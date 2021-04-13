Область дарит подарки выпускникам и первоклассникам

В этом году
одиннадцатиклассникам подарят «Атлас-справочник Ленинградской области»,
выпущенный в издательстве РГПУ им. А.И. Герцена. В нем рассказывается об
уникальности нашего региона, официальных символах, об истории и современности
каждого района области.
Подарок выпускникам будет
вручен в мае-июне 2021 года на торжественных линейках по завершению учебного
года, или на выпускных. В общей сложности книги получат более 10 тысяч
выпускников.
Регион также сохраняет
традицию дарить подарки первоклассникам. В честь Года чистой воды в
Ленинградской области к набору изданий будет добавлена книга «Вечная слава
воде». Также малыши получат книги «Дом родной – Ленинградская область» с
вложением «Занимательная карта Ленинградской области» и «Азбука безопасной и
здоровой жизни».