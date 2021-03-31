Пенсионера «развели» на 4,3 млн рублей

Рано утром 27-го марта в дежурную часть Коммунарского одела полиции поступило заявление от 61-летнего мужчины, которого телефонные мошенники «развели» на несколько миллионов рублей. Вечером 23-го марта ему поступил телефонный звонок с московского номера, и голос на том конце провода представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на имя пенсионера одобрена заявка на кредит в сумме 2,5 млн рублей. Во избежание мошеннических действий необходимо подтвердить данную заявку и получить кредит.

Сначала пенсионер перевел 345 тысяч на номер карты, который ему продиктовал мошенник. На следующий день по указанию звонившего потерпевший перевел еще два с лишним миллиона на три банковские карты через банкомат в Петербурге на улице Я. Гашека. После этого он оформил кредит на полтора миллиона рублей и все эти деньги опять перевел на три банковские карты через тот же банкомат. Потом взял кредит в другом банке – на 300 тысяч, которые снова отнес в банкомат на Я. Гашека.

В общей сложности ущерб составил 4 млн 300 тысяч рублей. Мошенники звонили с мобильного и с номеров с московским кодом «495» и «499». По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.

В тот же день – 27-го марта – в гатчинскую полицию обратился еще один потерпевший: 29-летнего жителя Гатчины обманула по телефону женщина. Звонившая сообщила, что с его карты пытались снять деньги и для предотвращения этой операции нужно самому все деньги снять и перевести их на счет в другом банке. Молодой человек, следуя этим указаниям, снял 105 тысяч в банкомате и перевел на указанный мошенниками счет. Больше он своих денег не увидел. Возбуждено уголовное дело.