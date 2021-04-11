«ЛенОблачность» зовет в космос-1961

Событие, получившее
название «ЛенОблачность», проходит в необычном формате – культурной
реконструкции в сети интернет. 12 апреля действующая радиоастрономическая
обсерватория «Светлое» в Приозерском районе на 108 минут – именно такое время
Юрий Гагарин провел в открытом космосе – превратится в студию вещания прямого
эфира.
Зрителей ждут живое
исполнение любимых советских песен 60-ых годов, в том числе, в джазовых
обработках, на тему космонавтики, встречи с гостями в студии, обзор хроники,
танцы в прямом эфире (рок-н-ролл, твист, буги-вуги). Среди гостей –
ученые-очевидцы первого полета человека в космос, писатель и историк, эксперт в
области медико-психологического сопровождения экипажей пилотируемых космических
полетов, представители предприятия, производящего молоко для космонавтов и
другие.
Трансляция начнется 12 апреля в 18.00. Подключиться к
празднику можно будет по ссылке https://youtu.be/8h_8xhdQ_3o
Проект реализуется на
средства гранта губернатора Ленинградской области при поддержке Института
Прикладной Астрономии РАН.