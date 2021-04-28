Диалог с властью

Отвечает комитет государственного экологического надзора Ленинградской области.
В марте 2021
года было проведено тестирование воды из колодца в 800 метрах от
животноводческого комплекса, а также из скважины на частном участке. Внешний
осмотр показал, что вода чистая, прозрачная, без посторонних запахов и
примесей, но имеет слабый желтоватый цвет. Исследование показало, что концентрация
гидрохимических показателей не превышает нормы. Гидрохимические показатели
свидетельствуют о незначительном превышении показателя «жесткость воды» в
пробах из колодца и скважины.
При осмотре
полей, прилегающих к деревне Новые Черницы, следов органических удобрений, в
том числе на основе навоза, не обнаружено. Вода в проталинах на полях
прозрачная.
Согласно Госреестру,
животноводческий комплекс АО «Гатчинское» в Новых Черновицах подлежит
федеральному государственному экологическому надзору. Дополнительную проверку
по части возможных нарушений в сфере природопользования проведет
Росприроднадзор.