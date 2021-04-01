ГАИ пополнилась целой ротой!

Ситуация на гатчинских дорогах постепенно приходит в норму: после январского всплеска ДТП в феврале положение стабилизировалось. С увеличением светового дня сократилось число наездов на пешеходов, которые «всем смертям назло» не пользуются световозвращателями и переходят дорогу в неположенном месте. За день госавтоинспекторы оформляют по восемь пешеходов-нарушителей и выписывают им штраф – 500 рублей. Водителей, не предоставляющих преимущество пешеходам в нарушение правил, не меньше: за день попадается человек двенадцать и десяток – ночью.

Обострилась и вторая российская беда: снег опять сходит вместе с асфальтом. И это уже не метафора.

- Перепад температуры – дорожные организации не справляются, – говорит заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району подполковник полиции Валентин Копусов. – Сейчас такой погодный период, что дорожники не успевают ремонтировать асфальт. Водителям надо соблюдать скоростной режим, чтобы не оставить подвеску на дороге.

За два месяца Госавтоинспекция Гатчинского района составила 20 административных материалов только в отношении юридических лиц – за ненадлежащее содержание дорог (наказание – штраф 300 тысяч рублей). Кроме того, административные материалы составлены по всем аварийно-опасным дорогам района – представления внесены администрациям поселений.

У дорожных служб – свои трудности. Вот недавно случилось ДТП на бетонке с выездом на встречную полосу. Одним из сопутствующих факторов был гололед – претензии к тому, кто содержит дорогу. А они загружались песком и посыпали дорогу со стороны Тосно. До Пижмы доезжали по остаточному принципу. Теперь будут загружаться в районе Колпан, чтобы хватало на наш участок.

- Учитывая суровые дорожные условия и погоду, какова ситуация с аварийностью?

- Обстановка на дорогах, к счастью, стабилизируется. По итогам двух месяцев положение улучшилось – ни одного ДТП с погибшими. С пострадавшими в феврале тоже было меньше аварий. Но все равно сохраняется пять очагов ДТП.

Первый – на перекрестке автодороги Красное Село – Гатчина – Павловск и улицы Чехова: четыре столкновения, в которых получили травмы пять человек. В ноябре там был реконструирован светофорный пост – добавлены секции для поворота налево, установлены дополнительные знаки 5.15.1 «Движение по полосам». После этого ДТП на перекрестке не регистрировалось.

Второй очаг аварийности – перекресток автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» и шоссе Елизаветино – Скворицы: четыре столкновения, шесть пострадавших. Решается вопрос об установке светофора на данном перекрестке, в августе на шоссе Елизаветино – Скворицы были установлены знаки 2.5 «Стоп» и вырублен кустарник, мешающий обзору. Планируется сделать шумовые полосы.

Третий очаг – подъезд к Коммунару: пять наездов на пешеходном переходе. К счастью, никто не погиб. В прошлом году там поставили дополнительное освещение и дублирующие дорожные знаки «Пешеходный переход» на Г-образных опорах. Оборудовали искусственные неровности. Кроме того, в октябре собственнику дороги – «Ленавтодору» направили очередное представление о необходимости строительства линии искусственного освещения. Срок – апрель 2021 года. К слову, в 2018 году «Ленавтодор» уже привлекался к административной ответственности за отсутствие стационарного освещения, а год назад – за отсутствие тротуаров в границах населенного пункта в Коммунаре.

На подъезде к Коммунару регулярно дежурит экипаж ДПС. Светофор там ставить нецелесообразно – нет такого потока пешеходов.

Четвертое место концентрации ДТП – перекресток автодорог Пустошка – Вырица и Семрино – Сусанино – Ковшово: три аварии, семь пострадавших. Во втором квартале 2021 года там должен быть поставлен светофор. Работают камеры видеофиксации.

Пятый очаг аварийности – нерегулируемый пешеходный переход на Рощинской улице в Гатчине, возле дома № 2: три ДТП с пострадавшими. В прошлом году там установили «лежачих полицейских», и больше наездов на людей не регистрировалось. Когда наступит настоящая весна, эти искусственные неровности обновят.

- На Киевском шоссе очагов аварийности нет?

- Есть. Но эту территорию нам добавили совсем недавно. С 1 марта произошла реорганизация: отдельная рота, которая обслуживала гатчинский участок трассы Петербург – Псков, перешла в наш отдел – нам добавили 28 штатных единиц. Обслуживание Псковской трассы тоже теперь на нашей совести.

Благодаря увеличению штата у нас теперь выходит в смену шесть экипажей – раньше выходило три на весь район. А когда нас полностью оснастят транспортом, в смену будет выходить 10 экипажей. Предупреждаем всех участников дорожного движения, пренебрегающих правилами: лафа закончилась.

- Можете ли вы назвать злободневные нарушения? Кому надо бояться патрулей на дорогах?

- У нас наблюдается рост ДТП по вине пьяных водителей. За два месяца инспекторы ДПС выявили 50 нетрезвых водителей – это на 17 больше, чем за январь-февраль прошлого года. Добавьте к ним еще 20 человек, отказавшихся от медицинского освидетельствования, и четверых, задержанных в нетрезвом состоянии повторно: итого – 74 водителя за два месяца. И никакие штрафы людей не останавливают. Инспекторов на дорогах не встречали – почувствовали безнаказанность. Теперь с этим покончено. Только за первые две недели марта составлено 18 административных материалов в отношении пьяных водителей.

В Петербурге и области регулярно проходит плановая операция «Нетрезвый водитель». Но мы этим не ограничиваемся и каждую пятницу, субботу и воскресенье проводим свои рейды для стабилизации обстановки – дополнительные экипажи выходят в ночь в разных точках Гатчинского района. И каждую такую смену сотрудники ДПС задерживают по три-четыре нетрезвых водителя. Чтобы остановить рост аварийности по вине пьяных, личный состав выходит работать дополнительные смены, благодаря чему в феврале обстановка стабилизировалась.

Как можно бороться с пьянством за рулем? Только репрессивными мерами – ужесточением наказания. И что характерно: все эти нетрезвые водители – не чужие, не приезжие. Все – местные, «сливки общества».



