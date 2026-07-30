Полигон «Новый Свет–ЭКО» готовится к рекультивации
Полигон «Новый Свет–ЭКО» в Гатчинском округе готовится к рекультивации и ожидает заключение государственной экологической экспертизы.
Проектную документацию по восстановлению территории разрабатывает специализированная организация, имеющая необходимые допуски и компетенции для выполнения данного вида работ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. Проект должен пройти все согласования, предусмотренные законом, и получить положительное заключение госэкспертизы.
В настоящее время в рамках подготовки к рекультивации полигон в соответствии с действующей лицензией принимает грунты, которые будут использованы для подготовки территории к восстановлению.
Непосредственно рекультивация объекта будет проведена в сроки, определённые утверждённой проектной документацией.
Начало работ возможно исключительно после получения всей необходимой разрешительной документации, предусмотренной действующим законодательством, включая положительное заключение государственной экологической экспертизы.