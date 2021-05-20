Гатчина станет велосипедным городом

Гатчина станет велосипедным городом

Выборг, Гатчина и Всеволожск приступили к созданию велосипедной инфраструктуры в рамках проекта «Вело 47». Средства на новые велодорожки города получили, пройдя конкурсный отбор по предоставлению субсидий из бюджета Ленинградской области на реализацию проектов, направленных на развитие велотуризма и велоинфраструктуры.

Рубрики : Городская среда     20 May 2021

В настоящее время в 47 регионе разработаны и имеют паспорта пять маршрутов: «Зеленый пояс Славы», «Ленинградское полукольцо», «В озерный край», «Из Варяг в Греки», «Евровело 10-13».

 Также регион осуществляет интеграцию в проекты велосипедных маршрутов, разработанных в рамках приграничного сотрудничества: «Тропа47», «EuroVelo», «BizCycle» и «Visit Vuoksi». Муниципальные районы области разбатывают локальные вело- маршруты, имеющие точки соприкосновения с маршрутами региональной сети.

Реализация проекта «Вело 47» в Ленинградской области стартовала в 2019 году. Проект нацелен на создание и развитие велосипедной инфраструктуры и региональных маршрутов, которые в дальнейшем позволят интегрироваться в европейские велосипедные маршруты.

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