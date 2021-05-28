Экологические решения для роста производства

Возможность организации
сбора макулатуры на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга
обсуждался в ходе рабочей встречи губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко и руководства компании КНАУФ. Такое экологическое решение было
предложено в связи с существующим у предприятия сегодня дефицитом сырья –
макулатуры.
«У нас уже реализуется
проект по раздельному сбору стекла, пластика и металлических банок. В
дальнейшем мы хотим добавить макулатуру, и готовы проработать этот проект
вместе с вами, операторами по обращению с отходами и экспертами в этой отрасли.
В таком случае собранная бумага могла бы пойти на производство в Коммунаре», —
предложил Александр Дрозденко представителям компании КНАУФ. Детальная
проработка этого вопроса состоится в ближайшее время.
Предприятие КНАУФ
ПЕТРОБОРД в городе Коммунар Гатчинского района ежегодно перерабатывает до 250
тысяч тонн вторичного сырья. В 2019 году на комбинате завершен инвестиционный
проект с объемом инвестиций 3,5 млрд рублей. Он включал модернизацию
действующей картоноделательной машины и модернизацию очистных сооружений
промышленных стоков. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволил увеличить
производительность выпуска облицовочного картона в квадратных метрах почти в
полтора раза, повысить качество продукции и экспортный потенциал предприятия.
Мощность картоноделательной машины после модернизации составляет около 860 млн
м² облицовочного картона в год.