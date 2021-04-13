В Рождествено завершается строительство музейного центра

Напомним,
идея построить первый в России уникальный многофункциональный музейный центр,
где будут реставрировать культурные ценности музеев Ленинградской области, появилась
в 2011 году. В конце 2012 года нашелся участок площадью 1,5 га в Рождествено
рядом с музеем-усадьбой Рукавишниковых – Набоковых. Расположение недалеко от
существующего музея было одним из условий сотрудничества по проекту с Международным
банком реконструкции и развития.
Музейный
центр будет представлять собой двухэтажное здание с подвалом. Его общая площадь
составит около 10 тысяч кв. метров. Несмотря на то, что работа центра будет
полностью посвящена музейным ценностям с богатой историей, само здание решено
было возводить в современном стиле с большими окнами, в том числе и по
техническим причинам. Так, иконы можно реставрировать только при естественном
свете.
Одна
из главных задач музейного центра – оборудовать помещения для реставрации
музейных экспонатов, икон, картин, размещенных в музеях Ленинградской области,
общий фонд которых насчитывает более 600 тысяч единиц.
-
Он станет крупнейшим на северо-западе местом, где будут реставрироваться
предметы из музейных коллекций и любые другие антикварные вещи, от марок до
скульптуры. Четырнадцать лабораторий, специализированные хранилища, современное
оборудование, выставочные пространства предусмотрены проектом. Планируем начало
деятельности в 2022 году, - поделился Владимир Цой.
Специально
для нового культурного объекта были реконструированы очистные сооружения,
подведен газ, построена мощная электростанция. Гатчинский район взял на себя
строительство подъездной дороги и пожарного проезда.
Фото:
официальная страница Владимира Цоя