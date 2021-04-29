В 2021 году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против коррупции!». Соорганизаторами данного конкурса являются компетентные органы государств-участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции в БРИКС.
К участию приглашаются
молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которым предлагается подготовить
антикоррупционные плакаты и видеоролики на тему «Вместе против коррупции!».
Прием работ
осуществляется с 1 мая до 1 октября 2021 г. на официальном сайте конкурса
www.anticorruption.life
С более подробной
информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
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