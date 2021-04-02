«Гаражная амнистия» поможет зарегистрировать право собственности

Управление Росреестра по Ленинградской области разъясняет, какие гаражи попадают под упрощенный порядок, и какие документы необходимы для оформления постройки в собственность.
Согласно законопроекту,
под действие амнистии попадают, в первую очередь, капитальные сооружения с
фундаментом и стенами. Такие постройки должны быть одноэтажными и в них не
должно быть жилых помещений. Гараж может как входить в гаражно-строительный
кооператив, так и быть построенным отдельно. Сооружение должно стоять на земле,
которая находится в государственной собственности.
Также в дальнейшем
планируется расширение действий амнистии на все гаражные сооружения, входящие в
состав гаражно-строительных кооперативов, таким образом сваренные металлические
конструкции смогут попасть под категорию некапитальных гаражей.
Не попадают по действие
амнистии гаражи категории «ракушка», самострои, подземные гаражи в домах или
офисных центрах.
Для подачи на упрощенный
порядок оформления прав на гараж, необходимо представить любой документ,
подтверждающий факт владения постройкой. Это могут быть такие документы как:
- Документ о
предоставлении или выделении гражданину, или гаражному кооперативу участка
земли;
-Документ гостехучета и
(или) техинвентаризации гаража до 01.01.2013 г., в котором есть факт указания
на правообладателя гаража и на год постройки;
- Решение общего собрания
членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или)
земельного участка, либо документы об оплате паевых взносов кооперативу;
Комментирует руководитель
Управления Росреестра по Ленобласти Игорь Шеляков: «Гаражная амнистия поможет
правообладателям обрести статус полноценных собственников, и на законных правах
распоряжаться своим имуществом, например, при продаже или передаче по
наследству. К тому же законопроектом предусматривается упрощенный порядок
кадастрового учета таких объектов, а также владельцы будут освобождены от
уплаты госпошлины».