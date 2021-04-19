Ленинградская область – в тройке лидеров социально-экономического и экономического положения регионов России

«Ленинградская область всегда была в десятке, но впервые мы стали третьими, обойдя «добывающие» регионы. Впереди нас только Москва и Тюмень. Для нас это не просто высокий показатель, а доказательство того, что мы приняли правильные решения в социальной и экономической сфере в пандемийный год», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Оценка регионов проходит по нескольким показателям: сумма регионального продукта, среднемесячная зарплата, госдолг региона, индекс промышленного производства и другие. Все исходные данные для рейтингов берутся из открытых официальных источников — Росстат, Росказна, Минфин, ФНС.

Эксперты отмечают, что Ленинградская область вошла в число лидеров за счет стабильности всех принимаемых в расчет показателей.