Ленинградская область – в тройке лидеров социально-экономического и экономического положения регионов России

«Ленинградская область всегда была в
десятке, но впервые мы стали третьими, обойдя «добывающие» регионы. Впереди нас
только Москва и Тюмень. Для нас это не просто высокий показатель, а
доказательство того, что мы приняли правильные решения в социальной и
экономической сфере в пандемийный год», — прокомментировал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.
Оценка регионов проходит по нескольким
показателям: сумма регионального продукта, среднемесячная зарплата, госдолг
региона, индекс промышленного производства и другие. Все исходные данные для
рейтингов берутся из открытых официальных источников — Росстат, Росказна,
Минфин, ФНС.
Эксперты
отмечают, что Ленинградская область вошла в число лидеров за счет стабильности
всех принимаемых в расчет показателей.