Культурный досуг для всех и каждого

Пудостьский сельский дом
культуры открылся в 1978 году и состоял в ведомстве профсоюзного комитета
птицефабрики «Скворицы». Его первым директором был Аркадий Яковлев, он же
выступил автором первой песни о поселке Пудость. Художественным руководителем
стала Эмма Глазунова. В ноябре 1988 года к обязанностям директора приступила
Надежда Антонова, которая возглавляла Пудостьский Дом культуры почти четверть
века, до апреля 2012 года. В годы ее работы сформировались любительские
объединения, которые остаются основными и сегодня.
Свой профессиональный
праздник работники Пудостьского культурно-досугового центра встретили в
обновленных стенах. Ремонтные работы начались здесь в 2018 году с замены
системы отопления и ремонта кровли. В 2020 году строители отремонтировали фасад
и сделали косметический ремонт в помещениях. Сегодня продолжается процесс
приобретения и установки новой мебели: шкафов, жалюзи, современного гардероба в
фойе. По словам Виктории Розанцевой, Дому культуры не хватает новой мягкой
мебели, но нет сомнений, что и эта мечта обязательно сбудется. В планах –
проектирование и техническое оснащение «сердца» Дома культуры – сцены, на
которой будут заменены механическое оборудование, установки для звука и света,
оформление кулис.
Старейшим творческим
коллективом является народный ансамбль русской песни «Россияночка», образованный
в 1988 году. С 2013 по 2021 годы коллективом руководил талантливый музыкант,
аккомпаниатор, композитор Валерий Голухин. Ансамбль является постоянным
участником культурных мероприятий на территории Пудостьского поселения,
Гатчинского района и Ленинградской области.
В 2014 году «Россияночка»
впервые выступила на Международном конкурсе в Санкт-Петербурге. Начиная с 2015
года, Виктория Розанцева организует поездки ансамбля на международные
конкурсы-фестивали хоровых коллективов в Москве, Минске, Казани. Благодаря
поддержке главы администрации Пудостьского поселения Елены Иваевой,
«Россияночка» имеет возможность выступать в полном составе в разных городах
России и за рубежом.
Еще один коллектив с не
менее длительной историей – хореографическая группа «Арабески», организованная
в 1989 году его бессменным руководителем Натальей Теляевой. Сегодня в состав
коллектива входят более 50 участников в трёх возрастных группах. В творческой
копилке коллектива множество ярких постановок. «Арабески» - лауреат различных конкурсов,
фестивалей муниципального, районного и международного уровня. Наталья
Валентиновна сама разрабатывает костюмы и постановки.
16 апреля отметит свое
20-летие образцовый коллектив вокально-эстрадной студии «Хорус», которым
руководят Ольга Ромаева и Евгения Витенко. В нем занимаются дети и подростки от
7 до 18 лет. Его коллектив-спутник – фолк-шоу группа «Криницы» объединил
девушек от 18 до 20 лет. В прошлом году образовался еще один коллектив-спутник
- «Ансамбль «Trio con brio», в котором занимаются взрослые артисты.
Воспитанники студии «Хорус» выступают на сценических площадках Гатчины и
Гатчинского района, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, солисты студии
являются лауреатами международных конкурсов и фестивалей, в том числе
проводимых за пределами страны.
Юные жители поселка
Пудость любят посещать кружок декоративно-прикладного творчества «Оч. умелые
ручки» в Пудостьском КДЦ под руководством Ольги Оленевой.
В 2017 года Виктория
Розанцева открыла на базе учреждения кружок по изучению финского языка. Она по
первому образованию – учитель финского языка, который изучала в Гатчинском
педагогическом колледже им. К.Д. Ушинского.
Сейчас в Пудостьском КДЦ
открыт набор в цирковую студию «Golden Star».
Особое место в жизни Дома
культуры занимает Молодежный Совет, которым успешно руководит Александра
Исакова. Как сказала Виктория Розанцева, пудостьская молодежь – это не только
активные участники районных мероприятий, но и первые помощники в организации всех
праздников в Доме культуры.
Визитной карточкой
Пудостьского КДЦ являются известные в Гатчинском районе марафон молодежного
творчества «Время молодых», областной фестиваль народных игр и национальных
видов спорта, организатором которого выступает спортивный активист Вильё
Остонен.
- За время существования
нашего Дома культуры в его стенах работало немало односельчан. Это Вильё
Остонен, Светлана Кондратьева, Тамара Юдина, Максим Михайлов, Екатерина
Михайлова, Клавдия Лукина, Татьяна Павлова, Владимир и Галина Дебелые и еще
много замечательных людей. Мы благодарны им за творческое вдохновение и
мастерство, - рассказывает Виктория Розанцева.
Коллектив Пудостьского
КДЦ искренне благодарит главу администрации Пудостьского поселения Елену
Иваеву, которая всегда помогает учреждению культуры, и членов Молодежного
совета за их активность.
Фото Валерия Захарова