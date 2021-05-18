Меньше этажей, больше комфорта

«Не выше сосен»

По решению главы региона вступают в силу два постановления правительства, касающиеся выдачи разрешений на строительство многоквартирных домов.

Первый документ гласит, что обязательными будут только нормы по этажности, утвержденные в Региональных нормативах градостроительного проектирования (РНГП). Для городских поселений это ограничение составляет 12 этажей, для сельских — 9.

Все другие документы территориального планирования: проекты планировки территории, градостроительные планы, правила землепользования и застройки, — если они разрешают строить дома выше нормативов, отныне не применяются.

«На самом деле такие ограничения по этажности действуют в нашем регионе уже несколько лет, — поясняет президент Союза строительных организаций Ленинградской области Руслан Юсупов. — Но на тот момент, когда эти нормативы вводили, было согласовано достаточно много проектов планировки территории жилищной застройки со старыми параметрами по этажности. И получалась двоякая ситуация: вроде как запрет на многоэтажки существовал, но внезапно то один, то другой застройщик анонсировал запуск очередного проекта с 17- или 20-этажными домами, который уже был утвержден, просто долго не выводился на рынок. Как известно, закон не имеет обратной силы».

В результате была достигнута некая критическая масса таких многоэтажек, и власти 47-го региона нашли юридический механизм, при котором все новые проекты соответствовали бы региональным нормативам. Включая те, что были утверждены еще до вступления в силу данных изменений.

Решение о снижении этажности вводимого в эксплуатацию жилья связано со стремлением сделать его более комфортным. Еще бывший председатель областного комитета по архитектуре и градостроительству Евгений Домрачев, занимавший эту должность до 2018 года, говорил, что строить надо «не выше сосен».

Управляющий партнер ГК «Омакульма» Константин Пороцкий считает, что законодательное новшество обусловлено несколькими причинами: «Во-первых, существующие проекты с высотными многоквартирными домами уже оказывают нагрузку на инфраструктуру, как социальную, так и инженерную. Во-вторых, построенные 25-этажки способствовали возникновению социальной напряженности из-за высокой плотности жизни. Третье — это сложность в обслуживании высотных домов и угроза возникновения чрезвычайных ситуаций. Элементарный пример: сколько в Ленобласти есть пожарных машин, у которых стрела доходит до 25-го этажа?»

Поддержка дольщиков

Второе постановление, подписанное Александром Дрозденко, вводит исключение из установленного правила. У застройщиков, запускающих новые проекты, теперь есть только одна возможность увеличить количество этажей — заключить с правительством Ленинградской области соглашение о завершении долгостроя и помощи обманутым дольщикам. Для этого объект должен быть официально оформлен как проблемный.

Сегодня в дорожной карте по завершению проблемных объектов региона находятся примерно две сотни домов, около ста из них ждут решения о механизмах достройки.

«С 2018 года мы выдали пять разрешений на строительство с увеличенной высотностью: все они были даны застройщикам-донорам, завершающим долгострои. Сейчас мы видим активность бизнеса, обсуждаем с застройщиками в комплексе и их новые проекты, и завершение старых проблемных. Таким образом, мы дали серьезный толчок развитию жилищного строительства в регионе», — комментирует вице-губернатор по строительству и ЖКХ Михаил Москвин.

Уход от «человейников»

Конечно, для застройщиков вводимые изменения весьма серьезны. Разрешенную высотность им понизили практически вдвое. С другой стороны, проектов с 25-этажками и так становилось все меньше, поскольку девелоперы понимали: спрос на квартиры в подобных зданиях сегодня уже не такой большой.

В последние годы стабильно укрепляется интерес покупателей к индивидуальному жилому строительству (ИЖС). Это объясняется как ощутимым ростом стоимости квадратного метра в многоквартирных домах, так и готовностью многих жителей мегаполисов переориентироваться на загородный образ жизни — в собственном частном доме и в гармонии с природой.

По данным комитета по строительству Ленобласти, за первый квартал 2021 года в регионе введено 758,7 тыс. кв. м жилой недвижимости (это 33 % от федерального плана по годовому вводу жилья и на 34 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года). Из них объекты ИЖС составляют больше половины — почти 407 тыс. кв. м. Тенденция наметилась еще в 2019 году, но ввод частных домов стал уверенно лидировать на фоне многоэтажек в прошлом году, с началом пандемии.



