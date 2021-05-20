ГИЭФПТ: мой выбор – моё будущее

В Гатчинском районе
возобновили работу курсы допрофессиональной подготовки для учащихся 9-х
классов. Организаторы обучения - комитет образования Гатчинского района и
Государственный институт экономики, финансов, права и технологий. На курсы
зачислено 206 человек из 22 общеобразовательных учреждений. По окончании
обучения слушатели курсов получили сертификаты, подтверждающие введение в
выбранную ими профессию и дающие дополнительные права при поступлении в ГИЭФПТ
вне основного конкурса.
Чтобы помочь ребятам
определиться с выбором, 15 мая на базе технического факультета ГИЭФПТ прошел
День профориентации. С профессиями, востребованными в нашем регионе, которые
можно получить в ГИЭФПТ, практически рядом с домом, познакомились учащиеся 9-х
классов Кобринской, Сиверской школы, Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского,
Гатчинских школ №1 и №11.
В рамках
профориентационной программы было проведено тестирование школьников «Мой выбор
– мое будущее», интерактивная игра-квест «Эволюция профессий» и увлекательные
мастер-классы по таким профессиям и специальностям, как «Дизайн костюма»,
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Повар», «Технология
машиностроения», «Сварочное производство».
Интерактивные формы профориентации
способствовали прямому общению школьников с преподавателями и студентами,
помогая принять осознанное решение. И это очень важно, ведь выбрав профессию,
мы не только определяем основное занятие на всю жизнь, но и часто определяем
этим свой круг общения, стиль жизни, а иногда даже судьбу.