…И это было настоящее волшебство, потому что вдруг оживали герои «книг для детей любого возраста»: Курица-кудесница и Песочные щенки. Вроде бы, детские книжки с яркими иллюстрациями, а стихи в них такие, что взрослые задумываются об их философском смысле.

…А дети всё подходили, выбирали яркие открытки, на обороте которых – стихи, а в них – ответы на вопросы. Да и взрослые с удовольствием участвовали в этой поэтической лотерее – гадании на открытках со стихами.

Юные жители Карташевской будут ждать новой встречи с волшебницей Ксенией и героями её новых книг.

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