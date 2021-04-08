Школа искусств — самым маленьким

Малыши встретились с искусством уже в фойе школы, где
их ждала выставка работ учащихся художественного отделения «Скоро лето».
Полюбовавшись живописью и мечтая о лете, дети отправились на экскурсию по школе.
Показывал классы и рассказывал о видах искусств, которые «живут» в ДШИ,
сказочный персонаж Карлсон.
Во время путешествия по школе искусств дети
попробовали себя в роли танцоров, музыкантов и художников. Малыши постигали
многообразие красок в классе живописи, пробовали свои возможности в области
вокала в классе теории музыки и хора, вслушивались в тембры музыкальных
инструментов, нажимали на клавиши фортепиано и кнопочки баяна, любовались
изяществом скрипки. В классе хореографии у ребят была возможность испытать себя
у станка.
После экскурсии для маленьких гостей был организован
концерт, на котором выступили их старшие товарищи - воспитанники Школы
искусств. Концерт прошел на одном дыхании. Малыши были в восторге, мечтая о
том, как и они, может быть, выйдут на эту сцену. Надеемся, их родители
поддержат эту замечательную тягу к творчеству!
В завершении всем детям раздали памятки для родителей
о правилах приема в школу. Набор в «Новосветовскe. школа искусств» начнется 15
апреля и продлится до 31 мая. Не упустите возможность наполнить жизнь своих
детей искусством: двери Новосветовской детской школы искусств открыты всегда и
для всех!