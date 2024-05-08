В небе – эскадрилья Бессмертного полка «России»

Летчики «России» приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк». Победным единым строем поднялись в мирное небо герои Второй мировой войны – портреты своих родных с гордостью взяли на борт участники тренировочного полета авиакомпании.

Патриотический рейс был выполнен накануне празднования Дня Победы 8 мая на Боинг 747 по маршруту Москва – Ульяновск – Москва. Работники «России» помнят своих предков и гордятся ими.

Инициатива имеет крайне важное значение в деле сохранения памяти о героических подвигах наших предков. Ответственность за себя, родных, близких и даже незнакомых людей, за все Отечество – то, что объединяет поколения. Действующие летные экипажи «России» достойно представляют своих дедов, искренне любят профессию и самоотверженно трудятся на благо развития отечественной авиационной отрасли.

В Бессмертном полку – заслуженные авиаторы Великой Отечественной войны. Роль военно-воздушных сил трудно переоценить. Летчики в любую погоду и время суток выполняли боевые задачи, передавали срочные послания, доставляли продукты, медикаменты и боеприпасы, перевозили военнослужащих и забирали раненых и детей, делали все для достижения Победы.

Генерал-майор авиации Бычков Борис Павлович был командиром полка самолетов Ил-4 дальней авиации, участвовал в обороне и освобождении Крыма. Он владел техникой пилотирования высочайшего уровня, умело маневрировал, выполнял дневные и ночные вылеты, успешно справлялся с задачами уничтожения резервов противника. Великую Отечественную войну закончил на должности заместителя командира дивизии. Борис Павлович награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги».

Полковник Васин Никифор Сергеевич за год службы в 185 истребительном авиационном полку выполнил более 70 боевых вылетов и одержал 10 побед. Затем работал на Красноярской воздушной трассе (АЛСИБ), где занимал должность командира 1 и 2 перегоночных авиационных полков. Никифор Сергеевич лично перегнал 58 самолетов, переучил и выпустил 40 летчиков. По важному воздушному коридору также доставлялись грузы и почта, линией пользовались и пассажиры – дипломаты и военные специалисты. Он награжден орденами Красного Знамени трижды, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».

Култыгин Василий Алексеевич был заместителем командира авиационной эскадрильи 67-го гвардейского истребительного авиационного полка и 1-й гвардейской истребительной авиационной дивизии. Василий Алексеевич принимал участие в одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны и героически погиб в воздушном бою в ходе Курской битвы в 1943 году.

Герой Советского Союза, майор Таран Григорий Алексеевич связал свою жизнь с авиацией в начале 1930-х годов, работал летчиком-инструктором. За время службы в составе Московской Авиационной группы Особого назначения прошел путь до командира авиационного транспортного полка и дивизии, совершил 660 вылетов. Он создал летно-тактические приемы на линии фронта и в тылу противника, ставшие практикой боевой работы транспортной авиации. А в мае 1945 года Григорий Алексеевич доставил группу дипломатов Советского Союза в Сан-Франциско, которая стояла у истоков создания нового миропорядка – Организации Объединенных Наций. После войны на должности заместителя командира отдельной авиагруппы МГА СССР участвовал в испытаниях новых транспортных воздушных судов и освоении международных маршрутов. Имя Григория Алексеевича носит летное училище в Сасово.

В победном строю – герои и других выдающихся войсковых соединений Красной армии, которые внесли свой бесспорный вклад в общую Победу.

Баранов Николай Васильевич помогал фронту в тылу. Он восстанавливал радиостанции и проводил связь в укрепрайонах.

Егоров Михаил Данилович был стрелком-радистом. Он служил на Карело-Финском фронте, который с 1941 по 1944 годы в особо сложных климатических условиях защищал северо-запад нашей большой страны и пресек попытку врага завладеть советским Заполярьем.

Герой Советского Союза, младший лейтенант Калинин Борис Петрович отличился в боях при форсировании Днепра осенью 1943 года, уничтожив личный состав, боевые машины и огневые точки противника. На фронте он получил тяжелое ранение, не пожалел себя и сберег Родину.

Рядовой Калинин Иван Петрович был сапером на Ленинградском фронте, выполнял боевые задачи по разминированию освобожденных от немецко-фашистских оккупантов территорий.

Клепица Александр Афанасьевич – капитан СМЕРШ. Он прошел всю войну, будучи следователем контрразведки выполнял важнейшие задачи по выявлению предателей и борьбе с подрывной деятельностью. Александр Афанасьевич участвовал в боях в составе частей Калининского, Центрального, 1-го и 2-го Белорусского фронтов.

Старший лейтенант Мусировский Павел Иванович служил в штабе 81 морской автобригады, был ранен в бою и отдал свою жизнь, приближая Победу Красной Армии.

Командир стрелковой роты Пальшин Игнатий Дмитриевич героически погиб в ходе наступательной операции в Брянской области.

Радкевич Николай Егорович участвовал в Советско-японской войне в 1945 году, защищая дальневосточные рубежи нашей страны.

Токарев Семен Петрович служил в инженерно-саперном батальоне шофером. Он воевал на Брянском, Центральном и 1-ом Украинском фронтах. Семен Петрович проявил мужество, осуществляя под огнем противника перевозку лесоматериала для строительства мостов и переправ. Он доставлял наших разведчиков несмотря на близость к вражеским позициям, вывозил раненых бойцов и передавал их в медико-санитарный батальон. Награжден медалью «За отвагу» и орденом «Красная звезда».