Футбольные выходные

В субботу, 8 мая, на стадионе прошел первый турнир нового сезона по большому футболу – Кубок открытия сезона Гатчины по футболу, в котором приняли участие 10 команд.

В стадии полуфиналов команды «Сиверский» и «Терволово» завершили основное время ничейным результатом, а в серии послематчевых пенальти победу праздновала команда «Терволово».

В другом полуфинале «КФК КПРФ» буквально в дебюте повели в счете у «Отпетых», затем счет оказался равным, а ближе к концовке «коммунисты» вновь вышли вперед и победу уже не упустили.

В финальном матче команда «Терволово» еще в первом тайме сделала комфортный задел в три мяча и своего не упустила, взяв первый трофей в сезоне. Лучшим игроком Кубка открытия сезона был признан голкипер команды «Терволово» Иван Максимов.

В воскресенье, 9 мая, на стадионе состоялся традиционный турнир детских дворовых команд Гатчины по футболу, посвященный Дню Победы.

В самой младшей возрастной категории 2010 г.р. и младше в матче за третье место команда «Пудость – РайДЮСШ» с минимальным счетом оказалась сильнее команды «Союз». В финальной игре все решилось в серии пенальти, в которой команда «Вырица» одержала победу над «Короной».

У мальчиков 2007-2009 г.р. бронзовые медали достались команде «Пудость – РайДЮСШ», второе место заняли футболисты из команды «Вырица», а уверенную победу одержала команда с экстравагантным названием «Дикие тараканы».

В старшей возрастной категории 2004-2006 г.р. третье место досталось команде «Вырица», серебро – команде «Корона 2005», а победителями стала команда «Союз».

Среди девушек третье место заняла команда «Сборная ГМР», второе - у команды из школы Олимпийского резерва «Ника». Победительницами стали футболистки из команды «Выстрел».

На церемонии награждения все футболисты и зрители почтили память участников Великой Отечественной войны и оказали своими аплодисментами почтение и благодарность за мирное небо над головой.