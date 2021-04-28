Диалог с властью

Жители деревни Новые Черницы Гатчинского района просят решить проблему с технической водой, из-за близкого расположения животноводческого комплекса.

Отвечает комитет государственного экологического надзора Ленинградской области.

В марте 2021 года было проведено тестирование воды из колодца в 800 метрах от животноводческого комплекса, а также из скважины на частном участке. Внешний осмотр показал, что вода чистая, прозрачная, без посторонних запахов и примесей, но имеет слабый желтоватый цвет. Исследование показало, что концентрация гидрохимических показателей не превышает нормы. Гидрохимические показатели свидетельствуют о незначительном превышении показателя «жесткость воды» в пробах из колодца и скважины.

При осмотре полей, прилегающих к деревне Новые Черницы, следов органических удобрений, в том числе на основе навоза, не обнаружено. Вода в проталинах на полях прозрачная.

Согласно Госреестру, животноводческий комплекс АО «Гатчинское» в Новых Черновицах подлежит федеральному государственному экологическому надзору. Дополнительную проверку по части возможных нарушений в сфере природопользования проведет Росприроднадзор.