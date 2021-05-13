Футбольные выходные

В субботу, 8 мая, на стадионе
прошел первый турнир нового сезона по большому футболу – Кубок открытия сезона
Гатчины по футболу, в котором приняли участие 10 команд.
В стадии полуфиналов
команды «Сиверский» и «Терволово» завершили основное время ничейным
результатом, а в серии послематчевых пенальти победу праздновала команда
«Терволово».
В другом полуфинале «КФК
КПРФ» буквально в дебюте повели в счете у «Отпетых», затем счет оказался
равным, а ближе к концовке «коммунисты» вновь вышли вперед и победу уже не
упустили.
В финальном матче команда
«Терволово» еще в первом тайме сделала комфортный задел в три мяча и своего не
упустила, взяв первый трофей в сезоне. Лучшим игроком Кубка открытия сезона был
признан голкипер команды «Терволово» Иван Максимов.
В воскресенье, 9 мая, на
стадионе состоялся традиционный турнир детских дворовых команд Гатчины по
футболу, посвященный Дню Победы.
В самой младшей
возрастной категории 2010 г.р. и младше в матче за третье место команда
«Пудость – РайДЮСШ» с минимальным счетом оказалась сильнее команды «Союз». В
финальной игре все решилось в серии пенальти, в которой команда «Вырица»
одержала победу над «Короной».
У мальчиков 2007-2009
г.р. бронзовые медали достались команде «Пудость – РайДЮСШ», второе место
заняли футболисты из команды «Вырица», а уверенную победу одержала команда с
экстравагантным названием «Дикие тараканы».
В старшей возрастной
категории 2004-2006 г.р. третье место досталось команде «Вырица», серебро –
команде «Корона 2005», а победителями стала команда «Союз».
Среди девушек третье
место заняла команда «Сборная ГМР», второе - у команды из школы Олимпийского
резерва «Ника». Победительницами стали футболистки из команды «Выстрел».
На церемонии награждения
все футболисты и зрители почтили память участников Великой Отечественной войны
и оказали своими аплодисментами почтение и благодарность за мирное небо над
головой.