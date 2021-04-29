Объявлен приём работ на конкурс «Вместе против коррупции!»

Объявлен приём работ на конкурс «Вместе против коррупции!»

В 2021 году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против коррупции!». Соорганизаторами данного конкурса являются компетентные органы государств-участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции в БРИКС.

Рубрики : Прокуратура     29 Apr 2021

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которым предлагается подготовить антикоррупционные плакаты и видеоролики на тему «Вместе против коррупции!».

Прием работ осуществляется с 1 мая до 1 октября 2021 г. на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.


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