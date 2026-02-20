Широкая Масленица: весна объединяет поколения!

Школьники и пожилые люди провожали зиму весело и с открытым сердцем! Это было невероятное зрелище: более ста человек — и взрослые, и дети — взявшись за руки, закружились в огромном дружном хороводе. Забыв о разнице в возрасте, все вместе играли в старинные русские народные игры, танцевали до упаду под задорные мелодии, пели традиционные масленичные песни, зазывая весну.

Такие встречи — не просто праздник, это живая связь поколений и сохранение наших добрых традиций. Детские улыбки и задор в глазах «серебряных» волонтеров стали лучшим украшением этого дня.

Праздник, посвященный Масленице и объединяющий поколения, давно уже стал доброй традицией гатчинской Школы третьего возраста. На этот раз он был проведен в рамках проекта «Экосистема активного долголетия - точки опоры и векторы развития» при поддержке фонда президентских грантов и благотворительного фонда «Хорошие истории».

Волонтеры Школы третьего возраста благодарят всех участников за этот заряд бодрости и весеннего настроения! Традиции живут, когда мы ими делимся! С праздником Масленицы!