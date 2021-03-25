Книжкины именины в Пушкинской библиотеке

«Именины! Именины! У Володи? Шуры? Нины? У девчонок? У мальчишек? Нет! У наших детских книжек!» И так — каждый год, в весенние школьные каникулы, как раз накануне Международного дня детской книги, который отмечается 2 апреля, в день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена...

Как рассказала заведующая детским абонементом библиотеки им. А.С. Пушкина Ольга Пугач, Всероссийская Неделя детской и юношеской книги проходит под эгидой Российской государственной детской библиотеки. В роли руководителя «Книжкиных именин» в этом году выступил детский писатель, поэт и сценарист Андрей Усачев.

Юные читатели библиотеки им. А.С. Пушкина всегда ждут этот праздник с огромным нетерпением. А в этом году Книжкина неделя началась даже на день раньше: она открылась в воскресенье, 21 марта, семейным праздником в рамках проекта «Семейный выходной», на котором дети вместе со взрослыми говорили о книгах и мастерили нитяные куколки мартинички.

- Для нас каждый день Книжкиной недели становится открытием, ведь мы проводим наши мероприятия для детей самых разных возрастов и на самые разные темы, - говорит Ольга Пугач. - И для нас, и для наших юных читателей Неделя детской книги связана с подведением итогов за минувший читательский год. В Книжкину неделю мы отмечаем наших самых активных читателей, знакомимся с новыми книгами, проводим творческие мастер-классы.

В рамках Недели детской и юношеской книги в библиотеке им. А.С. Пушкина проходят книжные выставки «Твои первые книжки», «С книгой весело шагать!», «Новые книги — новые встречи», «Нам книга открывает целый мир», работают творческие площадки «Мастерилка-рисовалка» и «Краски рисуют сказки».

Самые маленькие гости библиотеки узнают, что книги можно не только читать — их ещё можно играть, показывая заключенные в них истории в лицах. Ребят постарше ждут литературное путешествие в мир экологии, посвященное Году чистой воды в Ленинградской области, и историческая познавательная игра, посвященная юбилею Александра Невского. Старшеклассники смогут погрузиться в сложный и удивительный мир Михаила Булгакова, посетив поэтическую гостиную Любови Вавулиной.

Неделя детской книги — это всегда встреча с современными детскими писателями. Такие беседы всегда вызывают всплеск интереса к чтению у ребят. Как говорит Ольга Пугач, несмотря на то, что у бумажной книги сейчас много соперников, не стоит считать это катастрофой.

- Книга остается книгой, даже переходя в другой, новый формат, - уверена Ольга Егоровна. - Мы же не жалеем сейчас о том, что книги выпускаются на бумаге, а не на глиняных табличках... Главное, чтобы дети читали. А наши дети читают! Приходите к нам в библиотеку почаще, и вы увидите, что здесь происходит на самом деле. Даже когда ребята приходят к нам со списком книг для школьной программы, они всегда просят у нас что-нибудь «для души»... Главное, чтобы чтение было детям в удовольствие, чтобы оно не превращалось в обязаловку, в какой-то тяжелый труд. Очень важно заинтересовать ребёнка книгой, и он будет читать все — и классику, и современные произведения.

В эти дни ребята самых разных возрастов знакомятся не только с книжными героями, но и с самыми настоящими детскими писателями. Так, 24 марта в библиотеке пройдёт встреча с детским писателем Анной Игнатовой. А 29 марта ребята познакомятся с писателем Натальей Евдокимовой - автором послания к юным читателям в Неделю детского чтения в 2021 году. Вот что она написала в своём обращении к детям:

«Неделя детской книги - особое время, когда книжные мечты сбываются чаще всего! В эту неделю можно встретить любимого писателя и взять у него автограф. Можно найти книгу, о которой всегда мечталось. Можно даже придумать книгу! Можно говорить о книгах - и найти новых друзей. Какие у вас книжные мечты? Есть ли они? Мечтайте скорее - ведь неделя детской книги уже начинается!»

Юлия Лысанюк