Новички сразились на ковре

Новички сразились на ковре

В субботу, 3 апреля, воспитанники клуба единоборств «Ярс» приняли участие в турнире для новичков, который прошел в Гатчине.

Рубрики : Спорт     06 Apr 2021

Задача перед спортсменами состояла не в победе, а в активном участии в поединках, проявлении характера на ковре. Тем не менее, победители были определены в каждой группе.

Среди спортсменов шести лет второе место заняла Карина Безиновски, на третьем месте – Николай Макленков.

В категории спортсменов семи лет первые месте присудили Евгению Слуцкому и Валерию Ермоленко, на втором месте – Иван Апполонов.

Среди спортсменов 8-9 лет первое место заняли Артем Андреев, Амир Ахтямов, Ярослав Стариков. На втором меcте – Роман Агалаков, Даниил Никандров. На третьем месте – Денис Васильев, Кирилл Мининков, Александр Пасхин.

В категории 10-11 лет второе место заняли – Павел Рассказов и Евгений Басов, обладателем бронзы стал Ярослав Крохмаль.

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