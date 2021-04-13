Область дарит подарки выпускникам и первоклассникам

В этом году одиннадцатиклассникам подарят «Атлас-справочник Ленинградской области», выпущенный в издательстве РГПУ им. А.И. Герцена. В нем рассказывается об уникальности нашего региона, официальных символах, об истории и современности каждого района области.

Подарок выпускникам будет вручен в мае-июне 2021 года на торжественных линейках по завершению учебного года, или на выпускных. В общей сложности книги получат более 10 тысяч выпускников.

Регион также сохраняет традицию дарить подарки первоклассникам. В честь Года чистой воды в Ленинградской области к набору изданий будет добавлена книга «Вечная слава воде». Также малыши получат книги «Дом родной – Ленинградская область» с вложением «Занимательная карта Ленинградской области» и «Азбука безопасной и здоровой жизни».