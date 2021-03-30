Курица-кудесница и Песочные щенки

Курица-кудесница и Песочные щенки

В Карташевском клубе прошла встреча детей с поэтом и издателем Ксенией Зубаревой.

Рубрики : Культура     30 Mar 2021

…И это было настоящее волшебство, потому что вдруг оживали герои «книг для детей любого возраста»: Курица-кудесница и Песочные щенки. Вроде бы, детские книжки с яркими иллюстрациями, а стихи в них такие, что взрослые задумываются об их философском смысле.

…А дети всё подходили, выбирали яркие открытки, на обороте которых – стихи, а в них – ответы на вопросы. Да и взрослые с удовольствием участвовали в этой поэтической лотерее – гадании на открытках со стихами.

Юные жители Карташевской будут ждать новой встречи с волшебницей Ксенией и героями её новых книг. 

https://vk.com/kartashevskiyklyb

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+