Правительство выделило 5 млрд рублей на кешбэк за детские путевки

Кешбэк за оплаченные
путевки будет автоматически начисляться на карту "Мир". Подробные
условия программы утвердят в ближайшее время. В правительстве рассчитывают, что
ею смогут воспользоваться более 350 тысяч семей.
Решение принято в рамках
поручения президента. В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин
подчеркнул, что особое внимание необходимо уделять здоровью детей, а детский
отдых сделать максимально доступным.
Галина Мисливская
«Российская газета» https://rg.ru/2021/05/17/pravitelstvo-vydelilo-5-mlrd-rublej-na-keshbek-za-detskie-putevki.html