…И это было настоящее
волшебство, потому что вдруг оживали герои «книг для детей любого возраста»:
Курица-кудесница и Песочные щенки. Вроде бы, детские книжки с яркими
иллюстрациями, а стихи в них такие, что взрослые задумываются об их философском
смысле.
…А дети всё подходили,
выбирали яркие открытки, на обороте которых – стихи, а в них – ответы на
вопросы. Да и взрослые с удовольствием участвовали в этой поэтической лотерее –
гадании на открытках со стихами.
Юные жители Карташевской
будут ждать новой встречи с волшебницей Ксенией и героями её новых книг.