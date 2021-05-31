Росстат вошел в число лидеров рейтинга самых открытых ведомств страны

Составители
рейтинга учитывали несколько важных критериев: степень открытости общественных
советов, доступность сайтов, работу в соцсетях и с медийным сообществом.
По
результатам оценки сайтов электронный ресурс Росстата набрал максимум из 24
возможных баллов. Авторы доклада характеризуют Росстат как одного из лидеров,
располагающих «наиболее профессиональными подходами к раскрытию информации». Ведомство,
по оценке экспертов, «заметно реорганизовало подход к публикации открытых
данных».
Росстат
занял шестое место по активности в социальных сетях, ставших одним из важнейших
каналов взаимодействия с пользователями статистической информации. Если за весь
2019 год в личных сообщениях представители ведомства ответили только на
152 сообщения, то за пять месяцев 2021 года уже в 10 раз больше – около
1,5 тысяч.
Также
Росстат вошел в число лучших по степени открытости общественных советов в 2021
году. Ведомство перешло из группы со средней степенью открытости в группу с
высокой степенью открытости. Составителями рейтинга особо отмечено обновление
на сайте Росстата тематического раздела «Общественный совет». Пользователям
доступны профили каждого члена Общественного совета со сведениями об
образовании, профессиональном опыте и ключевых компетенциях. Кроме того,
публикуется информация о рассмотренных на заседаниях вопросах. Всего с июля
2020 года прошло семь заседаний, на которых обсуждено 19 вопросов.
«Открытость
— главный принцип деятельности правительства на современном этапе. При этом
большое значение имеют три составляющие: открытость информации, полнота данных
и простота диалога», — подчеркнул на презентации доклада в ТАСС 28 мая директор
департамента внешних коммуникаций Счетной палаты РФ Павел Демидов. Он также
отметил: «очень важно не просто ответить гражданину, а чтобы ему было понятно.
Речь идет о языке общения органов власти с гражданами, журналистами в
социальных сетях». Отдельно Демидов отметил работу официального сайта Росстата,
который «все мониторят» и где получают важные актуальные данные.
«Наша
цель — доступность и понятность статистической информации. Мы считаем важным не
только размещать данные и рассчитываемые показатели, но и объяснять, как мы их
собираем, считаем, интерпретируем. Для этого мы активно используем все
доступные каналы коммуникаций: от традиционных, таких как активное
взаимодействие со СМИ, экспертным сообществом, представителями общественности,
до самых современных, включая работу в социальных сетях и мессенджерах. Важным
элементом нашей стратегии открытости является работа Общественного и
Научно-методологического советов. Одновременно мы начали активно работать с
такой значимой для нас аудиторией, как студенты и преподаватели. Сегодня мы
хотим не только делиться собираемой информацией, но и формировать стандарты
статистического образования, чтобы у общества, власти и бизнеса была
возможность работать с компетентными и высококлассными специалистами», — заявил
заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
Чтобы
информация стала более доступной и понятной гражданам, Росстат пошел на
серьёзные новации: помимо машиночитаемых стал внедрять более наглядные форматы
и запустил на сайте BI-систему
— специальную наглядную «витрину» данных. «Мы открыли специальный
инфографический раздел, где размещаем всю важную статистику сразу же в виде презентаций по ключевым показателям. ВI-система Росстата позволяет любому
гражданину получить на свои запросы данные в наглядном представлении – в графиках,
картограммах и сравнительных материалах», — сообщил Павел Смелов.
Ярким
примером открытости и новых возможностей работы со статистической информацией станет
публикация на BI-витрине микроданных первой цифровой Всероссийской переписи
населения — одного из ключевых проектов Росстата. Цифровизация переписи
позволит увеличить скорость передачи, точность и отслеживаемость данных, а
опубликованные итоги дадут возможность правительству,
бизнесу и обществу принимать важнейшие решения.