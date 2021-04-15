Новые способы оплаты услуг ЖКХ

В статье 155 Жилищного Кодекса Российской
Федерации за потребителями коммунальных услуг закреплена обязанность внесения
платы за жилищно-коммунальные услуги до 10 числа следующего месяца.
«Мы
понимаем, что, выбирая для себя способ оплаты, наши клиенты обращают внимание
на удобство внесения платы и стараются провести оплату с максимальной для себя
выгодой. АО «ЕИРЦ ЛО» учитывает потребности своих клиентов и предлагает клиентам
выбрать наиболее приемлемый для себя вариант оплаты коммунальных платежей», -
комментирует генеральный директор АО «ЕИРЦ ЛО», Сергей Афанасьев.
АО «ЕИРЦ ЛО» предлагает более 17 вариантов
оплаты:
- через Личный кабинет клиента или
мобильное приложение АО «ЕИРЦ ЛО» (без комиссии оплата взносов на капитальный
ремонт в адрес НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области». При оплате жилищных услуг взимается минимальная
комиссия в 0,7%.)
- через мобильное приложение ЕИРЦ ЛО (без
комиссии оплата взносов на капитальный ремонт в адрес НО «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области». При оплате жилищных услуг
взимается минимальная комиссия в 0,7%.)
- без комиссии в АО «Почта Банк» (оплату
можно совершить через кассу, Личный кабинет и мобильное приложение «Почта Банк»
и через терминалы и банкоматы АО «Почта Банк» в ближайшем отделении «Почты
России» в вашем населенном пункте).
- без комиссии в ПАО «Банк
«Санкт-Петербург» (подробные условия оплаты необходимо уточнить в банке)
- без комиссии в банке «Открытие»
(подробные условия оплаты необходимо уточнить в банке)
- без комиссии в «Тинькофф банк»
(подробные условия оплаты необходимо уточнить в банке)
С более подробным списком банков –
партнеров можно ознакомиться на сайте http://epd47.ru/
в разделе Частным клиентам – Способы оплаты.
Напоминаем, что сервис Личный кабинет
клиента и мобильное приложение ЕИРЦ ЛО позволяет совершать оплату, вносить
показания приборов учета; просматривать и контролировать все операции по
лицевому счету, создавать выписки о начислениях и оплатах по лицевому счету, а
также получать актуальные новости Компании.