Росстат вошел в число лидеров рейтинга самых открытых ведомств страны

Составители рейтинга учитывали несколько важных критериев: степень открытости общественных советов, доступность сайтов, работу в соцсетях и с медийным сообществом.

По результатам оценки сайтов электронный ресурс Росстата набрал максимум из 24 возможных баллов. Авторы доклада характеризуют Росстат как одного из лидеров, располагающих «наиболее профессиональными подходами к раскрытию информации». Ведомство, по оценке экспертов, «заметно реорганизовало подход к публикации открытых данных».

Росстат занял шестое место по активности в социальных сетях, ставших одним из важнейших каналов взаимодействия с пользователями статистической информации. Если за весь 2019 год в личных сообщениях представители ведомства ответили только на 152 сообщения, то за пять месяцев 2021 года уже в 10 раз больше – около 1,5 тысяч.

Также Росстат вошел в число лучших по степени открытости общественных советов в 2021 году. Ведомство перешло из группы со средней степенью открытости в группу с высокой степенью открытости. Составителями рейтинга особо отмечено обновление на сайте Росстата тематического раздела «Общественный совет». Пользователям доступны профили каждого члена Общественного совета со сведениями об образовании, профессиональном опыте и ключевых компетенциях. Кроме того, публикуется информация о рассмотренных на заседаниях вопросах. Всего с июля 2020 года прошло семь заседаний, на которых обсуждено 19 вопросов.

«Открытость — главный принцип деятельности правительства на современном этапе. При этом большое значение имеют три составляющие: открытость информации, полнота данных и простота диалога», — подчеркнул на презентации доклада в ТАСС 28 мая директор департамента внешних коммуникаций Счетной палаты РФ Павел Демидов. Он также отметил: «очень важно не просто ответить гражданину, а чтобы ему было понятно. Речь идет о языке общения органов власти с гражданами, журналистами в социальных сетях». Отдельно Демидов отметил работу официального сайта Росстата, который «все мониторят» и где получают важные актуальные данные.

«Наша цель — доступность и понятность статистической информации. Мы считаем важным не только размещать данные и рассчитываемые показатели, но и объяснять, как мы их собираем, считаем, интерпретируем. Для этого мы активно используем все доступные каналы коммуникаций: от традиционных, таких как активное взаимодействие со СМИ, экспертным сообществом, представителями общественности, до самых современных, включая работу в социальных сетях и мессенджерах. Важным элементом нашей стратегии открытости является работа Общественного и Научно-методологического советов. Одновременно мы начали активно работать с такой значимой для нас аудиторией, как студенты и преподаватели. Сегодня мы хотим не только делиться собираемой информацией, но и формировать стандарты статистического образования, чтобы у общества, власти и бизнеса была возможность работать с компетентными и высококлассными специалистами», — заявил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Чтобы информация стала более доступной и понятной гражданам, Росстат пошел на серьёзные новации: помимо машиночитаемых стал внедрять более наглядные форматы и запустил на сайте BI-систему — специальную наглядную «витрину» данных. «Мы открыли специальный инфографический раздел, где размещаем всю важную статистику сразу же в виде презентаций по ключевым показателям. ВI-система Росстата позволяет любому гражданину получить на свои запросы данные в наглядном представлении – в графиках, картограммах и сравнительных материалах», — сообщил Павел Смелов.

Ярким примером открытости и новых возможностей работы со статистической информацией станет публикация на BI-витрине микроданных первой цифровой Всероссийской переписи населения — одного из ключевых проектов Росстата. Цифровизация переписи позволит увеличить скорость передачи, точность и отслеживаемость данных, а опубликованные итоги дадут возможность правительству, бизнесу и обществу принимать важнейшие решения.