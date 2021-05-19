Правительство выделило 5 млрд рублей на кешбэк за детские путевки

Правительство выделило 5 млрд рублей на кешбэк за детские путевки

В этом году родители смогут вернуть половину стоимости путевки в летние детские лагеря. Распоряжение о выделении на эти цели 5 миллиардов рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт кабмина.

Рубрики : Общество     19 May 2021

Кешбэк за оплаченные путевки будет автоматически начисляться на карту "Мир". Подробные условия программы утвердят в ближайшее время. В правительстве рассчитывают, что ею смогут воспользоваться более 350 тысяч семей.

Решение принято в рамках поручения президента. В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин подчеркнул, что особое внимание необходимо уделять здоровью детей, а детский отдых сделать максимально доступным.

Галина Мисливская

«Российская газета» https://rg.ru/2021/05/17/pravitelstvo-vydelilo-5-mlrd-rublej-na-keshbek-za-detskie-putevki.html


 

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