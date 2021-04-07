Данные становятся мобильнее

Русскоязычные сайты с доменом .ru появились в нашей стране в 1994
году. С этого момента в Интернет стали активнее выходить не только IT-специалисты, преподаватели и
студенты вузов, но и обычные пользователи. Главным условием было наличие
персонального компьютера, телефонной линии и dial-up-модема – с характерным писком и
треском, а также низкой скоростью. И, конечно, договора с провайдером (при
условии, что связь могла быть предоставлена в определенном населенном пункте).
Оплата услуг, как правило, была поминутной, что сказывалось на времени
посещения сайтов и объеме получаемой информации.
С развитием мобильных технологий
и широкополосного безлимитного доступа в 2000-е годы использовать Интернет постоянно
уже стали больше половины россиян. В 2017 году, по данным Росстата, доступ к
сети имели 76,3% домохозяйств страны. Настольный стационарный компьютер для
этого использовали лишь 40,6%, а смартфоны — 56%. В 2019 году доля домохозяйств
с выходом в Интернет почти не изменилась и составила 76,9%. Но заметно
поменялись предпочтения в устройствах для интернет-серфинга. Причем, в пользу
смартфонов — их применяло уже 66,0%, когда настольные компьютеры — лишь 36,8%.
Впервые с появления Рунета компьютеры так сильно – почти вдвое – уступили
другой технике для выхода в сеть.
Заметим: ноутбуки и планшетные
компьютеры в домохозяйствах с 2017 года стали также реже использоваться — с
40,6 и 26,8% до 38,5 и 23,3% соответственно. В целом доля населения, использующего
Интернет, по итогам 2020 года составила 84,1%.
Со времени последней переписи
населения 2010 года, заметно изменился и уровень цифровизации российских
компаний. Если в 2010 году, по данным Росстата, веб-сайт имели 28,5%
организаций, то в 2019-м — 51,9%. Доля компаний-пользователей Интернет выросла
с 82,4 до 91,2%, а Интранет (корпоративные сети) — с 13,1 до 31,8%. «Облачные»
сервисы стали использовать 28,1% организаций.
На этом фоне цифровизация
коснулась и предстоящей в 2021 году Всероссийской переписи населения. Теперь для сбора данных будут применяться
мобильные устройства — уникальные российские планшеты, а для обработки и
визуальной выдачи статистической информации — специальная BI-платформа, доступ
к которой через Интернет получат все россияне.
Но главным
нововведением станет возможность каждого переписаться дистанционно — через
портал «Госуслуг». По данным
исследования компании Ipsos Comcon, проведенного в 2020 году, 52%
опрошенных россиян хотели бы пройти перепись населения онлайн.
Ранее проведенный в августе 2020 года соцопрос
ВЦИОМ показал, что каждый второй опрошенный уже знает о дистанционной
возможности участия в переписи. Наиболее просвещенными оказались молодые люди в
возрасте 18–24 лет — 76% из них сообщили, что в курсе такой опции.
Переписаться самостоятельно россияне смогут любым
удобным способом: с домашнего или рабочего компьютера с выходом в сеть, через
приложение в смартфоне, либо заполнить электронный переписной лист на
компьютере в одном из центров «Мои документы».
Фото pixabay.com