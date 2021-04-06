Новички сразились на ковре

Задача перед спортсменами состояла не в победе, а в активном участии в поединках, проявлении характера на ковре. Тем не менее, победители были определены в каждой группе.

Среди спортсменов шести лет второе место заняла Карина Безиновски, на третьем месте – Николай Макленков.

В категории спортсменов семи лет первые месте присудили Евгению Слуцкому и Валерию Ермоленко, на втором месте – Иван Апполонов.

Среди спортсменов 8-9 лет первое место заняли Артем Андреев, Амир Ахтямов, Ярослав Стариков. На втором меcте – Роман Агалаков, Даниил Никандров. На третьем месте – Денис Васильев, Кирилл Мининков, Александр Пасхин.

В категории 10-11 лет второе место заняли – Павел Рассказов и Евгений Басов, обладателем бронзы стал Ярослав Крохмаль.