Стартовала регистрация на Бессмертный полк онлайн

Начался прием заявок на участие в проекте. Подать заявку можно на официальном сайте по ссылке https://2021.polkrf.ru с 20 апреля по 7 мая. Все пользователи после шествия смогут получить фрагменты видео с фотографиями их близких. Те, кто уже размещал данные о героях в прошлом году, могут повторить заявку.

В 2021 году Бессмертный полк онлайн состоится 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах России. Трансляции разделят по регионам с учетом местного времени. Они будут идти на местных телеканалах и в социальных сетях. Авторы одобренных заявок до 7 мая получат уведомление о времени, когда именно покажут трансляцию с их близким.

Напомним, в 2020 году общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые прошла полностью в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Трансляция шествия шла на официальном сайте проекта и в социальных сетях. В Ленинградской области также проводилась акция «Портреты Победы-Бессмертный полк онлайн»: жители фотографировались с портретами своих близких — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла — а позже смотрели трансляцию на телевидении и в соцсетях. В акции приняли участие больше полутора тысяч человек.

Решение по возможности проведения шествия в привычном виде будет принято на федеральном уровне позже. В 2019 году Бессмертный полк собрал в 20 городах Ленинградской области больше 260 тысяч человек.