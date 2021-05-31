21 призовое место гатчинской «Олимпии»

22 мая в стенах
школы спортивного бального танца «Олимпия» прошли сразу три знаковых мероприятия:
- чемпионат и
Первенства Ленинградской области,
- рейтинг-турнир
федерации танцевального спорта Ленинградской области,
- чемпионат и
Первенства Гатчинского муниципального района.
В состязаниях
приняли участие более 160 танцевальных пар.
Судейскую коллегию
представляли ведущие специалисты из пяти регионов Российской Федерации.
Воспитанники школы
спортивного бального танца «Олимпия» (руководитель Владимир Карпунин) достойно представили школу на
соревнованиях, заняв 21 призовое место в спорте высших достижений.