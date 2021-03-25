Когда у нас ЧП, мы набираем «112»

- Есть
три режима работы диспетчерской службы: повседневной деятельности, повышенной
готовности и чрезвычайной ситуации, – рассказывает начальник отдела ЕДДС
Гатчинского района Игорь Станиславович Вагин. – В повседневной деятельности наши
диспетчеры принимают заявки от населения и от разных диспетчерских служб. Круг
вопросов, с которыми к нам обращаются, очень широк и часто выходит за рамки
нашей компетенции.
Основные
задачи службы: прием и передача сигналов по гражданской обороне и оповещение населения
и руководства в случае угрозы ЧС или непосредственно чрезвычайной ситуации. ЕДДС
является вышестоящим органом для всех диспетчерских служб, независимо от
принадлежности, в плане сбора и обмена информацией. Если что-то произошло, мы
координируем ход мероприятий.
Вся
информация о происшествиях стекается в ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской
области (Центр управления кризисных ситуаций).
- Расскажите про «112»: с чем обращаются
граждане?
-
На базе ЕДДС развернута система «112». Это отдельная телефонная линия, IP-телефон. На номер «112» поступают обращения, которые
относятся к экстренно-оперативным службам: 01 – пожарные, 02 – полиция, 03 –
скорая медицинская помощь, 04 – аварийная газовая служба, 05 – антитеррор. А
также сообщения о безнадзорных и диких животных. Есть и сезонные проблемы.
Летом – это пал травы и потерявшиеся грибники-ягодники. Зимой-весной – паводки,
подтопления, выход на лед.
Теоретически,
через «112» должны вызывать экстренно-оперативные службы – практически же нам звонят
по любому вопросу: вскрыть дверь, достать котенка с дерева, почему не сколот
лед и не убран снег. Началось снеготаяние – где-то скапливается вода, у кого-то
отключилось электричество – все звонят «112». Мы стараемся помочь и
перенаправляем людей в соответствующие инстанции или принимаем заявку.
- Как работает система «112»?
- В
любом районе области с любого телефона человек набирает «112» и попадает сразу
в региональный мониторинговый центр, который принимает заявку, выясняет
местонахождение человека и соединяет его с диспетчером «112»
этого района напрямую.
У
диспетчера «112» – автоматизированное рабочее место, два монитора. На одном
мониторе – локация, откуда позвонили, с радиусом 3 км. На другом – карточка
информационного обмена, где полностью указаны все данные: адрес, что произошло.
Если вдруг связь прервалась, диспетчер может автоматически дозвониться
человеку, который обратился. Есть норматив: вызов должен быть принят за 10
секунд.
- Игорь Станиславович, у нас случаются
реальные ЧС?
- Я
руковожу службой с 2014 года – за это время режим ЧС был введен только единожды,
когда произошел взрыв на «Авангарде». Были предпосылки угрозы ЧС, когда происходило
массовое отключение электроэнергии.
Аварийное
отключение электроснабжения часто связано с ухудшением погоды: ветер обрывает
провода, дождь заливает. На Новый год – 31 декабря в 23 часа в одном из районов
Гатчины отключилось электричество, и включили его только в час ночи. Было много
звонков с жалобами, но свет дали, и люди стали звонить в ЕДДС и говорить
спасибо, что не до конца испортили им праздник.
- Сколько диспетчеров одновременно
принимает звонки?
- По
штату у нас 10 диспетчеров: пять человек – Единой дежурно-диспетчерской службы
и пять – системы 112. Они взаимозаменяемы. График работы – по 12 часов. Одновременно
дежурят два диспетчера, и необходим третий в смену, для аналитики. Потому что обращения
идут непрерывным потоком: от 150 до 190 звонков в сутки. Если случаются какие-то
аварии или плановые отключения, идет большой вал звонков – нагрузка возрастает
в разы. Диспетчеры только успевают отвечать. Чтобы собирать, анализировать и
систематизировать эту информацию, в смене должен быть аналитик. Двум
диспетчерам просто не справиться: идут постоянно звонки, и нужно еще передавать
заявки, чтобы выехала бригада. А некоторые жители, оставшиеся без отопления или
электричества, сбрасывают на диспетчера весь свой негатив – это работа не для
слабонервных.
- Кто же эти люди, и какая у них
подготовка?
- Коллектив
диспетчеров у нас сугубо женский. Это закаленные кадры: бывшие работники
коммунальных систем, две сотрудницы из ПЧ-42, с узла связи воинской части и
одна учительница начальных классов. Каждый диспетчер проходит обучение в Методическом
центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Ленинградской области. Кроме того, раз в девять дней проводится тренировка по
реагированию на разные ЧС: падение самолета, обрушение здания, разлив
химических веществ и пр. На время. В течение 30 минут, получив информационное
сообщение, мы должны его отработать: подготовить списки условных пострадавших,
погибших, оформить карту и схему ЧС, нанести тактическую обстановку на карту
местности, нарисовать улицы, дома, нанести обозначения. Так что работа –
работой, но тренировку диспетчеры должны пройти.
- Не планируется увеличение штата –
учитывая масштабы нашего района?
- Районные
ЕДДС разбиваются по категориям в зависимости от количества жителей и наличия
потенциально опасных объектов. У нас в районе восемь таких объектов. Мы
подпадаем под третью категорию. С 1 июня вводится новый ГОСТ ЕДДС, согласно
которому штат ЕДДС III категории предусматривает
численность в 49 человек. Безусловно, изменения будут.
- Ковид повлиял на работу ЕДДС? С
началом пандемии количество обращений увеличилось?
- Разумеется,
увеличилось. Много звонков поступало с вопросами, что делать людям, если они на
самоизоляции. Как сходить в аптеку? За продуктами? Мы давали номера горячей
линии, больницы, принимали заявки для волонтеров.
В 2015 году
нам установили комплексную систему экстренного оповещения населения. Диспетчер
со своего рабочего места может запускать сирены, передавать текстовые, речевые
сообщения, которые транслируются в городе с помощью громкоговорителей. В
Гатчине работает 16 блоков оповещения, которые транслируют сигналы в режиме сирены
и речевого сообщения. Когда началась пандемия, мы каждый день записывали
сообщения и несколько раз в сутки передавали по городу и району.
Вообще за 10 лет количество обращений многократно
выросло. Сначала, когда ввели систему «112», люди звонили не так часто. Потом
они узнали, что это работает, и теперь пользуются в полном объеме. К сожалению,
много звонков не по теме.
На
сегодняшний день служба работает в штатном режиме и всегда готова к выполнению
поставленных задач.
Екатерина Дзюба