ГИЭФПТ: мой выбор – моё будущее

ГИЭФПТ: мой выбор – моё будущее

В школах завершается учебный год. И сейчас выпускникам необходимо принять одно из наиболее серьезных и важных жизненных решений - выбрать профессию. Как найти путь, который подходит именно тебе, и сделать правильный выбор? На эти вопросы помогают ответить в Государственном институте экономики, финансов, права и технологий.

Рубрики : Образование     20 May 2021

В Гатчинском районе возобновили работу курсы допрофессиональной подготовки для учащихся 9-х классов. Организаторы обучения - комитет образования Гатчинского района и Государственный институт экономики, финансов, права и технологий. На курсы зачислено 206 человек из 22 общеобразовательных учреждений. По окончании обучения слушатели курсов получили сертификаты, подтверждающие введение в выбранную ими профессию и дающие дополнительные права при поступлении в ГИЭФПТ вне основного конкурса.

Чтобы помочь ребятам определиться с выбором, 15 мая на базе технического факультета ГИЭФПТ прошел День профориентации. С профессиями, востребованными в нашем регионе, которые можно получить в ГИЭФПТ, практически рядом с домом, познакомились учащиеся 9-х классов Кобринской, Сиверской школы, Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского, Гатчинских школ №1 и №11.

В рамках профориентационной программы было проведено тестирование школьников «Мой выбор – мое будущее», интерактивная игра-квест «Эволюция профессий» и увлекательные мастер-классы по таким профессиям и специальностям, как «Дизайн костюма», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Повар», «Технология машиностроения», «Сварочное производство».

Интерактивные формы профориентации способствовали прямому общению школьников с преподавателями и студентами, помогая принять осознанное решение. И это очень важно, ведь выбрав профессию, мы не только определяем основное занятие на всю жизнь, но и часто определяем этим свой круг общения, стиль жизни, а иногда даже судьбу.


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