

«Именины!
Именины! У Володи? Шуры? Нины? У девчонок? У мальчишек? Нет! У наших детских
книжек!» И так — каждый год, в весенние школьные каникулы, как раз накануне
Международного дня детской книги, который отмечается 2 апреля, в день рождения
великого сказочника Ганса Христиана Андерсена...
Как
рассказала заведующая детским абонементом библиотеки им. А.С. Пушкина Ольга
Пугач, Всероссийская Неделя детской и юношеской книги проходит под эгидой
Российской государственной детской библиотеки. В роли руководителя «Книжкиных
именин» в этом году выступил детский писатель, поэт и сценарист Андрей Усачев.
Юные
читатели библиотеки им. А.С. Пушкина всегда ждут этот праздник с огромным
нетерпением. А в этом году Книжкина
неделя началась даже на день раньше: она открылась в воскресенье, 21 марта,
семейным праздником в рамках проекта «Семейный выходной», на котором дети
вместе со взрослыми говорили о книгах и мастерили нитяные куколки мартинички.
-
Для нас каждый день Книжкиной недели становится открытием, ведь мы проводим
наши мероприятия для детей самых разных возрастов и на самые разные темы, -
говорит Ольга Пугач. - И для нас, и для наших юных читателей Неделя детской
книги связана с подведением итогов за минувший читательский год. В Книжкину
неделю мы отмечаем наших самых активных читателей, знакомимся с новыми книгами,
проводим творческие мастер-классы.
В
рамках Недели детской и юношеской книги в библиотеке им. А.С. Пушкина проходят
книжные выставки «Твои первые книжки», «С книгой весело шагать!», «Новые книги
— новые встречи», «Нам книга открывает целый мир», работают творческие площадки
«Мастерилка-рисовалка» и «Краски рисуют сказки».
Самые
маленькие гости библиотеки узнают, что книги можно не только читать — их ещё
можно играть, показывая заключенные в них истории в лицах. Ребят постарше ждут
литературное путешествие в мир экологии, посвященное Году чистой воды в
Ленинградской области, и историческая познавательная игра, посвященная юбилею
Александра Невского. Старшеклассники смогут погрузиться в сложный и
удивительный мир Михаила Булгакова, посетив поэтическую гостиную Любови
Вавулиной.
Неделя
детской книги — это всегда встреча с современными детскими писателями. Такие беседы всегда вызывают всплеск интереса к чтению
у ребят. Как говорит Ольга Пугач, несмотря на то, что у бумажной книги сейчас
много соперников, не стоит считать это катастрофой.
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Книга остается книгой, даже переходя в другой, новый формат, - уверена Ольга
Егоровна. - Мы же не жалеем сейчас о том, что книги выпускаются на бумаге, а не
на глиняных табличках... Главное, чтобы дети читали. А наши дети читают!
Приходите к нам в библиотеку почаще, и вы увидите, что здесь происходит на
самом деле. Даже когда ребята приходят к нам со списком книг для школьной
программы, они всегда просят у нас что-нибудь «для души»... Главное, чтобы
чтение было детям в удовольствие, чтобы оно не превращалось в обязаловку, в
какой-то тяжелый труд. Очень важно заинтересовать ребёнка книгой, и он будет
читать все — и классику, и современные произведения.
В
эти дни ребята самых разных возрастов знакомятся не только с книжными героями,
но и с самыми настоящими детскими писателями. Так, 24 марта в библиотеке пройдёт встреча с детским писателем Анной
Игнатовой. А 29 марта ребята познакомятся с писателем Натальей Евдокимовой -
автором послания к юным читателям в Неделю детского чтения в 2021 году. Вот что
она написала в своём обращении к детям:
«Неделя
детской книги - особое время, когда книжные мечты сбываются чаще всего! В эту
неделю можно встретить любимого писателя и взять у него автограф. Можно найти
книгу, о которой всегда мечталось. Можно даже придумать книгу! Можно говорить о
книгах - и найти новых друзей. Какие у вас книжные мечты? Есть ли они? Мечтайте
скорее - ведь неделя детской книги уже начинается!»