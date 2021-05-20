Гатчина станет велосипедным городом

В настоящее время в 47
регионе разработаны и имеют паспорта пять маршрутов: «Зеленый пояс Славы»,
«Ленинградское полукольцо», «В озерный край», «Из Варяг в Греки», «Евровело
10-13».
Также регион осуществляет интеграцию в проекты
велосипедных маршрутов, разработанных в рамках приграничного сотрудничества:
«Тропа47», «EuroVelo», «BizCycle» и «Visit Vuoksi». Муниципальные районы
области разбатывают локальные вело- маршруты, имеющие точки соприкосновения с
маршрутами региональной сети.
Реализация проекта «Вело
47» в Ленинградской области стартовала в 2019 году. Проект нацелен на создание
и развитие велосипедной инфраструктуры и региональных маршрутов, которые в
дальнейшем позволят интегрироваться в европейские велосипедные маршруты.