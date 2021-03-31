Пенсионера «развели» на 4,3 млн рублей

Рано утром 27-го марта в
дежурную часть Коммунарского одела полиции поступило заявление от 61-летнего
мужчины, которого телефонные мошенники «развели» на несколько миллионов рублей.
Вечером 23-го марта ему поступил телефонный звонок с московского номера, и голос
на том конце провода представился сотрудником службы безопасности банка. Он
сообщил, что на имя пенсионера одобрена заявка на кредит в сумме 2,5 млн
рублей. Во избежание мошеннических действий необходимо подтвердить данную
заявку и получить кредит.
Сначала пенсионер перевел
345 тысяч на номер карты, который ему продиктовал мошенник. На следующий день
по указанию звонившего потерпевший перевел еще два с лишним миллиона на три
банковские карты через банкомат в Петербурге на улице Я. Гашека. После этого он
оформил кредит на полтора миллиона рублей и все эти деньги опять перевел на три
банковские карты через тот же банкомат. Потом взял кредит в другом банке – на
300 тысяч, которые снова отнес в банкомат на Я. Гашека.
В общей сложности ущерб
составил 4 млн 300 тысяч рублей. Мошенники звонили с мобильного и с номеров с
московским кодом «495» и «499». По факту мошенничества в крупном размере
возбуждено уголовное дело.
В тот же день – 27-го
марта – в гатчинскую полицию обратился еще один потерпевший: 29-летнего жителя
Гатчины обманула по телефону женщина. Звонившая сообщила, что с его карты
пытались снять деньги и для предотвращения этой операции нужно самому все
деньги снять и перевести их на счет в другом банке. Молодой человек, следуя
этим указаниям, снял 105 тысяч в банкомате и перевел на указанный мошенниками
счет. Больше он своих денег не увидел. Возбуждено уголовное дело.