Гатчина станет велосипедным городом

В настоящее время в 47 регионе разработаны и имеют паспорта пять маршрутов: «Зеленый пояс Славы», «Ленинградское полукольцо», «В озерный край», «Из Варяг в Греки», «Евровело 10-13».

Также регион осуществляет интеграцию в проекты велосипедных маршрутов, разработанных в рамках приграничного сотрудничества: «Тропа47», «EuroVelo», «BizCycle» и «Visit Vuoksi». Муниципальные районы области разбатывают локальные вело- маршруты, имеющие точки соприкосновения с маршрутами региональной сети.

Реализация проекта «Вело 47» в Ленинградской области стартовала в 2019 году. Проект нацелен на создание и развитие велосипедной инфраструктуры и региональных маршрутов, которые в дальнейшем позволят интегрироваться в европейские велосипедные маршруты.