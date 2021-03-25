Когда у нас ЧП, мы набираем «112»

- Есть три режима работы диспетчерской службы: повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, – рассказывает начальник отдела ЕДДС Гатчинского района Игорь Станиславович Вагин. – В повседневной деятельности наши диспетчеры принимают заявки от населения и от разных диспетчерских служб. Круг вопросов, с которыми к нам обращаются, очень широк и часто выходит за рамки нашей компетенции.

Основные задачи службы: прием и передача сигналов по гражданской обороне и оповещение населения и руководства в случае угрозы ЧС или непосредственно чрезвычайной ситуации. ЕДДС является вышестоящим органом для всех диспетчерских служб, независимо от принадлежности, в плане сбора и обмена информацией. Если что-то произошло, мы координируем ход мероприятий.

Вся информация о происшествиях стекается в ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области (Центр управления кризисных ситуаций).

- Расскажите про «112»: с чем обращаются граждане?

- На базе ЕДДС развернута система «112». Это отдельная телефонная линия, IP-телефон. На номер «112» поступают обращения, которые относятся к экстренно-оперативным службам: 01 – пожарные, 02 – полиция, 03 – скорая медицинская помощь, 04 – аварийная газовая служба, 05 – антитеррор. А также сообщения о безнадзорных и диких животных. Есть и сезонные проблемы. Летом – это пал травы и потерявшиеся грибники-ягодники. Зимой-весной – паводки, подтопления, выход на лед.

Теоретически, через «112» должны вызывать экстренно-оперативные службы – практически же нам звонят по любому вопросу: вскрыть дверь, достать котенка с дерева, почему не сколот лед и не убран снег. Началось снеготаяние – где-то скапливается вода, у кого-то отключилось электричество – все звонят «112». Мы стараемся помочь и перенаправляем людей в соответствующие инстанции или принимаем заявку.

- Как работает система «112»?

- В любом районе области с любого телефона человек набирает «112» и попадает сразу в региональный мониторинговый центр, который принимает заявку, выясняет местонахождение человека и соединяет его с диспетчером «112» этого района напрямую.

У диспетчера «112» – автоматизированное рабочее место, два монитора. На одном мониторе – локация, откуда позвонили, с радиусом 3 км. На другом – карточка информационного обмена, где полностью указаны все данные: адрес, что произошло. Если вдруг связь прервалась, диспетчер может автоматически дозвониться человеку, который обратился. Есть норматив: вызов должен быть принят за 10 секунд.

- Игорь Станиславович, у нас случаются реальные ЧС?

- Я руковожу службой с 2014 года – за это время режим ЧС был введен только единожды, когда произошел взрыв на «Авангарде». Были предпосылки угрозы ЧС, когда происходило массовое отключение электроэнергии.

Аварийное отключение электроснабжения часто связано с ухудшением погоды: ветер обрывает провода, дождь заливает. На Новый год – 31 декабря в 23 часа в одном из районов Гатчины отключилось электричество, и включили его только в час ночи. Было много звонков с жалобами, но свет дали, и люди стали звонить в ЕДДС и говорить спасибо, что не до конца испортили им праздник.

- Сколько диспетчеров одновременно принимает звонки?

- По штату у нас 10 диспетчеров: пять человек – Единой дежурно-диспетчерской службы и пять – системы 112. Они взаимозаменяемы. График работы – по 12 часов. Одновременно дежурят два диспетчера, и необходим третий в смену, для аналитики. Потому что обращения идут непрерывным потоком: от 150 до 190 звонков в сутки. Если случаются какие-то аварии или плановые отключения, идет большой вал звонков – нагрузка возрастает в разы. Диспетчеры только успевают отвечать. Чтобы собирать, анализировать и систематизировать эту информацию, в смене должен быть аналитик. Двум диспетчерам просто не справиться: идут постоянно звонки, и нужно еще передавать заявки, чтобы выехала бригада. А некоторые жители, оставшиеся без отопления или электричества, сбрасывают на диспетчера весь свой негатив – это работа не для слабонервных.

- Кто же эти люди, и какая у них подготовка?

- Коллектив диспетчеров у нас сугубо женский. Это закаленные кадры: бывшие работники коммунальных систем, две сотрудницы из ПЧ-42, с узла связи воинской части и одна учительница начальных классов. Каждый диспетчер проходит обучение в Методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области. Кроме того, раз в девять дней проводится тренировка по реагированию на разные ЧС: падение самолета, обрушение здания, разлив химических веществ и пр. На время. В течение 30 минут, получив информационное сообщение, мы должны его отработать: подготовить списки условных пострадавших, погибших, оформить карту и схему ЧС, нанести тактическую обстановку на карту местности, нарисовать улицы, дома, нанести обозначения. Так что работа – работой, но тренировку диспетчеры должны пройти.

- Не планируется увеличение штата – учитывая масштабы нашего района?

- Районные ЕДДС разбиваются по категориям в зависимости от количества жителей и наличия потенциально опасных объектов. У нас в районе восемь таких объектов. Мы подпадаем под третью категорию. С 1 июня вводится новый ГОСТ ЕДДС, согласно которому штат ЕДДС III категории предусматривает численность в 49 человек. Безусловно, изменения будут.

- Ковид повлиял на работу ЕДДС? С началом пандемии количество обращений увеличилось?

- Разумеется, увеличилось. Много звонков поступало с вопросами, что делать людям, если они на самоизоляции. Как сходить в аптеку? За продуктами? Мы давали номера горячей линии, больницы, принимали заявки для волонтеров.

В 2015 году нам установили комплексную систему экстренного оповещения населения. Диспетчер со своего рабочего места может запускать сирены, передавать текстовые, речевые сообщения, которые транслируются в городе с помощью громкоговорителей. В Гатчине работает 16 блоков оповещения, которые транслируют сигналы в режиме сирены и речевого сообщения. Когда началась пандемия, мы каждый день записывали сообщения и несколько раз в сутки передавали по городу и району.

Вообще за 10 лет количество обращений многократно выросло. Сначала, когда ввели систему «112», люди звонили не так часто. Потом они узнали, что это работает, и теперь пользуются в полном объеме. К сожалению, много звонков не по теме.

На сегодняшний день служба работает в штатном режиме и всегда готова к выполнению поставленных задач.

Екатерина Дзюба