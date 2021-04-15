Новые способы оплаты услуг ЖКХ

В статье 155 Жилищного Кодекса Российской Федерации за потребителями коммунальных услуг закреплена обязанность внесения платы за жилищно-коммунальные услуги до 10 числа следующего месяца.

«Мы понимаем, что, выбирая для себя способ оплаты, наши клиенты обращают внимание на удобство внесения платы и стараются провести оплату с максимальной для себя выгодой. АО «ЕИРЦ ЛО» учитывает потребности своих клиентов и предлагает клиентам выбрать наиболее приемлемый для себя вариант оплаты коммунальных платежей», - комментирует генеральный директор АО «ЕИРЦ ЛО», Сергей Афанасьев.

АО «ЕИРЦ ЛО» предлагает более 17 вариантов оплаты:

- через Личный кабинет клиента или мобильное приложение АО «ЕИРЦ ЛО» (без комиссии оплата взносов на капитальный ремонт в адрес НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области». При оплате жилищных услуг взимается минимальная комиссия в 0,7%.)

- через мобильное приложение ЕИРЦ ЛО (без комиссии оплата взносов на капитальный ремонт в адрес НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области». При оплате жилищных услуг взимается минимальная комиссия в 0,7%.)

- без комиссии в АО «Почта Банк» (оплату можно совершить через кассу, Личный кабинет и мобильное приложение «Почта Банк» и через терминалы и банкоматы АО «Почта Банк» в ближайшем отделении «Почты России» в вашем населенном пункте).

- без комиссии в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (подробные условия оплаты необходимо уточнить в банке)

- без комиссии в банке «Открытие» (подробные условия оплаты необходимо уточнить в банке)

- без комиссии в «Тинькофф банк» (подробные условия оплаты необходимо уточнить в банке)

С более подробным списком банков – партнеров можно ознакомиться на сайте http://epd47.ru/ в разделе Частным клиентам – Способы оплаты.

Напоминаем, что сервис Личный кабинет клиента и мобильное приложение ЕИРЦ ЛО позволяет совершать оплату, вносить показания приборов учета; просматривать и контролировать все операции по лицевому счету, создавать выписки о начислениях и оплатах по лицевому счету, а также получать актуальные новости Компании.