В Чаще теперь есть служба «01»

14-го апреля в садоводстве «Волна» в Чаще состоялось торжественное открытие нового пожарного депо – при участии руководителей Гатчинской администрации, представителей МЧС, духовенства и общественности.

Как зародилась эта идея?

- Мы живем здесь как садоводы и дачники более 35 лет, мы с братом здесь выросли и еще в детстве неоднократно участвовали в тушении пожаров. В том числе у друзей, знакомых и близких. Сами бегали с ведрами, – рассказывает руководитель добровольного пожарного объединения «Чаща» Денис Полтихин. – Пожары в дачной местности, к сожалению, неизбежны. А ближайший пожарный расчет находится в 60 км от Чащи – пока они прибудут, все сгорит. И за все эти годы проблема никак не решалась, кроме того, что садоводству передавались мотопомпы для тушения. Мы с братом решили взять дело в свои руки и организовать стационарный пожарный расчет, который будет помогать 105 Вырицкому расчету, а в перспективе вообще исключит их выезд сюда. Благо, во всем садоводческом массиве наше СНТ «Волна» находится посредине, и мы можем осуществлять выезд к очагу возгорания в любой части садоводства в рамках норматива.

- Как вам удалось все это осуществить?

- Мы вникли в эти вопросы, с 2019 года обивали пороги кабинетов. Где-то нам сразу отказывали, где-то жали руки и обещали поддержку. В итоге, мы зарегистрировали в Минюсте свою некоммерческую организацию (нас трое учредителей: мы с братом и отец) и в конце прошлого лета приступили к строительству. Закончили два месяца назад.

В депо есть помещение для дежурных – со всеми удобствами: койки, отопление, санузел с душем, мини-кухня. Здание рассчитано на два хода. Ход – это пожарный автомобиль. Сейчас здесь стоит ЗИЛ-131, и подразумевается, что будет еще ЗИЛ-130. Это самые удобные машины, чтобы работать в узких проездах садоводства. Внутри бокса есть стационарная скважина, которая заправляет пожарный автомобиль за 40 минут. Потенциал скважины большой, воды много. Если поступает сигнал, машины в полной боевой готовности – заправленные, заряженные – едут на выезд. Дальше по мере их опустошения используются пожарные источники, которые должны быть в каждом садоводстве (с этим надо еще работать, потому что нормы часто не выполняются).

- Кто будет непосредственно заниматься тушением? Тоже энтузиасты?

- Наша пожарная команда пока состоит из четырех человек, которые будут нести круглогодичное посуточное посменное дежурство. Это профессиональные пожарные. Конечно, хотелось бы увеличить штат, чтобы полностью обеспечить пожарную безопасность во всем массиве, и желающих у нас много, в том числе из гражданских. Но мы хотим, чтобы работали люди с допусками, которые знают свое дело. До сих пор жители бегают с мотопомпами, пытаются тушить, но они не умеют бороться с пожарами. А есть профессионалы. Такие у нас сегодня и присутствуют – в новых боевиках. И есть еще кандидаты.

- Денис Валентинович, на какие средства вы все это организовали?

- На личные. Машину нам передала Ленинградская областная противопожарно-спасательной служба в безвозмездное пользование. Мы будем сами ее обслуживать, платить налоги.

- Как отнеслись жители садоводства к вашей идее?

- По-разному. Некоторые заявляют: «Мы не горим». Но большинство нас поддерживает. Мы надеемся сотрудничать с каждым из садоводств. Сейчас многие строят солидные дома, нагрузка на электросети большая. Новое поколение относится к противопожарным мерам более легкомысленно. Затапливают баню и уходят в магазин. Возвращаются – бани уже нет. Поэтому все «в огне не горят и в воде не тонут» – до поры до времени…

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим выразила искреннюю благодарность организаторам добровольного пожарного объединения и лично Денису Полтихину и гарантировала поддержку функционирования отряда со стороны Гатчинского района:

- Для Вырицкого поселения это особенно актуально: территория включает в себя более 27 садоводческих товариществ, в летний период количество населения увеличивается в разы. В Чаще главная проблема – невозможность соблюдения норматива прибытия пожарных отрядов в случае возгораний. Сегодня эта проблема решена – с помощью добровольного пожарного отряда. Начинается пожароопасный сезон, но теперь есть уверенность, что эта часть поселения может спать спокойнее. Есть технические ресурсы, есть люди, готовые пойти на помощь. Наша задача – оказать дальнейшее содействие добровольному пожарному отряду, – подчеркнула Людмила Николаевна.

Начальник местного пожарно-спасательного гарнизона Александр Уланенко отметил многократные попытки создать нечто подобное в Вырицком поселении – и наконец-то это удалось.

По словам начальника Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы Алексея Акуленко, новое пожарное депо в Чаще практически соответствует всем стандартам. Подобные инициативы в области были, но реализовалась идея только в Гатчинском районе. Алексей Михайлович вручил добровольному пожарному объединению «Чаща» сертификат от правительства Ленинградской области на пожарную автоцистерну.

Новое пожарное депо и его работу благословил священник Чащинского прихода отец Александр: «С божьей помощью, чтобы не было серьезных происшествий». По традиции, все пожелали пожарным «сухих рукавов».

Людмила Нещадим и Денис Полтихин перерезали символическую алую ленточку, и машина встала в депо: пожарный расчет заступил на боевое дежурство.



