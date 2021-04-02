«Гаражная амнистия» поможет зарегистрировать право собственности

Управление Росреестра по Ленинградской области разъясняет, какие гаражи попадают под упрощенный порядок, и какие документы необходимы для оформления постройки в собственность.

Согласно законопроекту, под действие амнистии попадают, в первую очередь, капитальные сооружения с фундаментом и стенами. Такие постройки должны быть одноэтажными и в них не должно быть жилых помещений. Гараж может как входить в гаражно-строительный кооператив, так и быть построенным отдельно. Сооружение должно стоять на земле, которая находится в государственной собственности.

Также в дальнейшем планируется расширение действий амнистии на все гаражные сооружения, входящие в состав гаражно-строительных кооперативов, таким образом сваренные металлические конструкции смогут попасть под категорию некапитальных гаражей.

Не попадают по действие амнистии гаражи категории «ракушка», самострои, подземные гаражи в домах или офисных центрах.

Для подачи на упрощенный порядок оформления прав на гараж, необходимо представить любой документ, подтверждающий факт владения постройкой. Это могут быть такие документы как:

- Документ о предоставлении или выделении гражданину, или гаражному кооперативу участка земли;

-Документ гостехучета и (или) техинвентаризации гаража до 01.01.2013 г., в котором есть факт указания на правообладателя гаража и на год постройки;

- Решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) земельного участка, либо документы об оплате паевых взносов кооперативу;

- Выписка из ЕГРН о гаражном кооперативе, членом которого является заявитель.

Комментирует руководитель Управления Росреестра по Ленобласти Игорь Шеляков: «Гаражная амнистия поможет правообладателям обрести статус полноценных собственников, и на законных правах распоряжаться своим имуществом, например, при продаже или передаче по наследству. К тому же законопроектом предусматривается упрощенный порядок кадастрового учета таких объектов, а также владельцы будут освобождены от уплаты госпошлины».