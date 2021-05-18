Меньше этажей, больше комфорта

«Не
выше сосен»
По решению главы региона
вступают в силу два постановления правительства, касающиеся выдачи разрешений
на строительство многоквартирных домов.
Первый документ гласит,
что обязательными будут только нормы по этажности, утвержденные в Региональных
нормативах градостроительного проектирования (РНГП). Для городских поселений
это ограничение составляет 12 этажей, для сельских — 9.
Все другие документы
территориального планирования: проекты планировки территории, градостроительные
планы, правила землепользования и застройки, — если они разрешают строить дома
выше нормативов, отныне не применяются.
«На самом деле такие
ограничения по этажности действуют в нашем регионе уже несколько лет, —
поясняет президент Союза строительных организаций Ленинградской области Руслан
Юсупов. — Но на тот момент, когда эти нормативы вводили, было согласовано
достаточно много проектов планировки территории жилищной застройки со старыми
параметрами по этажности. И получалась двоякая ситуация: вроде как запрет на
многоэтажки существовал, но внезапно то один, то другой застройщик анонсировал
запуск очередного проекта с 17- или 20-этажными домами, который уже был
утвержден, просто долго не выводился на рынок. Как известно, закон не имеет
обратной силы».
В результате была
достигнута некая критическая масса таких многоэтажек, и власти 47-го региона
нашли юридический механизм, при котором все новые проекты соответствовали бы
региональным нормативам. Включая те, что были утверждены еще до вступления в
силу данных изменений.
Решение о снижении
этажности вводимого в эксплуатацию жилья связано со стремлением сделать его
более комфортным. Еще бывший председатель областного комитета по архитектуре и градостроительству
Евгений Домрачев, занимавший эту должность до 2018 года, говорил, что строить надо
«не выше сосен».
Управляющий партнер ГК
«Омакульма» Константин Пороцкий считает, что законодательное новшество
обусловлено несколькими причинами: «Во-первых, существующие проекты с высотными
многоквартирными домами уже оказывают нагрузку на инфраструктуру, как
социальную, так и инженерную. Во-вторых, построенные 25-этажки способствовали
возникновению социальной напряженности из-за высокой плотности жизни. Третье —
это сложность в обслуживании высотных домов и угроза возникновения чрезвычайных
ситуаций. Элементарный пример: сколько в Ленобласти есть пожарных машин, у
которых стрела доходит до 25-го этажа?»
Поддержка
дольщиков
Второе постановление,
подписанное Александром Дрозденко, вводит исключение из установленного правила.
У застройщиков, запускающих новые проекты, теперь есть только одна возможность
увеличить количество этажей — заключить с правительством Ленинградской области
соглашение о завершении долгостроя и помощи обманутым дольщикам. Для этого
объект должен быть официально оформлен как проблемный.
Сегодня в дорожной карте
по завершению проблемных объектов региона находятся примерно две сотни домов,
около ста из них ждут решения о механизмах достройки.
«С 2018 года мы выдали
пять разрешений на строительство с увеличенной высотностью: все они были даны
застройщикам-донорам, завершающим долгострои. Сейчас мы видим активность
бизнеса, обсуждаем с застройщиками в комплексе и их новые проекты, и завершение
старых проблемных. Таким образом, мы дали серьезный толчок развитию жилищного
строительства в регионе», — комментирует вице-губернатор по строительству и ЖКХ
Михаил Москвин.
Уход
от «человейников»
Конечно, для застройщиков
вводимые изменения весьма серьезны. Разрешенную высотность им понизили
практически вдвое. С другой стороны, проектов с 25-этажками и так становилось
все меньше, поскольку девелоперы понимали: спрос на квартиры в подобных зданиях
сегодня уже не такой большой.
В последние годы
стабильно укрепляется интерес покупателей к индивидуальному жилому
строительству (ИЖС). Это объясняется как ощутимым ростом стоимости квадратного
метра в многоквартирных домах, так и готовностью многих жителей мегаполисов
переориентироваться на загородный образ жизни — в собственном частном доме и в
гармонии с природой.
По данным комитета по
строительству Ленобласти, за первый квартал 2021 года в регионе введено 758,7
тыс. кв. м жилой недвижимости (это 33 % от федерального плана по годовому вводу
жилья и на 34 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года). Из них
объекты ИЖС составляют больше половины — почти 407 тыс. кв. м. Тенденция
наметилась еще в 2019 году, но ввод частных домов стал уверенно лидировать на
фоне многоэтажек в прошлом году, с началом пандемии.