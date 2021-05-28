Экологические решения для роста производства

Возможность организации сбора макулатуры на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга обсуждался в ходе рабочей встречи губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и руководства компании КНАУФ. Такое экологическое решение было предложено в связи с существующим у предприятия сегодня дефицитом сырья – макулатуры.

«У нас уже реализуется проект по раздельному сбору стекла, пластика и металлических банок. В дальнейшем мы хотим добавить макулатуру, и готовы проработать этот проект вместе с вами, операторами по обращению с отходами и экспертами в этой отрасли. В таком случае собранная бумага могла бы пойти на производство в Коммунаре», — предложил Александр Дрозденко представителям компании КНАУФ. Детальная проработка этого вопроса состоится в ближайшее время.

Предприятие КНАУФ ПЕТРОБОРД в городе Коммунар Гатчинского района ежегодно перерабатывает до 250 тысяч тонн вторичного сырья. В 2019 году на комбинате завершен инвестиционный проект с объемом инвестиций 3,5 млрд рублей. Он включал модернизацию действующей картоноделательной машины и модернизацию очистных сооружений промышленных стоков. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволил увеличить производительность выпуска облицовочного картона в квадратных метрах почти в полтора раза, повысить качество продукции и экспортный потенциал предприятия. Мощность картоноделательной машины после модернизации составляет около 860 млн м² облицовочного картона в год.