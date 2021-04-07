Данные становятся мобильнее

Русскоязычные сайты с доменом .ru появились в нашей стране в 1994 году. С этого момента в Интернет стали активнее выходить не только IT-специалисты, преподаватели и студенты вузов, но и обычные пользователи. Главным условием было наличие персонального компьютера, телефонной линии и dial-up-модема – с характерным писком и треском, а также низкой скоростью. И, конечно, договора с провайдером (при условии, что связь могла быть предоставлена в определенном населенном пункте). Оплата услуг, как правило, была поминутной, что сказывалось на времени посещения сайтов и объеме получаемой информации.

С развитием мобильных технологий и широкополосного безлимитного доступа в 2000-е годы использовать Интернет постоянно уже стали больше половины россиян. В 2017 году, по данным Росстата, доступ к сети имели 76,3% домохозяйств страны. Настольный стационарный компьютер для этого использовали лишь 40,6%, а смартфоны — 56%. В 2019 году доля домохозяйств с выходом в Интернет почти не изменилась и составила 76,9%. Но заметно поменялись предпочтения в устройствах для интернет-серфинга. Причем, в пользу смартфонов — их применяло уже 66,0%, когда настольные компьютеры — лишь 36,8%. Впервые с появления Рунета компьютеры так сильно – почти вдвое – уступили другой технике для выхода в сеть.

Заметим: ноутбуки и планшетные компьютеры в домохозяйствах с 2017 года стали также реже использоваться — с 40,6 и 26,8% до 38,5 и 23,3% соответственно. В целом доля населения, использующего Интернет, по итогам 2020 года составила 84,1%.

Со времени последней переписи населения 2010 года, заметно изменился и уровень цифровизации российских компаний. Если в 2010 году, по данным Росстата, веб-сайт имели 28,5% организаций, то в 2019-м — 51,9%. Доля компаний-пользователей Интернет выросла с 82,4 до 91,2%, а Интранет (корпоративные сети) — с 13,1 до 31,8%. «Облачные» сервисы стали использовать 28,1% организаций.

На этом фоне цифровизация коснулась и предстоящей в 2021 году Всероссийской переписи населения. Теперь для сбора данных будут применяться мобильные устройства — уникальные российские планшеты, а для обработки и визуальной выдачи статистической информации — специальная BI-платформа, доступ к которой через Интернет получат все россияне.

Но главным нововведением станет возможность каждого переписаться дистанционно — через портал «Госуслуг». По данным исследования компании Ipsos Comcon, проведенного в 2020 году, 52% опрошенных россиян хотели бы пройти перепись населения онлайн.

Ранее проведенный в августе 2020 года соцопрос ВЦИОМ показал, что каждый второй опрошенный уже знает о дистанционной возможности участия в переписи. Наиболее просвещенными оказались молодые люди в возрасте 18–24 лет — 76% из них сообщили, что в курсе такой опции.

Переписаться самостоятельно россияне смогут любым удобным способом: с домашнего или рабочего компьютера с выходом в сеть, через приложение в смартфоне, либо заполнить электронный переписной лист на компьютере в одном из центров «Мои документы».





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