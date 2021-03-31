Культурный досуг для всех и каждого

Пудостьский сельский дом культуры открылся в 1978 году и состоял в ведомстве профсоюзного комитета птицефабрики «Скворицы». Его первым директором был Аркадий Яковлев, он же выступил автором первой песни о поселке Пудость. Художественным руководителем стала Эмма Глазунова. В ноябре 1988 года к обязанностям директора приступила Надежда Антонова, которая возглавляла Пудостьский Дом культуры почти четверть века, до апреля 2012 года. В годы ее работы сформировались любительские объединения, которые остаются основными и сегодня.

Свой профессиональный праздник работники Пудостьского культурно-досугового центра встретили в обновленных стенах. Ремонтные работы начались здесь в 2018 году с замены системы отопления и ремонта кровли. В 2020 году строители отремонтировали фасад и сделали косметический ремонт в помещениях. Сегодня продолжается процесс приобретения и установки новой мебели: шкафов, жалюзи, современного гардероба в фойе. По словам Виктории Розанцевой, Дому культуры не хватает новой мягкой мебели, но нет сомнений, что и эта мечта обязательно сбудется. В планах – проектирование и техническое оснащение «сердца» Дома культуры – сцены, на которой будут заменены механическое оборудование, установки для звука и света, оформление кулис.

Старейшим творческим коллективом является народный ансамбль русской песни «Россияночка», образованный в 1988 году. С 2013 по 2021 годы коллективом руководил талантливый музыкант, аккомпаниатор, композитор Валерий Голухин. Ансамбль является постоянным участником культурных мероприятий на территории Пудостьского поселения, Гатчинского района и Ленинградской области.

В 2014 году «Россияночка» впервые выступила на Международном конкурсе в Санкт-Петербурге. Начиная с 2015 года, Виктория Розанцева организует поездки ансамбля на международные конкурсы-фестивали хоровых коллективов в Москве, Минске, Казани. Благодаря поддержке главы администрации Пудостьского поселения Елены Иваевой, «Россияночка» имеет возможность выступать в полном составе в разных городах России и за рубежом.

Еще один коллектив с не менее длительной историей – хореографическая группа «Арабески», организованная в 1989 году его бессменным руководителем Натальей Теляевой. Сегодня в состав коллектива входят более 50 участников в трёх возрастных группах. В творческой копилке коллектива множество ярких постановок. «Арабески» - лауреат различных конкурсов, фестивалей муниципального, районного и международного уровня. Наталья Валентиновна сама разрабатывает костюмы и постановки.

16 апреля отметит свое 20-летие образцовый коллектив вокально-эстрадной студии «Хорус», которым руководят Ольга Ромаева и Евгения Витенко. В нем занимаются дети и подростки от 7 до 18 лет. Его коллектив-спутник – фолк-шоу группа «Криницы» объединил девушек от 18 до 20 лет. В прошлом году образовался еще один коллектив-спутник - «Ансамбль «Trio con brio», в котором занимаются взрослые артисты. Воспитанники студии «Хорус» выступают на сценических площадках Гатчины и Гатчинского района, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, солисты студии являются лауреатами международных конкурсов и фестивалей, в том числе проводимых за пределами страны.

Юные жители поселка Пудость любят посещать кружок декоративно-прикладного творчества «Оч. умелые ручки» в Пудостьском КДЦ под руководством Ольги Оленевой.

В 2017 года Виктория Розанцева открыла на базе учреждения кружок по изучению финского языка. Она по первому образованию – учитель финского языка, который изучала в Гатчинском педагогическом колледже им. К.Д. Ушинского.

Сейчас в Пудостьском КДЦ открыт набор в цирковую студию «Golden Star».

Особое место в жизни Дома культуры занимает Молодежный Совет, которым успешно руководит Александра Исакова. Как сказала Виктория Розанцева, пудостьская молодежь – это не только активные участники районных мероприятий, но и первые помощники в организации всех праздников в Доме культуры.

Визитной карточкой Пудостьского КДЦ являются известные в Гатчинском районе марафон молодежного творчества «Время молодых», областной фестиваль народных игр и национальных видов спорта, организатором которого выступает спортивный активист Вильё Остонен.

- За время существования нашего Дома культуры в его стенах работало немало односельчан. Это Вильё Остонен, Светлана Кондратьева, Тамара Юдина, Максим Михайлов, Екатерина Михайлова, Клавдия Лукина, Татьяна Павлова, Владимир и Галина Дебелые и еще много замечательных людей. Мы благодарны им за творческое вдохновение и мастерство, - рассказывает Виктория Розанцева.

Коллектив Пудостьского КДЦ искренне благодарит главу администрации Пудостьского поселения Елену Иваеву, которая всегда помогает учреждению культуры, и членов Молодежного совета за их активность.

Фото Валерия Захарова