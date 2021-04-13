В Рождествено завершается строительство музейного центра

Напомним, идея построить первый в России уникальный многофункциональный музейный центр, где будут реставрировать культурные ценности музеев Ленинградской области, появилась в 2011 году. В конце 2012 года нашелся участок площадью 1,5 га в Рождествено рядом с музеем-усадьбой Рукавишниковых – Набоковых. Расположение недалеко от существующего музея было одним из условий сотрудничества по проекту с Международным банком реконструкции и развития.

Музейный центр будет представлять собой двухэтажное здание с подвалом. Его общая площадь составит около 10 тысяч кв. метров. Несмотря на то, что работа центра будет полностью посвящена музейным ценностям с богатой историей, само здание решено было возводить в современном стиле с большими окнами, в том числе и по техническим причинам. Так, иконы можно реставрировать только при естественном свете.

Одна из главных задач музейного центра – оборудовать помещения для реставрации музейных экспонатов, икон, картин, размещенных в музеях Ленинградской области, общий фонд которых насчитывает более 600 тысяч единиц.

- Он станет крупнейшим на северо-западе местом, где будут реставрироваться предметы из музейных коллекций и любые другие антикварные вещи, от марок до скульптуры. Четырнадцать лабораторий, специализированные хранилища, современное оборудование, выставочные пространства предусмотрены проектом. Планируем начало деятельности в 2022 году, - поделился Владимир Цой.

Специально для нового культурного объекта были реконструированы очистные сооружения, подведен газ, построена мощная электростанция. Гатчинский район взял на себя строительство подъездной дороги и пожарного проезда.





Фото: официальная страница Владимира Цоя