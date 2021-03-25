Всё внимание – детям

- Вчера за час работы мы выявили четыре нарушения правил перевозки детей, – рассказывает инспектор по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Елена Зверева. – Пятилетних сажают на переднее сиденье – без автокресла, без ремня. Сзади также везут не пристегнутых, хотя дети до 7 лет должны перевозиться в специальном удерживающем устройстве. Или так: сажают ребенка в автокресло, а оно не закреплено и не пристегнуто ремнем безопасности. Объяснения всегда одни и те же: «тут ехать недалеко» и «не ожидали встретить ГАИ». О том, что даже на маршруте длиною в несколько десятков метров может случиться резкое торможение и ребенок получит травму, никто не думает. Многие пристегивают детей только из страха быть оштрафованными, но никак не ради детской безопасности. Странно, правда?

Две недели назад проходило мероприятие «Мама за рулем». За 10 дней работы было выявлено 35 нарушений правил перевозки детей. Штраф каждому – 3000 рублей.

За первые два месяца в Гатчинском районе зарегистрировано четыре ДТП, в которых пострадали пятеро детей. Трое были пешеходами, двое – пассажирами. И в случае наездов дети правил перехода улицы не нарушали – виноваты были водители: не заметили, отвлеклись на телефон, солнце ослепило. Дети-пассажиры, попавшие в аварию, были пристегнуты. К счастью, у всех пострадавших – небольшие травмы, без последствий.

Госавтоинспекция проводит беседы с учениками и детсадовцами – каждый день инспектор по пропаганде объезжает две-три школы, посещает детские сады. В планах – охватить все образовательные учреждения города и района.

- Большая работа проводится с родителями, – говорит Елена Михайловна. – Мы проводим собрания с соблюдением мер профилактики ковида, беседуем и показываем фильм, рекомендованный управлением ГИБДД. Сюжет жесткий: история семьи из четырех человек, в которой после ДТП осталось двое инвалидов – отец и сын. Учителя и родители потом просят ссылки на этот фильм в интернете, чтобы показать подросткам. Это хорошая «наглядная агитация». Я прямо говорю школьникам во время лекций: «Правила дорожного движения писаны кровью».

За первую неделю операции «Внимание – дети!» было проведено 10 мероприятий. Особый упор делаем на работу на улице: напоминаем детям правила безопасного поведения во дворе, взрослым напоминаем про ограничение скорости в жилой зоне до 20 км/ч.

Кроме того, приближается сезон велосипедов. Комитет образования предложил создать рабочую группу и от каждой школы выбрать детей, которые сдадут экзамены и получат удостоверение на право управления велосипедом. Конечно, этот документ не будет иметь юридической силы, но для самосознания ребенка будет очень полезен. Возможно, такие экзамены будут проводиться в рамках операции «Безопасное колесо», которая проходит в Петербурге и области.

Во время наших профилактических бесед я разъясняю детям, что велосипед – это транспортное средство повышенной опасности. И на велосипеде можно совершить ДТП, за которое придется отвечать родителям. В Гатчине был случай, когда 14-летний велосипедист сбил маленького ребенка на Соборной – с серьезными последствиями. Кроме того, мы рекомендуем родителям оснащать детей, катающихся на велосипедах, средствами защиты: наколенниками и шлемами – на всякий пожарный…

В соцсети Instagram на страничке отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району можно найти все новости гатчинской Госавтоинспекции: ogibdd_gatchina_lo.

Беседовала Екатерина Дзюба