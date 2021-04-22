Стартовала регистрация на Бессмертный полк онлайн

Начался прием заявок на
участие в проекте. Подать заявку можно на официальном сайте по ссылке https://2021.polkrf.ru с 20 апреля по 7 мая. Все пользователи после
шествия смогут получить фрагменты видео с фотографиями их близких. Те, кто уже
размещал данные о героях в прошлом году, могут повторить заявку.
В 2021 году Бессмертный
полк онлайн состоится 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах
России. Трансляции разделят по регионам
с учетом местного времени. Они будут идти на местных телеканалах и в социальных
сетях. Авторы одобренных заявок до 7 мая
получат уведомление о времени, когда именно покажут трансляцию с их близким.
Напомним, в 2020 году
общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые прошла полностью в
дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Трансляция шествия шла на
официальном сайте проекта и в социальных сетях. В Ленинградской области также
проводилась акция «Портреты Победы-Бессмертный полк онлайн»: жители
фотографировались с портретами своих близких — участников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла — а позже смотрели трансляцию на телевидении и в
соцсетях. В акции приняли участие больше полутора тысяч человек.
Решение по возможности
проведения шествия в привычном виде будет принято на федеральном уровне позже.
В 2019 году Бессмертный полк собрал в 20 городах Ленинградской области больше
260 тысяч человек.