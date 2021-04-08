Школа искусств — самым маленьким

Малыши встретились с искусством уже в фойе школы, где их ждала выставка работ учащихся художественного отделения «Скоро лето». Полюбовавшись живописью и мечтая о лете, дети отправились на экскурсию по школе. Показывал классы и рассказывал о видах искусств, которые «живут» в ДШИ, сказочный персонаж Карлсон.

Во время путешествия по школе искусств дети попробовали себя в роли танцоров, музыкантов и художников. Малыши постигали многообразие красок в классе живописи, пробовали свои возможности в области вокала в классе теории музыки и хора, вслушивались в тембры музыкальных инструментов, нажимали на клавиши фортепиано и кнопочки баяна, любовались изяществом скрипки. В классе хореографии у ребят была возможность испытать себя у станка.

После экскурсии для маленьких гостей был организован концерт, на котором выступили их старшие товарищи - воспитанники Школы искусств. Концерт прошел на одном дыхании. Малыши были в восторге, мечтая о том, как и они, может быть, выйдут на эту сцену. Надеемся, их родители поддержат эту замечательную тягу к творчеству!

В завершении всем детям раздали памятки для родителей о правилах приема в школу. Набор в «Новосветовскe. школа искусств» начнется 15 апреля и продлится до 31 мая. Не упустите возможность наполнить жизнь своих детей искусством: двери Новосветовской детской школы искусств открыты всегда и для всех!

Олеся Александровна Мильцына, преподаватель по классу баяна/аккордеона