Новички сразились на ковре

Задача перед спортсменами
состояла не в победе, а в активном участии в поединках, проявлении характера на
ковре. Тем не менее, победители были определены в каждой группе.
Среди спортсменов шести
лет второе место заняла Карина Безиновски, на третьем месте – Николай
Макленков.
В категории спортсменов
семи лет первые месте присудили Евгению Слуцкому и Валерию Ермоленко, на втором
месте – Иван Апполонов.
Среди спортсменов 8-9 лет
первое место заняли Артем Андреев, Амир Ахтямов, Ярослав Стариков. На втором меcте – Роман Агалаков, Даниил
Никандров. На третьем месте – Денис Васильев, Кирилл Мининков, Александр
Пасхин.
В категории 10-11 лет
второе место заняли – Павел Рассказов и Евгений Басов, обладателем бронзы стал
Ярослав Крохмаль.